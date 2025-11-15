Primeira imagem de Daniel de Oliveira em 'Coração Acelerado' é revelada

Foi divulgada a primeira foto de Daniel de Oliveira caracterizado como Alaorzinho em “Coração Acelerado”, próxima novela das sete da Globo, prevista para estrear em janeiro. A comédia romântica musical é criada e escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento. Após se dedicar a produções seriadas como “Guerreiros do Sol”, o ator retorna às novelas da TV aberta pela primeira vez desde “O Rebu”, em 2014.

Na nova trama, ambientada em Goiás e inspirada no cenário sertanejo, Alaorzinho é o filho dedicado da influente família Amaral. Preparado desde a infância para assumir os negócios comandados por Alaor Amaral (Marcos Caruso), ele se tornou um gestor moderno, ampliando as atividades da empresa para setores como eventos, moda e até agricultura.

Apesar do sucesso profissional, a vida afetiva do personagem é bem menos ousada. Alaorzinho ainda guarda uma paixão antiga por Janete (Letícia Spiller) e não superou o término dos dois. Na história, ele se casa com Zilá (Leandra Leal) depois que ela aparece grávida de Naiane, vivida por Isabelle Drummond.

Mesmo respeitando a esposa como mulher, mãe e profissional, apenas outra pessoa é capaz de mexer com seu coração, conflito que promete agitar a trama logo nos primeiros capítulos.