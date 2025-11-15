Marjorie Estiano relembra cena submersa em que 'achou que fosse morrer'

A atriz Marjorie Estiano revelou ter vivido um dos momentos mais tensos da carreira durante as gravações da novela da Globo “A Vida da Gente”. Em entrevista ao “Desculpa Alguma Coisa”, do Canal UOL, a atriz afirmou: "Foi realmente uma cena em que eu achei que eu fosse morrer" ao relembrar a sequência submersa que fugiu do controle.

De acordo com Marjorie, o roteiro previa um acidente grave envolvendo sua personagem, Manuela, a irmã Ana, vivida por Fernanda Vasconcellos, e a filha da protagonista. "Passa num buraco, o carro desgoverna, capota, a gente cai... Eu me lembro de ter feito a cena de cabeça pra baixo, dentro do carro, vem um caminhão, bate no carro, o carro gira e cai dentro de um lago", descreveu. Como única consciente na trama, cabia à personagem tentar salvar as outras duas.

Veja também Zoeira Boninho se pronuncia após Narcisa Tamborindeguy o criticar Zoeira Parcial da Enquete A Fazenda mostra Toninho Tornado como eliminado

A gravação exigia uma complexa coreografia subaquática dentro de um carro, com figurinos pesados pela ambientação fria da história, filmada em Gramado. Marjorie contou ainda que não sabia nadar nem tinha experiência com respiradores, o que elevou o risco da cena. “Sem saber nadar, sem saber lidar com o respirador. Foi tenso. Eu senti que eu precisava respirar de novo, porque eu não tinha prática com aquele respirador, nem com a cena".

Ela lembra que entrou em pânico ao não localizar de imediato o profissional responsável pelo equipamento de respiração. "Eu me desesperei porque eu não vi [o profissional responsável pela respiração], ele não estava acessível, aí correram e tal, e ele enfiou o respirador. Eu fiquei muito panicada mesmo", contou. Ainda assim, retomou a gravação e conseguiu concluir a sequência, que acabou elogiada pela própria equipe: "Ficou linda a cena".

Mesmo anos depois, o episódio deixou marcas. Ao ser convidada para um filme que também incluía cenas submersas, a atriz percebeu que o trauma ainda a acompanhava. "Tinha cena debaixo d'água de novo e eu estava com esse trauma na minha vida. Falei, tenho muito medo dessas cenas de água. Como que a gente vai preparar?".