Luísa Sonza nega rivalidade com Anitta: 'É nojento'

Luísa Sonza se manifestou nas redes sociais, nesta sexta-feira (14), após ser alvo de críticas de fãs de Anitta por conta de uma entrevista concedida a um veículo argentino. Na conversa, ela comentou sobre a expansão do funk brasileiro, mas não citou o nome da intérprete de “Girl From Rio”, o que bastou para gerar comentários sobre uma suposta rivalidade entre as duas.

“Acredito que seja natural, é muito bom. Gosto muito de funk e, com a globalização, acredito que a internet ajuda muito isso. Temos muitos artistas aqui no Brasil incríveis de funk, de muitos ritmos. É uma mistura cultural muito grande. Nós somos um país muito grande, e temos muita música, muita cultura. O mundo está vendo que a América Latina é incrível e muito grande", disse na entrevista.

Após a repercussão negativa, Luísa rebateu diretamente os comentários que insinuavam conflito. Ela negou qualquer problema com Anitta e criticou a criação de narrativas nas redes.

"Forçação ridícula de rivalidade, nessa bateria de entrevistas falei e falo dela sempre. Falei para eles no sentido de ser natural algo tão bom viralizar entre várias outras coisas, que se você fosse decente colocaria aqui. Me desculpem mas é nojento e deprimente rivalizar artistas e ainda mais artistas mulheres", escreveu no TikTok.

A cantora reforçou que costuma valorizar outros nomes da música brasileira em suas entrevistas e lamentou que parte do público insista em colocar mulheres da indústria musical em disputa.