Público pede expulsão de Fabiano Moraes após ele 'dopar' Dudu Camargo

O público que acompanha A Fazenda 17 está pedindo nas redes sociais a expulsão de Fabiano Moraes, após os desdobramentos da festa desta sexta-feira (21) no reality show.

O publicitário teria 'dopado' o apresentador Dudu Camargo, misturando pré-treino com bebida alcóolica.

"Coloquei duas colheres de pré-treino", disse o pai de Viih Tube durante a festa em que deu a bebida para Dudu Camargo.

Em uma conversa entre os participantes Creo Kellab, Luiz Mesquita e Duda Wendling, a atriz afirmou que não se pode misturar suplemento com álcool.

Substâncias juntas são nocivas à saúde

Conforme informações do portal Notícias da TV, do Uol, fazer o uso de ambas as substâncias juntas traz riscos à saúde e pode causar sintomas como fadiga, tontura, arritmia cardíaca e aumento da pressão arterial.

Vários telespectadores utilizaram as redes sociais para condenar a atitude de Fabiano Moraes. Alguns acusaram o publicitário de ter "drogado" Dudu Camargo, além de "tentativa de envenenamento".

Até o momento, a Record TV não se manifestou sobre o assunto. A edição deste sábado (22) vai ao ar às 22h30.