Parcial da Enquete A Fazenda mostra Toninho Tornado como eliminado
Peão disputa com Carol Lekker e Matheus Martins.
A parcial da enquete da oitava roça de "A Fazenda 17" mostra Toninho Tornado como o próximo eliminado, até a tarde desta quinta-feira (13). Ele aparece com 26,4% dos votos no levantamento publicado pelo Diário do Nordeste.
O comediante disputa a permanência com Matheus Martins, que tem 30,8% de votos e Carol Lekker, que desponta com 42,8% dos votos da enquete.
O resultado será anunciado ao vivo no programa desta noite, pela apresentadora Adriane Galisteu. Esta enquete não interfere no reality show.
COMO FOI A FORMAÇÃO DA OITAVA ROÇA?
A berlinda começou na se formar a terça-feira (11), com Luiz Mesquita distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ele ficou com o Poder da Chama Branca e entregou o da laranja à Duda Wendling.
Então, o fazendeiro Wallas Arrais abriu a roça indicando Saory Cardoso para o primeiro banquinho. Em seguida, aconteceu a votação cara a cara. No entanto, ao dar o último voto da noite, Duda revelou que, pelo Poder da Chama Laranja, seu voto valeria por quatro e escolheu indicar Matheus Martins. Acumulando 11 votos, o modelo se juntou a berlinda.
Ele puxou Carol Lekker do quarto de Apolo, e ela deu início ao Resta Um, no qual Toninho Tornado acabou sobrando e fechando o quarteto.
Depois, Luiz usou o poder do pergaminho branco e escolheu um roceiro para não ser vetado da disputa: ele optou por Saory. Com isso, o humorista vetou Matheus da Prova do Fazendeiro. Na dinâmica do chapéu, Saory levou a melhor e venceu, se livrando da roça.