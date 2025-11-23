Morre Udo Kier, ator alemão de ‘Bacurau’ e 'O agente secreto', aos 81 anos
Morte foi confirmada pelo companheiro de Udo.
Morreu, aos 81 anos, o ator alemão Udo Kier, neste domingo (23). A informação foi divulgada pela revista de cinema “Variety”. Ele morreu na manhã de hoje, de acordo com o seu parceiro, Delbert McBride, à revista.
Udo Kierspe, nome completo, ficou conhecido no Brasil por suas participações nos filmes "Bacurau" e "O Agente Secreto", ambos do diretor e roteirista brasileiro Kleber Mendonça Filho.
Até o fechamento dessa matéria, o cineasta ainda não havia se manifestado publicamente sobre a morte do ator.
*Em atualização.
