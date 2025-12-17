CAPTEI: Amigos em Ação fecha 2025 com leilão de arte e filantropia em alta no Gran Marquise

O sábado, 13, marcou mais uma vez o fecho em grande estilo da edição 2025 do Amigos em Ação, com leilão beneficente no Hotel Gran Marquise, em clima de salão cheio e filantropia em alta cotação.
Legenda:
Instituições Beneficiadas
Foto:
LC Moreira
Sob a batuta segura de Geórgia Montenegro, da Montenegro Leilões, desfilaram 82 lotes da 17ª Exposição de Artes do movimento, com arremates atentos e plateia seletiva.
A tela
Descanso Poente, de Cláudio César, peça tema da campanha, concentrou olhares e comentários de roda, ao lado de obras assinadas por Stênio Burgos, Mino, Vando Figueiredo, Totonho Laprovitera, Welton Silva e Ramon Rocha. Foi o advogado Cândido Albuquerque quem deu o último lance, adquirindo a obra.
Legenda:
Cândido Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Fundado em 1992, o Amigos em Ação mantém trajetória de mobilização solidária contínua, sustentando projetos sociais ao longo do ano. Desde 2004, destaca-se o Educação para o Trabalho e a Cidadania, voltado a crianças e adolescentes de comunidades de Aquiraz.
Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!
Legenda:
Germano e Carol Belchior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Delano e Heloísa Belchior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Germano Belchior Filho e Mirla Leal
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Vládia Andrade e Germano Belchior Filho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Walter e Germano Belchior Filho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carol Belchior e Cristiane Pinto
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Germano Filho, Alessandro, Delano, Germano e João Pedro Belchior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Adriana Ximenes, Carol Davi e Paulo Régis Teixeira e Cristiane Pinto
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Renata Guimarães e Zé Carlos Pontes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alessandro Belchior e Mauro Costa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alessandro Belchior, Haroldo Maia e Germano Belchior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alessandro Belchior, Luiz Filho e Luiz Marques e Germano Belchior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alessandro Belchior, Mauro Costa e Zé do Egito
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alessandro Belchior, Terezinha Ary, Magda Busgaib e Germano Belchior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Zé do Egito e Márcio Menezes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Aloísio Carvalho e Germano Belchior Filho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Davi e Paulo Régis Teixeira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Amigos em Ação
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gledson Mota e Rolden Queiroz
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Davi Melo e Marcela Arrais
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Amigos em Ação
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pio Rodrigues e Totonho Laprovitera
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Antônio Cambraia, Schubert Machado, Alessandro Belchior e Hugo Segundo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Beatriz Teles, Mirla Leal e Luiza Pinheiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Davi Teixeira, João Jorge, Paulo Régis Teixeira e Pedro Jorge Medeiros
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Delano Belchior e Fábio Timbó
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Delano Belchior, Cláudio Viriato e Germano Belchior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Delano Belchior, Flávio de Castro e Germano Belchior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Delano Belchior, Marcos Lessa, Germano e Alessandro Belchior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Delano Belchior, Raul Fontenelle e Germano Belchior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Delano Belchior, Pio Rodrigues, Renata Guimarães, Zé Carlos Pontes e Germano Belchior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Delano Belchior, Ricardo Alencar, Adriano Paz, Kleberson Queiroz e Germano Belchior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Delano Belchior, Schubert Machado, Hugo Segundo e André Spínola
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Delano Belchior, Totonho Laprovitera, Chiquinho Aragão e Germano Belchior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Delano e Alessandro Belchior, Suely Holanda, Germano Belchior e José Holanda
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Edmar Gonçalves e Tarcísio Castelo Branco
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Delano e Germano Belchior, Euslander Feitosa, Germano Belchior Filho e Mirla Leal
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Epitácio Cruz e Cláudio Régis Rangel
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Delano e Germano Belchior, Roberto Araújo, Aldair Rocha
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Germano Belchior e Duda Brígido
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Delano e Germano Belchior, Venâncio Freitas e Magno Câmara
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Germano Belchior e Pio Rodrigues
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Delano, Germano e Alessandro Davi e Paulo Régis Teixeira e Fernando Férrer
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Germano Belchior, Irmã Conceição e Delano Belchior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Germano Belchior, Luiz Carlos Martins, Alessandro Belchior e Magno Martins
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Germano e João Arthur Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Germano e Alessandro Belchior, Breno e Matheus Melo e Delano Belchior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ingrid Alencar e Doris Maia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Germano Filho e João pedro Belchior e Claver Mota
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gledson Mota e Germano Belchior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Urbano Filho e Urbano Costa Lima, Germano, Delano e Alessandro Belchior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marcos Lessa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Zé do Egito e Márcio Menezes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pio Rodrigues, Marcos Lessa e Zé Carlos Pontes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Victor Gussão, Luiz Eduardo Figueiredo, Alessandro e Delano Belchior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pio Rodrigues e Totonho Laprovitera
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberto Pinheiro, Pio Rodrigues, Eduardo e João Bismarck
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Sandra Barbosa, Alessandro Belchior, irmã Conceição, Germano e Delano Belchior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luiza Pinheiro e Maurício Moreira de Sousa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gledson Mota, Delano Belchior e Fábio Timbó
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gledson Mota, Fernando Férrer, Sérgio Resende, Fábio Timbó e Cândido Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luiza Pinheiro e Maurício Moreira de Sousa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pedro Paulo e Luiz Eduardo Figueiredo e Victor Gussão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gledson Mota, Germano Belchior, Valdir Xavier Filho e Victor Frota Pinto
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Janos Fuzesi, Leandro Vasques, Alessandro Belchior e João Jorge
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberto Victor, Peninha e Leandro Vasques
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Raul Fontenelle e Zé do Egito
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pedro Jorge Medeiros, Germano Belchior, Paulo Régis e Davi Teixeira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
João Pedro e Germano Belchior Filho, Jean Luc e Beatriz Teles
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Paulo e Marlene Mindello
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marcelo Cavalcante, Alessandro Belchior e Gaudêncio Lucena
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Norma Zélia e Adriana Ximenes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jório da Escóssia, Zé do Egito e Edismar Arruda
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lagildo Brasileiro e Germano Belchior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luiz Carlos Matins, Pio Rodrigues, Zé Carlos Pontes, Antônio Cambraia e Magno Martins
Foto:
LC Moreira