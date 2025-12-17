Diário do Nordeste
CAPTEI: Amigos em Ação fecha 2025 com leilão de arte e filantropia em alta no Gran Marquise

Salão cheio, martelo preciso e 82 lotes marcaram a noite que reuniu arte, sociedade e causa social

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Delano, Germano e Alessandro Belchior
Foto: LC Moreira

O sábado, 13, marcou mais uma vez o fecho em grande estilo da edição 2025 do Amigos em Ação, com leilão beneficente no Hotel Gran Marquise, em clima de salão cheio e filantropia em alta cotação.

Legenda: Instituições Beneficiadas
Foto: LC Moreira

Sob a batuta segura de Geórgia Montenegro, da Montenegro Leilões, desfilaram 82 lotes da 17ª Exposição de Artes do movimento, com arremates atentos e plateia seletiva.

A tela Descanso Poente, de Cláudio César, peça tema da campanha, concentrou olhares e comentários de roda, ao lado de obras assinadas por Stênio Burgos, Mino, Vando Figueiredo, Totonho Laprovitera, Welton Silva e Ramon Rocha. Foi o advogado Cândido Albuquerque quem deu o último lance, adquirindo a obra.

Legenda: Cândido Albuquerque
Foto: LC Moreira

Fundado em 1992, o Amigos em Ação mantém trajetória de mobilização solidária contínua, sustentando projetos sociais ao longo do ano. Desde 2004, destaca-se o Educação para o Trabalho e a Cidadania, voltado a crianças e adolescentes de comunidades de Aquiraz.

Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!

Legenda: Germano e Carol Belchior
Foto: LC Moreira

Legenda: Delano e Heloísa Belchior
Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Belchior Filho e Mirla Leal
Foto: LC Moreira

Legenda: Vládia Andrade e Germano Belchior Filho
Foto: LC Moreira

Legenda: Walter e Germano Belchior Filho
Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Belchior e Cristiane Pinto
Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Filho, Alessandro, Delano, Germano e João Pedro Belchior
Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Ximenes, Carol Davi e Paulo Régis Teixeira e Cristiane Pinto
Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Guimarães e Zé Carlos Pontes
Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandro Belchior e Mauro Costa
Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandro Belchior, Haroldo Maia e Germano Belchior
Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandro Belchior, Luiz Filho e Luiz Marques e Germano Belchior
Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandro Belchior, Mauro Costa e Zé do Egito
Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandro Belchior, Terezinha Ary, Magda Busgaib e Germano Belchior
Foto: LC Moreira

Legenda: Zé do Egito e Márcio Menezes
Foto: LC Moreira

Legenda: Aloísio Carvalho e Germano Belchior Filho
Foto: LC Moreira

Legenda: Davi e Paulo Régis Teixeira
Foto: LC Moreira

Legenda: Amigos em Ação
Foto: LC Moreira

Legenda: Gledson Mota e Rolden Queiroz
Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Melo e Marcela Arrais
Foto: LC Moreira

Legenda: Amigos em Ação
Foto: LC Moreira

Legenda: Pio Rodrigues e Totonho Laprovitera
Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Cambraia, Schubert Machado, Alessandro Belchior e Hugo Segundo
Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Teles, Mirla Leal e Luiza Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Teixeira, João Jorge, Paulo Régis Teixeira e Pedro Jorge Medeiros
Foto: LC Moreira

Legenda: Delano Belchior e Fábio Timbó
Foto: LC Moreira

Legenda: Delano Belchior, Cláudio Viriato e Germano Belchior
Foto: LC Moreira

Legenda: Delano Belchior, Flávio de Castro e Germano Belchior
Foto: LC Moreira

Legenda: Delano Belchior, Marcos Lessa, Germano e Alessandro Belchior
Foto: LC Moreira

Legenda: Delano Belchior, Raul Fontenelle e Germano Belchior
Foto: LC Moreira

Legenda: Delano Belchior, Pio Rodrigues, Renata Guimarães, Zé Carlos Pontes e Germano Belchior
Foto: LC Moreira

Legenda: Delano Belchior, Ricardo Alencar, Adriano Paz, Kleberson Queiroz e Germano Belchior
Foto: LC Moreira

Legenda: Delano Belchior, Schubert Machado, Hugo Segundo e André Spínola
Foto: LC Moreira

Legenda: Delano Belchior, Totonho Laprovitera, Chiquinho Aragão e Germano Belchior
Foto: LC Moreira

Legenda: Delano e Alessandro Belchior, Suely Holanda, Germano Belchior e José Holanda
Foto: LC Moreira

Legenda: Edmar Gonçalves e Tarcísio Castelo Branco
Foto: LC Moreira

Legenda: Delano e Germano Belchior, Euslander Feitosa, Germano Belchior Filho e Mirla Leal
Foto: LC Moreira

Legenda: Epitácio Cruz e Cláudio Régis Rangel
Foto: LC Moreira

Legenda: Delano e Germano Belchior, Roberto Araújo, Aldair Rocha
Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Belchior e Duda Brígido
Foto: LC Moreira

Legenda: Delano e Germano Belchior, Venâncio Freitas e Magno Câmara
Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Belchior e Pio Rodrigues
Foto: LC Moreira

Legenda: Delano, Germano e Alessandro Davi e Paulo Régis Teixeira e Fernando Férrer
Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Belchior, Irmã Conceição e Delano Belchior
Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Belchior, Luiz Carlos Martins, Alessandro Belchior e Magno Martins
Foto: LC Moreira

Legenda: Germano e João Arthur Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Germano e Alessandro Belchior, Breno e Matheus Melo e Delano Belchior
Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid Alencar e Doris Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Filho e João pedro Belchior e Claver Mota
Foto: LC Moreira

Legenda: Gledson Mota e Germano Belchior
Foto: LC Moreira

Legenda: Urbano Filho e Urbano Costa Lima, Germano, Delano e Alessandro Belchior
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Lessa
Foto: LC Moreira

Legenda: Zé do Egito e Márcio Menezes
Foto: LC Moreira

Legenda: Pio Rodrigues, Marcos Lessa e Zé Carlos Pontes
Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Gussão, Luiz Eduardo Figueiredo, Alessandro e Delano Belchior
Foto: LC Moreira

Legenda: Pio Rodrigues e Totonho Laprovitera
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Pinheiro, Pio Rodrigues, Eduardo e João Bismarck
Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Barbosa, Alessandro Belchior, irmã Conceição, Germano e Delano Belchior
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Pinheiro e Maurício Moreira de Sousa
Foto: LC Moreira

Legenda: Gledson Mota, Delano Belchior e Fábio Timbó
Foto: LC Moreira

Legenda: Gledson Mota, Fernando Férrer, Sérgio Resende, Fábio Timbó e Cândido Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Pinheiro e Maurício Moreira de Sousa
Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Paulo e Luiz Eduardo Figueiredo e Victor Gussão
Foto: LC Moreira

Legenda: Gledson Mota, Germano Belchior, Valdir Xavier Filho e Victor Frota Pinto
Foto: LC Moreira

Legenda: Janos Fuzesi, Leandro Vasques, Alessandro Belchior e João Jorge
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Victor, Peninha e Leandro Vasques
Foto: LC Moreira

Legenda: Raul Fontenelle e Zé do Egito
Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Jorge Medeiros, Germano Belchior, Paulo Régis e Davi Teixeira
Foto: LC Moreira

Legenda: João Pedro e Germano Belchior Filho, Jean Luc e Beatriz Teles
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo e Marlene Mindello
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Cavalcante, Alessandro Belchior e Gaudêncio Lucena
Foto: LC Moreira

Legenda: Norma Zélia e Adriana Ximenes
Foto: LC Moreira

Legenda: Jório da Escóssia, Zé do Egito e Edismar Arruda
Foto: LC Moreira

Legenda: Lagildo Brasileiro e Germano Belchior
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Carlos Matins, Pio Rodrigues, Zé Carlos Pontes, Antônio Cambraia e Magno Martins
Foto: LC Moreira

 