Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ex-BBB Laís Caldas engravida usando Mounjaro e pílula; entenda o risco

Influencer relatou gravidez mesmo com uso correto do anticoncepcional oral.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:03)
Zoeira
Laís gravou um vídeo para a internet explicando que engravidou enquanto fazia uso do Mounjaro.
Legenda: Laís gravou um vídeo para a internet explicando que engravidou enquanto fazia uso do Mounjaro.
Foto: Reprodução/Instagram.

A médica, influenciadora digital e ex-BBB Laís Caldas, de 34 anos, revelou nas redes sociais que engravidou enquanto fazia uso do Mounjaro (tirzepatida) junto com anticoncepcional oral.

Segundo ela, a pílula era tomada corretamente e não houve troca recente de marca, o que reacendeu o debate sobre a segurança do uso de medicamentos para emagrecimento por mulheres em idade reprodutiva.

O caso reforça um alerta divulgado em julho deste ano pela agência reguladora de medicamentos do Reino Unido, que recebeu ao menos 40 relatos de gestações não planejadas em mulheres que utilizavam remédios para perda de peso.

A ginecologista, sexóloga e coordenadora do ambulatório de sexualidade feminina da Unifesp, Carolina Ambrogini, explicou em entrevista ao g1 que a tirzepatida pode reduzir a eficácia da pílula por interferir na absorção dos hormônios.

“Essa lentidão no trânsito gastrointestinal tem o potencial de comprometer a absorção completa e adequada dos hormônios presentes no contraceptivo oral. Em estudos, foi observada uma redução clinicamente significativa na concentração sanguínea dos contraceptivos orais, especialmente nas primeiras quatro semanas de tratamento e após cada aumento de dose da tirzepatida”.

Por isso, diretrizes de segurança indicam o uso de métodos contraceptivos não orais ou a associação com métodos de barreira, como o preservativo, nesses períodos.

Um estudo publicado em 2024 mostrou redução de cerca de 20% nos níveis de etinilestradiol no sangue, além de atraso de duas a quatro horas na absorção do hormônio, o que pode comprometer a proteção contraceptiva.

Pesquisas também apontam que, embora tirzepatida e semaglutida tenham efeitos semelhantes no esvaziamento gástrico, a ação da tirzepatida tende a ser mais prolongada.

Outro fator de atenção são os efeitos colaterais dos medicamentos da classe GLP-1. Vômitos e diarreia atingem, respectivamente, 12% e 23% dos pacientes que utilizam tirzepatida, o que pode levar à eliminação de medicamentos orais antes da absorção adequada, incluindo anticoncepcionais.

A semaglutida, princípio ativo do Ozempic e do Wegovy, ficou conhecida pela eficácia na perda de peso e foi originalmente desenvolvida para o tratamento do diabetes, por simular a ação do hormônio GLP-1.

Gordura no fígado

Nessa segunda-feira (15), a Anvisa aprovou ainda o uso do Wegovy (semaglutida 2,4 mg) para o tratamento de gordura no fígado associada à inflamação. O medicamento também pode ser indicado para pacientes pediátricos a partir de 12 anos, com IMC no percentil 95 ou superior para idade e sexo, desde que tenham peso acima de 60 quilos.

Assuntos Relacionados
foto das influenciadoras Mari Menezes e Nathalia Valente em trabalho voluntário na África.
Zoeira

ONG apoiada por influenciadoras é suspensa em Angola

Instituição Zuzu for Africa informou paralisação dos serviços voluntários.

Redação
Há 44 minutos
Laís gravou um vídeo para a internet explicando que engravidou enquanto fazia uso do Mounjaro.
Zoeira

Ex-BBB Laís Caldas engravida usando Mounjaro e pílula; entenda o risco

Influencer relatou gravidez mesmo com uso correto do anticoncepcional oral.

Redação
Há 1 hora
Os detalhes podem fazer toda a diferença na mesa posta de Natal.
Zoeira

Como decorar a mesa da ceia de Natal com itens de casa de forma elegante

Especialista ensina a criar uma mesa posta simples, afetiva e cheia de personalidade.

Redação
Há 1 hora
Combinação de imagens mostra fotos de Dudu Camargo, Fabiano Moraes, Kathy Maravilha, Luiz Mesquita e Walério Araújo, participantes de A Fazenda que estão na roça especial do programa.
Zoeira

A Fazenda 17: Veja resultado final da enquete de quem deve ser finalista

O resultado será divulgado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu nesta terça-feira (16).

Redação
Há 1 hora
Lorena Maria voltou a falar publicamente sobre o ex-companheiro, MC Daniel.
Zoeira

Lorena reage a MC Daniel e o chama de controlador nas redes

Influenciadora negou acusações do ex-companheiro, reafirmou traição e fez novo desabafo.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Marquezine desembarcou nesta terça-feira (16) em São Paulo com o artista internacional.
Zoeira

Mídia internacional chama Marquezine de 'namorada brasileira' de Shawn Mendes

Flagras no Rio levam sites estrangeiros a especular romance.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Para criar clima de festa sem grandes produções, pequenos elementos já resolvem, como guirlandas decorativas ou varais.
Zoeira

Como ter um Réveillon diferente sem sair de casa; veja dicas

Com organização, criatividade e toques pessoais, dá para virar o ano em casa sem cair na mesmice.

Redação
16 de Dezembro de 2025
“Meu Namorado Coreano” estreia em 1º de janeiro de 2026.
Zoeira

Reality da Netflix leva brasileiras à Coreia por amor

Doc-reality estreia em janeiro e acompanha casais em relações à distância.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Elenco de A Fazenda 17.
Zoeira

A Fazenda 17: veja parcial da enquete de quem deve ser os finalistas do programa

O resultado será divulgado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu nesta terça-feira (16).

Redação
16 de Dezembro de 2025
Três pessoas abraçadas diante de um fundo vermelho, com roupas casuais; destaque para camisa xadrez vermelha e preta, peça branca e camiseta clara, além de acessórios metálicos no pulso.
Zoeira

Quem foram os finalistas do BBB 25? Relembre

Edição foi uma das mais emblemáticas da história do reality devido à dinâmica de duplas.

Matheus Facundo
16 de Dezembro de 2025
Combinação mostra imagens dos peões Duda Wendling, Dudu Camargo, Fabiano Moraes, Luiz Mesquita, Saory Cardoso e Walério Araújo, participante do reality show A Fazenda 17 que disputam a última roça do programa.
Zoeira

Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na roça e seja finalista?

Público decide quem deve permanecer e seguir para a final.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Imagem mostra Kathy Maravilha, participante do reality show a fazenda 17 que foi eliminada durante a roça especial.
Zoeira

Quem saiu em A Fazenda? Kathy é eliminada na roça especial

Peoa foi a menos votada pelo público e acabou deixando a atração.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Rob com a esposa Michele ao lado do filho Nick, suspeito de matá-los.
Zoeira

Polícia conclui que filho matou Rob Reiner e Michele Singer em Los Angeles

Nick Reiner, de 32 anos, foi indiciado por homicídio. Cineasta e fotógrafa foram encontrados mortos em casa.

Redação
15 de Dezembro de 2025
João reforçou que o post não era para atacar ninguém em específico, mas acabou sendo alvo de ofensas racistas.
Zoeira

Ex-BBB João Luiz denuncia racismo após crítica a missões na África

Geógrafo questionou exposição de crianças e virou alvo de ofensas.

Redação
15 de Dezembro de 2025
Ana Maria Braga comentou no programa os transtornos enfrentados pela população durante o apagão.
Zoeira

Ana Maria Braga critica apagão em SP após família ficar sem luz

Apresentadora relatou prejuízos e cobrou soluções durante o "Mais Você".

Redação
15 de Dezembro de 2025
Amigos assistem filmes juntos.
Zoeira

5 filmes de Ano Novo para assistir com os amigos

Dos clássicos aos mais recentes.

Combinação mostra, à esquerda, Rodrigo Radenzév Simões Moreira, filho do apresentador Cid Moreira, e à direita, uma foto de Cid Moreira.
Zoeira

Filho de Cid Moreira é preso com maconha e armas no Interior de SP

Ele entregou voluntariamente os itens às autoridades.

Redação
15 de Dezembro de 2025
Wanessa Camargo é uma mulher de meia idade de cabelo castanho longo e ondulado. Na foto, posada, ela está usando um vestido rosa.
Zoeira

Relembre os participantes expulsos do BBB e os motivos

O caso mais recente foi o da cantora Wanessa Camargo, que foi desclassificada por dar um tapa no pé de outro participante.

Luana Severo
15 de Dezembro de 2025
Três pessoas posando em um evento formal com fundo de parede branca estampada com logotipos de patrocinadores e organizadores, incluindo 'film society Lincoln center', 'Chaplin Award Gala' e marcas como RBC e American Airlines. As pessoas estão vestidas com roupas sociais, incluindo ternos e vestido preto, em um ambiente de gala.
Zoeira

Nick Reiner, filho de Rob Reiner, é preso suspeito da morte dos pais

O filho do casal foi apontado como principal suspeito do caso.

Redação
15 de Dezembro de 2025
Bruna e Shawn curtiram praia no Rio juntos, e demonstraram proximidade.
Zoeira

Bruna Marquezine e Shawn Mendes curtem juntos praia no Rio

Os dois foram vistos por fãs. Flagra reacende rumores de romance entre atriz e cantor.

Redação
15 de Dezembro de 2025