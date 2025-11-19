Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Robbie Williams diz estar 'quase cego' após uso de remédios para emagrecer

Cantor fez um alerta sobre problemas de saúde por conta de medicamentos como Ozempic e Mounjaro.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:36)
Zoeira
foto do cantor Robbie Williams em show.
Legenda: Robbie Williams faz tratamento com canetas emagrecedoras há mais de um ano.
Foto: Andrea Raffin/Shutterstock.

O cantor Robbie Williams, de 51 anos, revelou estar com problemas de visão, condição que vem se agravando neste ano. O artista britânico disse suspeitar que a doença esteja relacionada com o uso de remédios para emagrecer.

Ele ainda demonstrou preocupação em ficar totalmente cego e que seja irreversível.

“Já faz um tempo que a minha visão está embaçada e só está piorando”, afirmou Robbie ao tabloide britânico The Sun. "Noutra noite, fui a um jogo de futebol e os jogadores eram apenas borrões em um campo verde”, comentou.

A estrela da música diz que usa Mounjaro, um medicamento injetável indicado para o tratamento de pacientes com diabetes ou obesidade. Ele também revelou já ter utilizado outro remédio que auxilia no emagrecimento, o Ozempic.

"Quero alertar as pessoas que estão lendo isso sobre os riscos potenciais, para que se certifiquem de pesquisar bem. Eu fui um dos primeiros a tomar as injeções, mas também estou percebendo que minha visão não está muito boa. Não acredito que seja a idade, acredito que sejam as injeções", contou Williams.

"Fui ao oftalmologista por causa disso, mas não mencionei o Mounjaro porque ainda não tinha feito a conexão. Claro que é preocupante e, sendo honesto hoje, obviamente quero alertar as pessoas que estão lendo isso sobre os riscos potenciais, para que se certifiquem de pesquisar bem. Mas, falando sério, estou tão doente que provavelmente continuaria tomando até perder completamente a visão de um dos olhos", detalhou.

Veja também

teaser image
Ser Saúde

Médicos pedem proibição de manipulados de Mounjaro à Anvisa após restrição para Ozempic

teaser image
Ser Saúde

OMS adiciona Ozempic e Wegovy em lista de medicamentos essenciais contra obesidade e diabetes

Efeitos de medicamentos na visão

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já emitiu um alerta sobre um evento adverso "muito raro" que pode levar à perda de visão associado ao uso de medicamentos com semaglutida, como Ozempic, Rybelsus e Wegovy.

O órgão solicitou aos fabricantes dos fármacos a inclusão, na bula, da reação adversa "muito rara" chamada "neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica (Noiana)".

A decisão foi tomada nacionalmente após análises do Comitê de Avaliação de Risco em Farmacovigilância da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), que identificou a Noiana como possível evento adverso da semaglutida.

A Noiana causa perda de visão pela redução do fluxo sanguíneo para o nervo óptico, o que leva a uma isquemia, ou seja, à falta de oxigenação. Dependendo do caso, segundo a Anvisa, a condição pode ser irreversível e exige atenção imediata.

Sendo assim, o órgão recomenda que os profissionais que receitam os medicamentos aos pacientes os alertem para este risco, ainda que ele seja raro, e os orientem sobre os sinais de alerta.

Pacientes que tiverem sintomas como perda repentina de visão, visão turva ou piora rápida da visão durante o tratamento com semaglutida devem buscar atendimento médico imediatamente.

Assuntos Relacionados
foto do cantor Robbie Williams em show.
Zoeira

Robbie Williams diz estar 'quase cego' após uso de remédios para emagrecer

Cantor fez um alerta sobre problemas de saúde por conta de medicamentos como Ozempic e Mounjaro.

Redação
Há 1 hora
Imagem mostra colegem com fotos de Duda Wendling, Dudu Camargo e Maria Caporusso, participantes de A Fazenda que disputam a Prova do Fazendeiro.
Zoeira

Enquete: Quem deve vencer a Prova do Fazendeiro e se livrar da roça?

Vote e aponte quem você quer que seja o próximo fazendeiro.

Redação
19 de Novembro de 2025
Michelle Barros comandará a cobertura do Miss Universo 2025.
Zoeira

Record retoma Miss Universo 2025 com Michelle Barros na apresentação

Concurso volta à TV brasileira após quase cinco anos e terá participação de Natália Guimarães e Júlia Gama.

Redação
18 de Novembro de 2025
Sandrão diz que soube da estreia de Tremembé apenas pela imprensa.
Zoeira

Sandrão processa Amazon por 'Tremembé' e pede R$ 3 milhões

Ex-detenta afirma que série distorce fatos, usa sua imagem sem autorização e reacende ameaças em Mogi das Cruzes.

Redação
18 de Novembro de 2025
Larissa Manoela se pronunciou sobre boato que estaria processando os pais.
Zoeira

Larissa Manoela esclarece ação judicial e afasta boatos sobre os pais

Atriz pede que Justiça reconheça danos morais por contrato firmado na infância.

Redação
18 de Novembro de 2025
Natacha é ex-bailarina do Faustão.
Zoeira

Ex-bailarina do Faustão relata terror na prisão: 'Comida estragada'

Natacha Horana diz que não entendeu a prisão e descreve condições precárias na cela.

Redação
18 de Novembro de 2025
Ana e sua companheira inseparável, Isis, uma golden de 5 anos.
Zoeira

Brasileira deixa emprego para rodar o mundo com cadela em carro

Aos 25 anos, Ana Clara trocou o emprego fixo pela vida na estrada ao lado de Isis, golden retriever de 5 anos.

Redação
18 de Novembro de 2025
Disney lança trailer do live-action de Moana com novo elenco
Zoeira

Disney lança trailer do live-action de Moana com novo elenco

Prévia destaca Catherine Laga’aia como Moana e Dwayne Johnson de volta como Maui.

Redação
17 de Novembro de 2025
João Guilherme negou que tenha se posicionado sobre o suposto affair de Marquezine e Shawn.
Zoeira

João Guilherme nega ciúmes de Bruna Marquezine com Shawn Mendes

Ator desmente frase atribuída a ele sobre suposto incômodo com a aproximação entre Bruna e o cantor canadense.

Redação
17 de Novembro de 2025
a foto mostra o elenco oficial da série da netflix os donos do jogo.
Zoeira

Segunda temporada da série 'Os Donos do Jogo' será gravada em julho de 2026

Série da Netflix segue com novo ciclo de episódios, mas com mudanças na equipe de roteiro.

Redação
17 de Novembro de 2025
Imagem dos influenciadores Bianca Andrade e Diego Cruz.
Zoeira

Bianca Andrade e Diego Cruz anunciam fim de namoro

Influenciador publicou uma carta aberta para a empresária.

Redação
17 de Novembro de 2025
Manu Cit e Hernane Ferreira em foto juntos sorrindo nas redes sociais.
Zoeira

Manu Cit aparece sem aliança após vídeo mostrar suposta traição do noivo em festa

Influenciadora, que noivou há três meses, não se pronunciou sobre o assunto.

Redação
17 de Novembro de 2025
Sandrão tenta atualmente reconstruir a vida com a atual companheira, com quem vive desde 2019
Zoeira

Sandrão contesta série 'Tremembé' e comenta relação com Suzane von Richthofen

A ex-detenta cumpre pena em regime aberto.

Redação
17 de Novembro de 2025
montagem com fotos de Britânico que viralizou no TikTok ao mostrar o pós-operatório de um transplante capilar.
Zoeira

Jovem faz transplante capilar e brinca: 'Parecia o Megamente'

Britânico mostrou no TikTok o inchaço durante recuperação.

Redação
17 de Novembro de 2025
imagem de pano de prato com desenho do pica-pau e a frase: na minha cartinha pro papai noel esse ano eu vou pedir socorro.
Zoeira

Artesã viraliza com panos de prato 'desmotivacionais'

Karine Antunes da Silva transforma desenhos e frases "sinceronas" em sucesso nas redes.

Redação
17 de Novembro de 2025
Urach comparou seu trabalho com conteúdo adulto com um filme com cena erótica
Zoeira

Andressa Urach compara conteúdo adulto a nudez em novelas e rebate críticas

Modelo defende trabalho, cita atrizes da Globo e diz viver fase de maturidade.

Redação
16 de Novembro de 2025
Amigo de Virginia mostrou a decoração romântica do quarto da influenciadora em Londres
Zoeira

Virginia e Vini Jr têm quarto decorado em Londres; amigo flagra surpresa romântica

Influenciadora foi acordada por Hebert Gomes, e balões rosa chamaram atenção.

Redação
16 de Novembro de 2025
Angélica defendeu que falar sobre o abuso sexual é importante para manter o tema em discussão e proteger meninas e adolescentes
Zoeira

Angélica relembra abuso sexual na adolescência e defende debate necessário 

Apresentadora fala sobre traumas aos 15 anos e pressões estéticas.

Redação
16 de Novembro de 2025
Apresentadoras do Fantástico, Maju Coutinho e Poliana Abritta.
Zoeira

Fantástico’ deste domingo (16) destaca pesquisa inédita sobre a sexualidade do brasileiro

A revista eletrônica também exibe uma reportagem especial sobre acidentes provocados por bicicletas elétricas.

Redação
16 de Novembro de 2025
Tirullipa participa do movimento religioso Legendários.
Zoeira

Tirullipa participa do movimento religioso Legendários: 'família restaurada'

Em agosto, o humorista se envolveu em uma polêmica sobre traição e pediu desculpas.

Redação
16 de Novembro de 2025