Globoplay exibirá capítulos de novela, cuja íntegra foi perdida nos acervos da emissora

O Globoplay, plataforma de streaming da Globo, confirmou que capítulos da novela Champagne (1983) serão disponibilizados em dezembro de 2025. A íntegra da trama, que foi exibida entre outubro de 1983 e maio de 1984, foi perdida no acervo da emissora. O material preservado vai fazer parte do projeto Fragmentos, voltados para novelas que estão incompletas.

Segundo informações do Na Telinha, uma versão dublada da novela em espanhol, que teria sido vendida para outros países e estaria supostamente completa, não será disponibilizada, segundo a assessoria do Globoplay afirmou ao portal.

Um trabalho acadêmico do jornalista Gabriel Sarturi, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), abordou a preservação do arquivo de entretenimento da Rede Globo e apontou a existência da versão completa da novela em espanhol. Com isso, internautas amantes da teledramaturgia fizeram um movimento nas redes sociais para que a emissora disponibilizasse a íntegra com legendas.

Essa possibilidade, porém, foi negada pela plataforma. “Seguindo a premissa do projeto clássicos da dramaturgia, publicamos os capítulos preservados das novelas em português”, informou o Globoplay, em nota enviada ao portal.

Além disso, a nota afirma que, em dezembro, outros três títulos vão entrar na plataforma em dezembro. Confira:

Cabocla (Originalidade)

Champagne (Fragmentos)

Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados (Resgate)

Mico Preto (Resgate)

Conheça a novela Champagne

Com autoria de Cassiano Gabus Mendes, colaboração de Luciano Ramos e direção de Wolf Maya e Mário Márcio Bandarra, a história de Champagne começa no ano de 1970, quando a empregada da casa, Zaíra (Suzane Carvalho), é encontrada morta durante uma festa.

Acusado do crime, Gastão (Sebastião Vasconcelos) fugiu do Rio de Janeiro. Treze anos depois, ele decide voltar e provar sua inocência. Com a ajuda do filho Nil (Tony Ramos), ele pede a reabertura do processo.

A decisão tem consequências para a vida de todos os envolvidos no caso, especialmente para Zé Brandão (Jorge Dória), Ralph (Cláudio Corrêa e Castro), Jurandir (Mauro Mendonça), Ronaldo (Carlos Augusto Strazzer), Renan (Nuno Leal Maia) e Lúcio (Cecil Thiré).

Os seis amigos, que não se viam desde a morte de Zaíra, voltam a ter contato após a inauguração do bar Champagne, de propriedade de Renan.