Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Nas Garras da Patrulha lança 1ª novela vertical do Ceará

“A Pé Rapada Milionária” estreia nesta segunda-feira (10) e terá 30 episódios.

Escrito por
Diego Barbosa diego.barbosa@svm.com.br
Verso
Na imagem, dois bonecos, um com cabelo grisalho e óculos e o outro com barba preta e casaco cinza, se beijando. Eles estão em frente a um fundo azul e branco com corações dourados flutuantes e galhos de flores de cerejeira cor-de-rosa.
Legenda: Novela vertical do Nas Garras da Patrulha vai da cultura oriental à molecagem cearense.
Foto: Divulgação-Nas Garras da Patrulha/Arte de Louise Dutra.

Francisbela Kim, ou apenas Bella Kim, é largada no altar pelo cantor Zé Can Yo. Ele preferiu ficar com Dona Kill Gurgel, empresária de sucesso do K-Forró. A vida de Bella muda quando recebe uma herança inesperada e vê o mundo à própria volta se transformar.

Esta é a história de “A Pé Rapada Milionária”, primeira novela vertical do Ceará. Capitaneada pelo programa Nas Garras da Patrulha, a produção estreia nesta segunda-feira (10) nas redes sociais da atração. Com situações rápidas e bem resolvidas, a obra investe na leveza e no bom e velho humor que só a famosa trupe de bonecos é capaz de fazer.

Com multidão de referências – da cultura oriental à nossa molecagem característica – a ideia é fazer uma paródia de novelas, séries, filmes, desenhos animados e dramas coreanos. Serão 30 episódios, com duração de um a três minutos, disponibilizados diariamente, de segunda a sexta-feira.

Veja também

teaser image
Verso

Novela vertical? Conheça o formato que virou fenômeno no Brasil

teaser image
Verso

Conheça os cearenses que brilham no filme ‘O Agente Secreto’

“O formato vertical é uma tendência para as redes sociais, já que é o jeito que vemos conteúdo pelo celular. O público já está acostumado, então será fácil acompanhar essa adaptação”, percebe Fabio Nobre, diretor de programas do Sistema Verdes Mares.

A novela nasceu a partir de Fábio Ambrósio, Diretor de Programação e Entretenimento do SVM, ao notar o crescimento dos dramas verticais. “Ele viu que era uma tendência no mercado e me chamou, junto a Iarla Carolina, para instigar essa ideia para o Garras”.

Na imagem, um cartaz ou capa com fundo que remete à primavera, com flores de cerejeira e corações flutuantes. O título em letras maiúsculas e douradas no topo diz
Legenda: Pôster da primeira novela vertical do Ceará, assinada pelo Nas Garras da Patrulha.
Foto: Divulgação/Nas Garras da Patrulha.

O passo seguinte foi pensar: como o Sistema Verdes Mares poderia desenvolver a própria novela vertical? A partir desse insight, um enredo começou a ser desenvolvido baseado nos doramas coreanos – beneficiados, claro, pelo molho humorístico indefectível do Nas Garras.

“Esse é nosso projeto-piloto da programação do SVM. Um formato tendência que estamos experimentando com o Garras neste momento, mas que poderá ser feito também com atores cearenses. Não temos ainda uma proposta em vista, mas tudo é possível vindo das ideias que a equipe de programação tem”, situa Fabio Nobre.

Para todas as gerações

O fato de o Nas Garras da Patrulha inaugurar uma história no novíssimo formato de novelas verticais atesta não apenas a versatilidade do programa, como também um caráter há muito observado no programa: o diálogo com diferentes gerações.

Fábio Ambrósio explica que lançar “A Pé Rapada Milionária” é crucial por vários motivos. Conexão com públicos que talvez não consumam a programação da TV tradicional, a exemplo da geração TikTok e Reels, é um deles. Adaptação à linguagem digital é outra. Para ele, o humor e o estilo de contar histórias precisam se adaptar à dinâmica das redes sociais. 

“A novela vertical exige ganchos fortes e ritmo acelerado, demonstrando a capacidade do Garras de se modernizar sem perder a essência humorística e regional. É um exemplo de como um gigante regional consegue se reinventar, usando a força de marca e conhecimento de público para navegar com sucesso nas águas da revolução digital”, situa Ambrósio.

Humor cearense modernizado e acessível

Uma vez que “A Pé Rapada Milionária” é um produto novo e adaptado para o digital, a principal marca que a novela busca deixar, bem como o motivo da atração para o público, estão intimamente ligados à reinvenção e ao humor popular característico do Ceará. Com ela, é possível mostrar um humor cearense modernizado e acessível.

“Em um cenário onde o consumo de conteúdo é rápido e feito no celular, a novela busca provar que a essência regional permanece relevante no digital ao utilizar a fórmula de sucesso do Garras – o humor popular, a sátira social e os elementos da cultura cearense – e entregá-la em uma embalagem hiper-moderna (vertical e para feed)”, demarca Fábio Ambrósio.

Não à toa, a atenção que a novela deve receber do público baseia-se em uma combinação poderosa de familiaridade, curiosidade e conveniência. Só o título, por exemplo, já sugere um tema universalmente atraente: a transformação social e a ascensão inesperada de alguém humilde – neste caso, a já citada Bella Kim.

“Em suma, a novela quer provar que o humor popular cearense é um produto audiovisual adaptável e de alto potencial de viralização, capaz de conquistar a nova geração nas telas dos celulares”.

Ao que Fabio Nobre complementa, a partir de um olhar sobre os bastidores: “Desde a idealização, ideia, roteiro e produção, já estamos nesse processo há quatro meses. A criação da novela nos deu um trabalho inicial de adaptação de gravações para esse formato que não era utilizado no Garras. Foi preciso fazer testes até encontrar o jeito correto de adaptação para os bonecos que tem uma limitação de enquadramento”.

Há planos de, em um futuro próximo, ampliar o escopo para novas histórias, garantindo sempre a qualidade de produção – marca registrada do SVM. Por enquanto, o foco será mantido no gênero do humor, mas sem continuação da história de “A Pé Rapada Milionária”, uma vez que, originalmente, doramas e dramas também não possuem sequência.

“A Pé Rapada Milionária” é formada por Cícero Paulo, Cleber Fernandes, Ery Soares, Fábio Nobre, Marina Brasil, Felipe Anderson, Charlony Victor, Francisco Duarte, Ivanildo Pereira e toda a equipe técnica do SVM, com supervisão de Iarla Carolina e direção geral de Fábio Ambrósio.

 

Serviço
Novela vertical “A Pé Rapada Milionária”, do programa Nas Garras da Patrulha
Estreia nesta segunda-feira (10), no perfil do Nas Garras da Patrulha no instagram. Episódios liberados diariamente, de segunda a sexta-feira.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Na imagem, dois bonecos, um com cabelo grisalho e óculos e o outro com barba preta e casaco cinza, se beijando. Eles estão em frente a um fundo azul e branco com corações dourados flutuantes e galhos de flores de cerejeira cor-de-rosa.
Verso

Nas Garras da Patrulha lança 1ª novela vertical do Ceará

“A Pé Rapada Milionária” estreia nesta segunda-feira (10) e terá 30 episódios.

Diego Barbosa
Há 34 minutos
Uma imagem promocional de inspiração vintage para um batom chamado 'Victory Red' (Vermelho Vitória). À esquerda, o busto de uma mulher com cabelo escuro e ondulado, vestindo um uniforme militar estilo Segunda Guerra Mundial e um quepe, olhando para cima com uma expressão séria. Ela está usando um batom vermelho vibrante que combina com o tema. À direita, sobre um fundo militar em tons de sépia com silhuetas de aviões, aparece o texto estilizado 'Victory RED' em letras vermelhas e grandes. Abaixo do texto, há uma caixa verde-oliva com um desenho de um avião e dois tubos de batom dourados, um com a tampa e o outro sem, revelando o batom vermelho sólido. Os produtos pertencem à marca Bésame Cosmetics.
Elaine Quinderé

A história do batom que desafia o tempo e o machismo

Do front de guerra às salas de reunião, o batom vermelho segue sendo um ato de resistência em um mundo que ainda teme mulheres que não se apagam.

Elaine Quinderé
09 de Novembro de 2025
Capa do livro nada mais ilusório ao lado de uma imagem da escritora Marta Pérez Carbonell.
Verso

‘Nada mais ilusório’ passeia pelo onírico e pelos limites da ficção

Romance de estreia da espanhola Marta Pérez-Carbonell deixa um eco naqueles que leem.

Beatriz Rabelo
06 de Novembro de 2025
Montagem com fotos de duas pessoas. À esquerda, a foto da bailarina e coreógrafa Janne Ruth, mulher de cabelos castanhos claros e sorrindo, vestindo uma blusa bege clara. À direita, a foto do humorista e mestre bonequeiro Augusto Bonequeiro, com chapéu de aba, óculos, barba e paletó, com um de seus bonecos de ventríloquo.
Silvero Pereira

O legado vivo de Janne Ruth e Augusto Bonequeiro

Marcas dos dois artistas cearenses vão seguir encantando e inspirando gerações.

Silvero Pereira
06 de Novembro de 2025
Cena do filme 'O Agente Secreto'. O ator Wagner Moura, de barba e camisa branca, está dentro de uma cabine telefônica pública amarela e vermelha, segurando o fone. O fundo é uma parede coberta por colagem de pôsteres em preto e branco.
Verso

5 motivos para ver "O Agente Secreto" nos cinemas

Premiado longa já está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil

Registro do Memorial Edson Queiroz em Cascavel, Ceará, um prédio de dois andares, com fachada ocre e arquitetura clássica, que aparece está artisticamente iluminado por luzes amarelas sob um céu azul escuro. Palmeiras e postes de luz cercam a estrutura.
Verso

Memorial Edson Queiroz celebra aniversário com programação especial

Equipamento cultural do Instituto Myra Eliane, em Cascavel, completa quatro anos nesta sexta (7).

Redação
06 de Novembro de 2025
Montagem de fotos de divulgação do filme 'O Agente Secreto'. À esquerda, o ator Robério Diógenes, de terno xadrez e óculos de sol, em pose de ação. À direita, a atriz Geane Albuquerque, com penteado volumoso, óculos e colete, com expressão séria.
Verso

Conheça os cearenses que brilham no filme ‘O Agente Secreto’

Geane Albuquerque e Robério Diógenes estão no longa de Kleber Mendonça Filho, premiado em Cannes e representante do Brasil no Oscar.

João Gabriel Tréz
06 de Novembro de 2025
Milton Nascimento posando em janela olhando para o horizonte
Verso

Filho ainda não contou a Milton Nascimento sobre morte de Lô Borges

Milton está sob cuidados médicos para tratar a Demência com Corpos de Lewy (DCL).

Gabriel Bezerra*
05 de Novembro de 2025
Na imagem, fachada de um prédio amarelo-ovo (Teatro Carlos Câmara) com janelas gradeadas, vista da rua. O portão central revela uma van branca e um mural colorido no pátio interno. Um poste de madeira com muitos cabos e um cone de sinalização está no primeiro plano à direita. Uma árvore e motocicletas estacionadas estão à esquerda.
Verso

Teatro Carlos Câmara reabre após cinco anos; saiba novidades

Equipamento passou por requalificação estrutural e surge com nova proposta.

Diego Barbosa
05 de Novembro de 2025
Foto em close de Jorge do Pagode, um homem negro, mais velho, sorrindo amplamente e olhando diretamente para frente. Ele usa óculos de sol na cabeça e uma regata preta com um desenho branco estilizado que parece incluir a silhueta do Cristo Redentor. Ele segura um instrumento de percussão, provavelmente um pandeiro ou tamborim, e uma baqueta.
Verso

Morre Jorge do Pagode, pioneiro do gênero no Ceará

Cantor e compositor produziu mais de 200 músicas e lançou 10 discos em quatro décadas de carreira.

João Gabriel Tréz
04 de Novembro de 2025
Augusto Bonequeiro morreu nesta terça-feira (4), em Fortaleza.
Verso

Morre humorista Augusto Bonequeiro aos 74 anos

Artista ficou conhecido pela arte do teatro de bonecos com muita molecagem cearense.

João Gabriel Tréz e Lorena Cardoso
04 de Novembro de 2025
Na imagem, variedade de livros cearenses em diferentes cores e tamanhos, dispostos em uma superfície clara, alguns sobrepostos. Eles são provenientes da campanha de Natal, conforme indicado no texto da manchete original. Alguns títulos visíveis incluem:
Verso

Campanha 'Livro cearense é presente' estimula leitura e economia local

Ação nasceu na Biblioteca Pública do Ceará e pretende ser anual.

Diego Barbosa
04 de Novembro de 2025
foto de janne ruth, bailarina e coreógrafa. ela veste roupa roxa, sorri e faz um coração com as mãos. a foto tem fundo branco.
Verso

Morre Janne Ruth, bailarina, professora de dança e criadora do Fendafor, aos 63 anos

Artista fundou o Festival Internacional de Dança de Fortaleza (Fendafor), que chegou aos 25 anos de história em 2025.

João Gabriel Tréz
04 de Novembro de 2025
Na imagem, há uma montagem de duas fotos: à esquerda, uma mulher de meia-idade, cabelos castanhos ondulados e batom escuro, que se assemelha muito à escritora brasileira Clarice Lispector; à direita, um retrato em preto e branco de Clarice Lispector, que tem cabelos ondulados escuros, veste uma blusa escura e usa um colar grosso de miçangas escuras.
Verso

Professora chama atenção nas redes sociais por semelhança com Clarice Lispector

Natural do Rio Grande do Norte, Idalina Mesquita é fã da escritora.

Diego Barbosa
03 de Novembro de 2025
Samuel Rosa e Lô Borges no palco em apresentação.
Verso

Samuel Rosa lamenta morte e faz homenagem a Lô Borges: 'Legado definitivo'

Cantor citou o artista como o maior parceiro que ele já teve na música.

Redação
03 de Novembro de 2025
Foto do cantor Lô Borges em entrevista ao programa Altas Horas.
Verso

Lô Borges deixa 234 obras musicais; veja canções mais tocadas

Dados foram divulgados pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o Ecad.

Redação
03 de Novembro de 2025
Lô Borges ao lado do filho Luca ao piano, aos 12 anos.
Verso

Quem ficará com a herança de Lô Borges? Conheça filho de cantor

Herdeiro de artista atua na área da comunicação.

Redação
03 de Novembro de 2025
Imagem mostra o cantor e compositor Lô Borges sentado em posição de meditação na grama verde, ao lado de um lago cercado por floresta.
Verso

Velório de Lô Borges acontece em BH e é aberto ao público

Fã e admiradores podem se despedir do compositor pessoalmente.

Redação
03 de Novembro de 2025
Mãos seguram uma pilha de roupas de malha dobradas e limpas, com uma etiqueta em destaque que exibe o símbolo verde de reciclagem. O contexto sugere sustentabilidade e cuidados com a roupa.
Elaine Quinderé

Fashion Revolution expõe a falta de transparência climática na moda

Novo índice expõe o abismo entre o marketing ecológico e a realidade das cadeias produtivas, onde transparência e responsabilidade ainda são raridades.

Elaine Quinderé
03 de Novembro de 2025
Imagem mostra o cantor e compositor Lô Borges segurando um violão acústico, com expressão séria, em ambiente interno.
Verso

Saiba qual a causa da morte de Lô Borges

Artista faleceu devido a uma condição grave, após dias hospitalizado.

Redação
03 de Novembro de 2025