Ex-BBB Laís Caldas engravida usando Mounjaro e pílula; entenda o risco

A médica, influenciadora digital e ex-BBB Laís Caldas, de 34 anos, revelou nas redes sociais que engravidou enquanto fazia uso do Mounjaro (tirzepatida) junto com anticoncepcional oral.

Segundo ela, a pílula era tomada corretamente e não houve troca recente de marca, o que reacendeu o debate sobre a segurança do uso de medicamentos para emagrecimento por mulheres em idade reprodutiva.

O caso reforça um alerta divulgado em julho deste ano pela agência reguladora de medicamentos do Reino Unido, que recebeu ao menos 40 relatos de gestações não planejadas em mulheres que utilizavam remédios para perda de peso.

A ginecologista, sexóloga e coordenadora do ambulatório de sexualidade feminina da Unifesp, Carolina Ambrogini, explicou em entrevista ao g1 que a tirzepatida pode reduzir a eficácia da pílula por interferir na absorção dos hormônios.

“Essa lentidão no trânsito gastrointestinal tem o potencial de comprometer a absorção completa e adequada dos hormônios presentes no contraceptivo oral. Em estudos, foi observada uma redução clinicamente significativa na concentração sanguínea dos contraceptivos orais, especialmente nas primeiras quatro semanas de tratamento e após cada aumento de dose da tirzepatida”.

Por isso, diretrizes de segurança indicam o uso de métodos contraceptivos não orais ou a associação com métodos de barreira, como o preservativo, nesses períodos.

Um estudo publicado em 2024 mostrou redução de cerca de 20% nos níveis de etinilestradiol no sangue, além de atraso de duas a quatro horas na absorção do hormônio, o que pode comprometer a proteção contraceptiva.

Pesquisas também apontam que, embora tirzepatida e semaglutida tenham efeitos semelhantes no esvaziamento gástrico, a ação da tirzepatida tende a ser mais prolongada.

Outro fator de atenção são os efeitos colaterais dos medicamentos da classe GLP-1. Vômitos e diarreia atingem, respectivamente, 12% e 23% dos pacientes que utilizam tirzepatida, o que pode levar à eliminação de medicamentos orais antes da absorção adequada, incluindo anticoncepcionais.

A semaglutida, princípio ativo do Ozempic e do Wegovy, ficou conhecida pela eficácia na perda de peso e foi originalmente desenvolvida para o tratamento do diabetes, por simular a ação do hormônio GLP-1.

Gordura no fígado

Nessa segunda-feira (15), a Anvisa aprovou ainda o uso do Wegovy (semaglutida 2,4 mg) para o tratamento de gordura no fígado associada à inflamação. O medicamento também pode ser indicado para pacientes pediátricos a partir de 12 anos, com IMC no percentil 95 ou superior para idade e sexo, desde que tenham peso acima de 60 quilos.