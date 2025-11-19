Robbie Williams diz estar 'quase cego' após uso de remédios para emagrecer

O cantor Robbie Williams, de 51 anos, revelou estar com problemas de visão, condição que vem se agravando neste ano. O artista britânico disse suspeitar que a doença esteja relacionada com o uso de remédios para emagrecer.

Ele ainda demonstrou preocupação em ficar totalmente cego e que seja irreversível.

“Já faz um tempo que a minha visão está embaçada e só está piorando”, afirmou Robbie ao tabloide britânico The Sun. "Noutra noite, fui a um jogo de futebol e os jogadores eram apenas borrões em um campo verde”, comentou.

A estrela da música diz que usa Mounjaro, um medicamento injetável indicado para o tratamento de pacientes com diabetes ou obesidade. Ele também revelou já ter utilizado outro remédio que auxilia no emagrecimento, o Ozempic.

"Quero alertar as pessoas que estão lendo isso sobre os riscos potenciais, para que se certifiquem de pesquisar bem. Eu fui um dos primeiros a tomar as injeções, mas também estou percebendo que minha visão não está muito boa. Não acredito que seja a idade, acredito que sejam as injeções", contou Williams.

"Fui ao oftalmologista por causa disso, mas não mencionei o Mounjaro porque ainda não tinha feito a conexão. Claro que é preocupante e, sendo honesto hoje, obviamente quero alertar as pessoas que estão lendo isso sobre os riscos potenciais, para que se certifiquem de pesquisar bem. Mas, falando sério, estou tão doente que provavelmente continuaria tomando até perder completamente a visão de um dos olhos", detalhou.

Efeitos de medicamentos na visão

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já emitiu um alerta sobre um evento adverso "muito raro" que pode levar à perda de visão associado ao uso de medicamentos com semaglutida, como Ozempic, Rybelsus e Wegovy.

O órgão solicitou aos fabricantes dos fármacos a inclusão, na bula, da reação adversa "muito rara" chamada "neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica (Noiana)".

A decisão foi tomada nacionalmente após análises do Comitê de Avaliação de Risco em Farmacovigilância da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), que identificou a Noiana como possível evento adverso da semaglutida.

A Noiana causa perda de visão pela redução do fluxo sanguíneo para o nervo óptico, o que leva a uma isquemia, ou seja, à falta de oxigenação. Dependendo do caso, segundo a Anvisa, a condição pode ser irreversível e exige atenção imediata.

Sendo assim, o órgão recomenda que os profissionais que receitam os medicamentos aos pacientes os alertem para este risco, ainda que ele seja raro, e os orientem sobre os sinais de alerta.

Pacientes que tiverem sintomas como perda repentina de visão, visão turva ou piora rápida da visão durante o tratamento com semaglutida devem buscar atendimento médico imediatamente.