OMS adiciona Ozempic e Wegovy em lista de medicamentos essenciais contra obesidade e diabetes

A Organização Mundial da Saúde (OMS) adicionou a semaglutida, o dulaglutida e a liraglutida, além da tirzepatida, presentes no Ozempic, Wegovy e Mounjaro, à lista de medicamentos essenciais como recomendação. Além da adição, feita na sexta (5), a organização fez chamado para oferta de versões genéricas em todo o mundo.

A semaglutida, por exemplo, é o princípio ativo do Ozempic e do Wegovy, ambos da farmacêutica Novo Nordisk. Os dois, assim como o Mounjaro, podem ser utilizados em tratamentos contra diabetes e obesidade.

Com atualização a cada dois anos, a lista da OMS cita medicamentos importantes no combate a doenças em todo o mundo.

Além da recomendação, a organização apontou que versões genéricas, mais baratas, para populações de países em desenvolvimento, também serão importantes.

Segundo dados da própria OMS, mais de 3,7 milhões de pessoas morreram em 2021 por doenças relacionadas ao sobrepeso ou obesidade. Este número é, inclusive, maior do que a soma de vítimas de infecções por malária, tuberculose e HIV, por exemplo.

Ao todo, ainda destacou a organização, mais de um bilhão de pessoas no mundo sofrem de obesidade em 2022, enquanto 800 milhões sofriam de diabetes no mesmo ano.

Uma série de medicamentos contra o câncer também foram adicionados à lista citada.

Diabetes e obesidade

Medicamentos como Ozempic e Wegovy, citados na lista, foram desenvolvidos inicialmente para serem utilizados contra a diabetes, mas acabaram demonstrando resultados eficazes para auxiliar na perda de peso, mesmo que com limitações.

A semaglutida, a dulaglutida e a liraglutida potencializam a ação de um hormônio que atua na secreção de insulina (GLP-1) e, além disso, na sensação de saciedade.

O problema, entretanto, está nos preços de comercialização. Segundo a OMS, eles limitam o acesso aos medicamentos, o que causa um "temor" na organização de que os países com menor poder aquisitivo sejam excluídos.

Dessa forma, a OMS recomenda também, diante da atualização, o "incentivo à concorrência de medicamentos genéricos para reduzir os preços".