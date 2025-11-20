Morre 'Mani', baixista da banda de rock Stone Roses
O músico também integrou a banda Primal Scream.
O músico britânico Gary Mounfield, conhecido como 'Mani', morreu aos 63 anos, nesta quinta-feira (20). Ele se notabilizou como baixista das bandas de rock Stone Roses e Primal Scream.
O anúncio foi feito pelo irmão dele, Greg Mounfield, nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.
Segundo o site CNN Brasil, 'Mani' deixou a escola aos 16 anos, no ano de 1979, para integrar a banda Stone Roses, onde permaneceu até o fim da banda, em 1996.
A banda de Manchester viveu o auge no fim da década de 1980. O álbum que leva o nome da banda, lançado em 1989, é considerado por especialistas como um dos maiores discos da história do rock britânico.
O músico, então, se juntou à banda Primal Scream, onde tocou até 2011, quando voltou a atuar com a Stone Roses para uma turnê mundial.
A morte de 'Mani' foi lamentada por muitos artistas e outras personalidades. O cantor da banda Oasis, Liam Gallagher, afirmou que estava "em total choque e absolutamente devastado" ao saber da morte de seu "herói".