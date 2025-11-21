'Tremembé' tem 2ª temporada confirmada e mostrará Robinho em presídio

A série "Tremembé" foi renovada para uma segunda temporada, conforme anunciou a plataforma de streaming Prime Video nesta sexta-feira (21). Sucesso de repercussão nas redes sociais, a série teve a novidade anunciada em vídeo pela atriz Marina Ruy Barbosa, que interpreta Suzane von Richthofen.

"Sério? Eu achei que eles não fossem ir tão longe. Me enganei", diz Marina no vídeo, que recebeu milhares de curtidas em algumas horas. Ainda não há previsão de lançamento.

As imagens já mostram, inclusive, uma prévia do novo ano da produção, adiantando a chegada do ex-jogador Robinho ao presídio.

Veja o anúncio:

Na cena, Robinho, condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo, é recepcionado por um agente penitenciário enquanto desce da viatura. O homem conversa com ele e revela que eles possuem um campo de futebol dentro da cadeia.

Segundo o Prime Video, a nova temporada continuará os acontecimentos da primeira, mas também trará novas histórias. O novo ano vai abordar novos momentos das vidas de Suzane e Elize Matsunaga, que terão o benefício do regime aberto.