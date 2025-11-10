Nas Garras da Patrulha lança 1ª novela vertical do Ceará

Francisbela Kim, ou apenas Bella Kim, é largada no altar pelo cantor Zé Can Yo. Ele preferiu ficar com Dona Kill Gurgel, empresária de sucesso do K-Forró. A vida de Bella muda quando recebe uma herança inesperada e vê o mundo à própria volta se transformar.

Esta é a história de “A Pé Rapada Milionária”, primeira novela vertical do Ceará. Capitaneada pelo programa Nas Garras da Patrulha, a produção estreia nesta segunda-feira (10) nas redes sociais da atração. Com situações rápidas e bem resolvidas, a obra investe na leveza e no bom e velho humor que só a famosa trupe de bonecos é capaz de fazer.

Com multidão de referências – da cultura oriental à nossa molecagem característica – a ideia é fazer uma paródia de novelas, séries, filmes, desenhos animados e dramas coreanos. Serão 30 episódios, com duração de um a três minutos, disponibilizados diariamente, de segunda a sexta-feira.

“O formato vertical é uma tendência para as redes sociais, já que é o jeito que vemos conteúdo pelo celular. O público já está acostumado, então será fácil acompanhar essa adaptação”, percebe Fabio Nobre, diretor de programas do Sistema Verdes Mares.

A novela nasceu a partir de Fábio Ambrósio, Diretor de Programação e Entretenimento do SVM, ao notar o crescimento dos dramas verticais. “Ele viu que era uma tendência no mercado e me chamou, junto a Iarla Carolina, para instigar essa ideia para o Garras”.

O passo seguinte foi pensar: como o Sistema Verdes Mares poderia desenvolver a própria novela vertical? A partir desse insight, um enredo começou a ser desenvolvido baseado nos doramas coreanos – beneficiados, claro, pelo molho humorístico indefectível do Nas Garras.

“Esse é nosso projeto-piloto da programação do SVM. Um formato tendência que estamos experimentando com o Garras neste momento, mas que poderá ser feito também com atores cearenses. Não temos ainda uma proposta em vista, mas tudo é possível vindo das ideias que a equipe de programação tem”, situa Fabio Nobre.

Para todas as gerações

O fato de o Nas Garras da Patrulha inaugurar uma história no novíssimo formato de novelas verticais atesta não apenas a versatilidade do programa, como também um caráter há muito observado no programa: o diálogo com diferentes gerações.

Fábio Ambrósio explica que lançar “A Pé Rapada Milionária” é crucial por vários motivos. Conexão com públicos que talvez não consumam a programação da TV tradicional, a exemplo da geração TikTok e Reels, é um deles. Adaptação à linguagem digital é outra. Para ele, o humor e o estilo de contar histórias precisam se adaptar à dinâmica das redes sociais.

“A novela vertical exige ganchos fortes e ritmo acelerado, demonstrando a capacidade do Garras de se modernizar sem perder a essência humorística e regional. É um exemplo de como um gigante regional consegue se reinventar, usando a força de marca e conhecimento de público para navegar com sucesso nas águas da revolução digital”, situa Ambrósio.

Humor cearense modernizado e acessível

Uma vez que “A Pé Rapada Milionária” é um produto novo e adaptado para o digital, a principal marca que a novela busca deixar, bem como o motivo da atração para o público, estão intimamente ligados à reinvenção e ao humor popular característico do Ceará. Com ela, é possível mostrar um humor cearense modernizado e acessível.

“Em um cenário onde o consumo de conteúdo é rápido e feito no celular, a novela busca provar que a essência regional permanece relevante no digital ao utilizar a fórmula de sucesso do Garras – o humor popular, a sátira social e os elementos da cultura cearense – e entregá-la em uma embalagem hiper-moderna (vertical e para feed)”, demarca Fábio Ambrósio.

Não à toa, a atenção que a novela deve receber do público baseia-se em uma combinação poderosa de familiaridade, curiosidade e conveniência. Só o título, por exemplo, já sugere um tema universalmente atraente: a transformação social e a ascensão inesperada de alguém humilde – neste caso, a já citada Bella Kim.

“Em suma, a novela quer provar que o humor popular cearense é um produto audiovisual adaptável e de alto potencial de viralização, capaz de conquistar a nova geração nas telas dos celulares”.

Ao que Fabio Nobre complementa, a partir de um olhar sobre os bastidores: “Desde a idealização, ideia, roteiro e produção, já estamos nesse processo há quatro meses. A criação da novela nos deu um trabalho inicial de adaptação de gravações para esse formato que não era utilizado no Garras. Foi preciso fazer testes até encontrar o jeito correto de adaptação para os bonecos que tem uma limitação de enquadramento”.

Há planos de, em um futuro próximo, ampliar o escopo para novas histórias, garantindo sempre a qualidade de produção – marca registrada do SVM. Por enquanto, o foco será mantido no gênero do humor, mas sem continuação da história de “A Pé Rapada Milionária”, uma vez que, originalmente, doramas e dramas também não possuem sequência.

“A Pé Rapada Milionária” é formada por Cícero Paulo, Cleber Fernandes, Ery Soares, Fábio Nobre, Marina Brasil, Felipe Anderson, Charlony Victor, Francisco Duarte, Ivanildo Pereira e toda a equipe técnica do SVM, com supervisão de Iarla Carolina e direção geral de Fábio Ambrósio.

