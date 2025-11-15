Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Globoplay exibirá capítulos de novela, cuja íntegra foi perdida nos acervos da emissora

Internautas pedem que a versão completa, em espanhol, seja disponibilizada com legendas na plataforma.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem de novela com o ator Tony Ramos mais jovem falando e gesticulando.
Legenda: Tony Ramos interpretou Nil, filho de Gastão (Sebastião Vasconcelos), na novela Champagne.
Foto: Divulgação/Globo

O Globoplay, plataforma de streaming da Globo, confirmou que capítulos da novela Champagne (1983) serão disponibilizados em dezembro de 2025. A íntegra da trama, que foi exibida entre outubro de 1983 e maio de 1984, foi perdida no acervo da emissora. O material preservado vai fazer parte do projeto Fragmentos, voltados para novelas que estão incompletas.

Segundo informações do Na Telinha, uma versão dublada da novela em espanhol, que teria sido vendida para outros países e estaria supostamente completa, não será disponibilizada, segundo a assessoria do Globoplay afirmou ao portal.

Um trabalho acadêmico do jornalista Gabriel Sarturi, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), abordou a preservação do arquivo de entretenimento da Rede Globo e apontou a existência da versão completa da novela em espanhol. Com isso, internautas amantes da teledramaturgia fizeram um movimento nas redes sociais para que a emissora disponibilizasse a íntegra com legendas.

Essa possibilidade, porém, foi negada pela plataforma. “Seguindo a premissa do projeto clássicos da dramaturgia, publicamos os capítulos preservados das novelas em português”, informou o Globoplay, em nota enviada ao portal.

Veja também

teaser image
Verso

Nas Garras da Patrulha lança 1ª novela vertical do Ceará

teaser image
Zoeira

Versão turca de 'Avenida Brasil' estreia no Globoplay em novembro

Além disso, a nota afirma que, em dezembro, outros três títulos vão entrar na plataforma em dezembro. Confira:

  • Cabocla (Originalidade)
  • Champagne (Fragmentos)
  • Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados (Resgate)
  • Mico Preto (Resgate)

Conheça a novela Champagne

Com autoria de Cassiano Gabus Mendes, colaboração de Luciano Ramos e direção de Wolf Maya e Mário Márcio Bandarra, a história de Champagne começa no ano de 1970, quando a empregada da casa, Zaíra (Suzane Carvalho), é encontrada morta durante uma festa.

Acusado do crime, Gastão (Sebastião Vasconcelos) fugiu do Rio de Janeiro. Treze anos depois, ele decide voltar e provar sua inocência. Com a ajuda do filho Nil (Tony Ramos), ele pede a reabertura do processo. 

A decisão tem consequências para a vida de todos os envolvidos no caso, especialmente para Zé Brandão (Jorge Dória), Ralph (Cláudio Corrêa e Castro), Jurandir (Mauro Mendonça), Ronaldo (Carlos Augusto Strazzer), Renan (Nuno Leal Maia) e Lúcio (Cecil Thiré).

Os seis amigos, que não se viam desde a morte de Zaíra, voltam a ter contato após a inauguração do bar Champagne, de propriedade de Renan.

Assuntos Relacionados
À esquerda, uma mulher usando maiô branco se prepara para descer um toboágua, acompanhada por funcionários do parque aquático que orientam o procedimento. Ela está em pé sobre uma plataforma molhada, cercada por corrimãos metálicos. À direita, a mesma mulher aparece deslizando pelo toboágua fechado, sorrindo amplamente enquanto passa por um túnel iluminado com anéis de luz colorida em tons de azul, vermelho e amarelo.
Zoeira

Thais Carla realiza sonho de descer em toboágua, no Ceará, após perder 70kg

O momento foi compartilhado no Instagram.

Redação
Há 12 minutos
Imagem de novela com o ator Tony Ramos mais jovem falando e gesticulando.
Zoeira

Globoplay exibirá capítulos de novela, cuja íntegra foi perdida nos acervos da emissora

Internautas pedem que a versão completa, em espanhol, seja disponibilizada com legendas na plataforma.

Redação
Há 1 hora
Daniel de Oliveira surgiu em foto caracterizado como Alaorzinho, seu novo personagem em
Zoeira

Primeira imagem de Daniel de Oliveira em 'Coração Acelerado' é revelada

Ator vive Alaorzinho, herdeiro da família Amaral, na nova novela das sete.

Redação
15 de Novembro de 2025
Luana Piovani destacou que o conceito de mãe solo não se limita à parte financeira
Zoeira

Luana Piovani critica pensão de Scooby: 'eu me sinto mãe solo'

Atriz afirma que valor pago pelo ex é insuficiente.

Redação
15 de Novembro de 2025
Gabriela Loran vive Viviane em
Zoeira

Estrela de 'Três Graças', Gabriela Loran fala sobre sua transição

Atriz relembra mudanças, inspirações e procedimento na Tailândia.

Redação
15 de Novembro de 2025
Marjorie Estiano relembrou cena da novela
Zoeira

Marjorie Estiano relembra cena submersa em que 'achou que fosse morrer'

Atriz contou que sequência de "A Vida da Gente" quase terminou em tragédia por falta de preparo e dificuldades dentro d’água

Redação
15 de Novembro de 2025
Ângela Diniz foi assassinada por seu então namorado, Doca Street, nos anos 70
Zoeira

O que aconteceu com os filhos de Ângela Diniz e Milton Villas Boas

Minissérie reacende interesse pela trajetória da socialite.

Redação
15 de Novembro de 2025
Atualmente, Lindemberg está em regime semiaberto
Zoeira

Como vive Lindemberg hoje, anos após matar Eloá

Condenado por um dos crimes mais marcantes do país, ele voltou ao regime semiaberto.

Redação
15 de Novembro de 2025
O vídeo que mostra Arthur andando de skate emocionou muitos internautas
Zoeira

Menino com paralisia cerebral anda de skate pela 1ª vez

Equipamento especial permitiu que Arthur, de 5 anos, vivesse um momento histórico.

Redação
15 de Novembro de 2025
Luísa Sonza rebateu comentários que insinuavam conflito entre ela e Anitta
Zoeira

Luísa Sonza nega rivalidade com Anitta: 'É nojento'

Cantora reagiu às críticas após entrevista na Argentina e repudiou rumores de rivalidade feminina

Redação
15 de Novembro de 2025
Tony Ramos contou que tem um cão surdo em casa, e explicou como se comunica com o pet
Zoeira

Tony Ramos conta como se adaptou à rotina com cão surdo

Ator relata processo de comunicação com Zeca, adotado após a morte da antiga mascote.

Redação
15 de Novembro de 2025
Convidados do programa Caldeirão com Mion.
Zoeira

Marcos Veras, Miá Mello e Raphael Ghanem são destaques no ‘Caldeirão com Mion’ deste sábado (15)

A cantora Claudia Leitte é a atração musical do programa.

Redação
15 de Novembro de 2025
Patrícia Poeta celebrou a alta do filho, mas continua sem dar detalhes do que aconteceu.
Zoeira

Patrícia Poeta celebra alta do filho após quase dois meses internado

Apresentadora agradece apoio e relata período de apreensão vivido pela família

Redação
14 de Novembro de 2025
O resultado da harmonização facial de Gaby Spanic chamou atenção nas redes sociais.
Zoeira

Gaby Spanic faz harmonização facial após desistência de 'A Fazenda 17'

Atriz venezuelana, conhecida por “A Usurpadora”, renovou o visual durante temporada no Brasil.

Redação
14 de Novembro de 2025
foto de lady gaga com cabelo vermelho.
Zoeira

Lady Gaga cancelou viagem ao Brasil após surto psicótico

Cantora relembrou fase crítica de 2017 e explicou como conseguiu se recuperar

Redação
14 de Novembro de 2025
Imagem mostra o modelo Matheus Martins, peão eliminado na oitava roça do reality show A Fazenda 17.
Zoeira

Quem saiu em A Fazenda? Matheus é eliminado em oitava roça

O peão foi o menos votado e deixou o reality nessa quinta-feira (13).

Redação
14 de Novembro de 2025
Viviane Araújo irá atua com o ex, o cantor Belo, na novela.
Zoeira

Viviane Araújo se junta ao elenco de 'Três Graças' em novo papel

Atriz celebra convite inesperado e retorna a uma obra de Aguinaldo Silva.

Redação
13 de Novembro de 2025
Colagem mostrando os participantes da roça, Carol, Matheus e Toninho.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda 17': Veja resultado de quem você acha que deve sair do reality

Roça será definida no programa ao vivo desta quinta-feira.

Redação
13 de Novembro de 2025
Fotos de Chitãozinho e Xororó e Liniker.
Zoeira

Confira lista dos vencedores do Grammy Latino 2025

Os primeiros vencedores da noite foram Chitãozinho e Xororó.

Redação
13 de Novembro de 2025
toninho
Zoeira

Parcial da Enquete A Fazenda mostra Toninho Tornado como eliminado

Peão disputa com Carol Lekker e Matheus Martins.

Redação
13 de Novembro de 2025