Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Novela vertical? Conheça o formato que virou fenômeno no Brasil

Com produções inclusive cearenses, modelo nasce na China, ganha cada vez mais força nas plataformas digitais e acena para vastas possibilidades

Escrito por
Diego Barbosa diego.barbosa@svm.com.br
Verso
Na imagem, personagens da novela vertical “A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário”, exibida no ReelShort Brasil
Legenda: “A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário” é a primeira e mais assistida novela vertical brasileira
Foto: Divulgação/ReelShort Brasil

Era de se esperar que a hegemonia de vídeos curtos e gravados na vertical fosse mais longe que os virais da internet. Agora eles alcançam um novo patamar, com amplo alcance nas plataformas digitais – no caso do Brasil, na jugular da preferência nacional no que toca ao consumo de massa. Novelas são a nova aposta do formato, e merecem sua atenção.

Idealizadas para serem assistidas diretamente pelo celular, elas primam por episódios curtíssimos – a duração média é de dois minutos – e com ritmo extremamente ágil. A quantidade total de capítulos também não é longa, e há um capricho especial na criação de ganchos de um episódio para outro, na esteira da consagrada lógica do folhetim.

Conhecidas como microdramas, as produções obedecem à lógica de consumo cada vez mais dinâmica da sociedade, e já têm poder de influência. Não à toa, o próprio TikTok lançou recentemente a aba “Novela”, com centenas de conteúdos afins. A plataforma explica que a função ainda está em fase de teste.

Veja também

teaser image
Verso

Visitas guiadas ao cemitério contam a história de Fortaleza

teaser image
Verso

Megaespetáculo ao ar livre em Canindé conta vida de São Francisco

“Os recursos que testamos nem sempre chegam ao produto final e, quando chegam, podem ter aparência e funcionalidade diferentes”, elucidam. Para além da bolha virtual, emissoras como a Globo também estudam possibilidades referentes ao formato. Em nota, a empresa informa que faz parte do desenvolvimento de diferentes projetos de dramaturgia. 

“A Globo anuncia o investimento em microdramas, formatos curtos e verticais voltados para o consumo em dispositivos móveis. A iniciativa faz parte da estratégia de inovação da empresa, com lançamentos previstos ainda esse ano na TV Globo e no Globoplay, de acordo com as vocações de cada plataforma: conteúdos abertos e gratuitos nas redes sociais da TV Globo e modelos pagos no Globoplay, com degustação de alguns capítulos gratuitos"
Comunicado Globo

Dois microdramas estão previstos ainda para este ano. O primeiro projeto será “Tudo Por uma Segunda Chance”, escrito por Rodrigo Lassance e dirigido por Adriano Melo.

A obra será ativada e terá uma lógica de publicação nas redes sociais integrada à novela das sete, “Dona de Mim”, na qual personagens acompanharão os episódios do microdrama, enquanto o público poderá assisti-los nas redes sociais. “Tudo Por uma Segunda Chance” terá 50 episódios de dois a três minutos.

Por sua vez, “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário”, produzido pela Formata, será protagonizado pelo cantor sertanejo Gustavo Mioto e terá 50 episódios com duração máxima de dois minutos. O microdrama terá seus seis a sete primeiros episódios disponibilizados gratuitamente para todos os usuários logados no Globoplay e no YouTube, e os demais estarão no Globoplay para assinantes – inicialmente apenas para consumo mobile

Até sabermos das próximas novidades, é importante conhecer quais novelas verticais já são sensação entre espectadores.

Novelas verticais mais assistidas

A mais assistida neste momento é a versão brasileira de “A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário”, com mais de 423 milhões de visualizações apenas no ReelShort – plataforma especializada em vídeos curtos, na qual os microdramas ganharam maior fôlego. A produção é estrelada pelo ex-Malhação Victor Sparapane e por Jessika Alves, de “Em Família” (2014).

Na trama, Sebastião Torres é o filho bastardo da família Torres. Ele carrega uma má fama, sobretudo porque acabou de sair da prisão. Isso não impede que Nathália Queiroz se case com o rapaz sem saber que o marido tem um segredo bilionário. São 68 episódios nos quais mistério, amor e intrigas dominam a tela.

Na imagem, personagens da novela vertical
Legenda: Novela vertical brasileira "De Volta ao Jogo"
Foto: Divulgação/ReelShort Brasil

Outra história brasileira de sucesso é “De Volta ao Jogo”, com 69 episódios e 15 milhões de visualizações em apenas três dias. A versão nacional de “Quebrando o Gelo” tem no elenco Anna Rita Cerqueira, de “Espelho Da Vida”, e Bruno Guedes, de “Malhação”. 

No enredo, Mariana é mãe-solo e terminou o relacionamento com o primeiro amor, Luís, há oito anos, mas nunca contou que estava grávida. Agora, ele é uma estrela do futebol e chefe de Mariana. De repente juntos novamente, precisam lidar com as verdades silenciadas. 

Na imagem, detalhe do aplicativo TikTok, com aba específica para conteúdos de novelas verticais
Legenda: Novelas verticais obedecem à lógica de consumo cada vez mais dinâmica da sociedade
Foto: Ismael Soares

“Herdeira Verdadeira vs. Rainha Falsa”, “Substituta Acidental para Alfa” e “Encontrei um Marido Multimilionário Sem-teto para o Natal” são outras produções, desta vez estrangeiras, com audiência estratosférica. 

Origem das novelas verticais

Essa febre toda tem contexto. Originou-se na China em meados de 2018, impulsionada sobretudo pelo Douyin, considerado o “irmão chinês” do TikTok. “É um aplicativo que sempre teve um marketing muito agressivo como plataforma de consumo”, explica Thiago Soares, professor e pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, para justificar a rápida amplitude dos microdramas em todo o mundo.

Segundo ele – também coordenador do grupo de pesquisa em Comunicação, Música e Cultura Pop – para além das características já descritas, há outro fator que torna as novelas verticais tão atraentes: elas bebem do melodrama, cuja base de sustentação são reviravoltas. O mesmo fluxo do folhetim, a propósito, desde o século XIX.

“O que a gente percebe nessa disputa das redes é uma atualização de formatos, uma vez que o folhetim é responsável por originar as narrativas seriadas – das quais nasce a telenovela, muito popular aqui no Brasil – e se incorpora a outros formatos nas plataformas digitais”, percebe.

Outra observação apurada dele diz respeito a quando os microdramas de fato começaram a entrar no cotidiano do público.

Na imagem, detalhe do aplicativo TikTok mostrando a aba
Legenda: TikTok lançou recentemente a aba “novelas”, ainda em fase de teste
Foto: Ismael Soares

Foi durante a pandemia de Covid-19, principalmente como forma de atenuar a dura realidade vivida à época. De lá até aqui, pela velocidade e força com as quais atingiram novos espectadores, já podemos falar em fenômeno.

“O sucesso de um formato tem relação direta com o contexto social e econômico que estamos vivendo – de angústias, emergências, crises. Então, essas novelas me parecem uma espécie de antídoto para esse contexto”, diz Thiago.

“Também precisamos considerar o interesse de plataformas consagradas nesse tipo de produção, como Netflix, Prime Video, Globoplay etc. Isso porque o celular se consagra como objeto central de consumo de produções audiovisuais e digitais, e há uma dinâmica de mobilidade urbana, de você assistir a episódios curtos no metrô, no ônibus… Isso parece estar nesse horizonte”, continua o professor.

Novelas verticais x novelas tradicionais

Apesar da ascensão dos microdramas, Thiago Soares prefere não rivalizar o formato com o modelo consagrado de novelas, gravado na horizontal. Isso porque, para ele, estamos diante de um contexto de consumo acelerado e, no momento, ainda nichado – logo, inferir se os microdramas tomarão o lugar das novelas tradicionais pode ser precipitado.

O que se comprova, sim, são diferentes ecossistemas audiovisuais se utilizando de múltiplos artifícios para se sobressair. Cortes, edits e memes assumem a dianteira nesse sentido, haja vista o consumo rápido e fácil. 

“A aparição de novos formatos reorganiza o próprio sistema audiovisual. O vertical é um elemento importante, mas ele apenas cria novas oportunidades para imersão em outros contextos – telas maiores, horizontais, com programações mais lentas, também ocupam um importante lugar de fruição do audiovisual”.

Novela vertical cearense

O Ceará também tem a própria novela vertical para chamar de sua. “A Pé Rapada Milionária” é a primeira criação nesse formato do Nas Garras da Patrulha. Os personagens, contudo, não são do Garras. A aposta é em personagens feitos especialmente para esse formato, a exemplo da mocinha Bella Kin, da vilã Dona Kill Gurgel, e de Zé Can Yo e Vamderson Din.

A trama contará a história da Francisbela Kin, deixada no altar por Zé Can Yo. O homem sonha em ser cantor de sucesso do K-forró e vai para os braços da empresária Donna Kill Gurgel, que promete fazer dele o maior artista de todos os tempos. 

No meio dessa turbulência, Bella conhece um homem simples e romântico chamado Vamderson Din. Ele passa a ajudá-la em todas as situações, e se apaixona. Uma reviravolta acontece quando Bella recebe uma herança milionária e abre a própria empresa de cosméticos com produtos bem cearenses, como body splash de jambo, protetor labial de pitomba e blush de urucum. Mas um segredo será revelado e tudo pode mudar na vida da heroína.

Na imagem, pôster da novela vertical
Legenda: Pôster da novela vertical "A Pé Rapada Milionária", novela vertical do Nas Garras da Patrulha
Foto: Divulgação/Nas Garras da Patrulha

A novela terá 30 episódios, publicados diariamente no perfil do Nas Garras da Patrulha no Instagram, com duração média de dois minutos cada. “A ideia partiu de Fábio Ambrósio, diretor de programação do Sistema Verdes Mares, vendo que esse modelo de conteúdo está fazendo sucesso nas redes”, explica Fábio Nobre, diretor do Nas Garras da Patrulha.

“Ainda estamos na fase de produção e gravação da novela. Temos 90% gravado, mas ainda fazendo correções e adaptando o que é preciso. Esse processo dura cerca de três meses, entre ideias, gravações, regravações e adaptações”, dimensiona.

É um desafio prazeroso, conforme o profissional, desde a equipe da redação, com Cícero Paulo; vozes de Cleber Fernandes e Ery Soares; produção de Marina Brasil; supervisão de programação de Iarla Carolina; e manipulação dos bonecos de Francisco Duarte, Ivanildo Pereira e Charlony Victor.

“O desempenho da equipe está fazendo com que a novela seja produzida para ser um sucesso”.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Na imagem, personagens da novela vertical “A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário”, exibida no ReelShort Brasil
Verso

Novela vertical? Conheça o formato que virou fenômeno no Brasil

Com produções inclusive cearenses, modelo nasce na China, ganha cada vez mais força nas plataformas digitais e acena para vastas possibilidades

Diego Barbosa
Há 52 minutos
Foto de Raimundo do Queijo segurando cerveja. Ao redor dele estão pessoas bebendo cerveja e sentadas em uma mesa. Duas pessoas estão pé também.
Verso

Raimundo do Queijo faz festa da 'ressurreição' no Centro de Fortaleza

Nesta semana, um vereador cometeu gafe ao pedir um minuto de silêncio pela suposta morte de Raimundo

Redação
05 de Outubro de 2025
Escola de Cinema do Sertão oferece oficinas em roteiro, produção e direção para jovens da região do Sertão Central
João Gabriel Tréz

Escola de cinema impulsiona audiovisual no Sertão Central cearense

Retomada em 2025, Escola de Cinema do Sertão facilita acesso à formação na área no interior do Estado

João Gabriel Tréz
05 de Outubro de 2025
Escadaria central em pedra leva ao Farol Velho do Mucuripe, prédio histórico octogonal de cor amarela com detalhes brancos, janelas vermelhas e cúpula branca no topo, sob céu azul claro.
Verso

Farol do Mucuripe, um dos símbolos do Ceará, será reaberto neste domingo (5); veja imagens

Agora, os moradores querem uma gestão compartilhada do equipamento para poderem contar a própria história

Redação
04 de Outubro de 2025
Foto de Fernanda Torres postadas nas redes do Oscar marcou ponto de virada para a Academia, segundo CEO
Verso

CEO do Oscar fala de engajamento brasileiro: ‘Histórico’

Publicação de foto de Fernanda Torres em perfil oficial do Oscar soma mais de 2,9 milhões de curtidas

Redação
04 de Outubro de 2025
Kátia Freitas celebra 30 anos do disco 'K', obra que marcou a música cearense, com série de ações a serem realizadas nos próximos meses
Verso

Kátia Freitas comemora 30 anos de disco que marcou a música cearense

“K”, estreia da cearense Kátia Freitas, será celebrado com série de ações que inclui roda de conversa e show

João Gabriel Tréz
04 de Outubro de 2025
Cearense Ronaldo Correia de Brito é finalista do Prêmio São Paulo de Literatura.
Verso

Cearense Ronaldo Correia de Brito é finalista do 18º Prêmio São Paulo de Literatura

Com "Rio Sangue", escritor integrou a lista dos dez finalistas na categoria "Melhor Romance de 2024"

Beatriz Rabelo
03 de Outubro de 2025
O que é Bololô? Falcão lança música com gíria popular no TikTok
Verso

O que é Bololô? Falcão lança música com gíria popular no TikTok

Single e clipe estão disponíveis nas plataformas digitais, entre funk, brega e dance; músico e humorista se une a DJ Ari SL para entregar performance engraçada e envolvente

Diego Barbosa
03 de Outubro de 2025
Na imagem, pintura artística assinada pela artista Beatriz Cavalcante, em alusão a flores tropicais
Ana Karenyna

Veja dicas de como usar pintura artística nos ambientes

Técnica adiciona alma aos lugares e é prova viva de que paredes podem falar e comunicar muita beleza

Redação
03 de Outubro de 2025
Imagem de divulgação da obra de Cristina Peri Rossi para matéria sobre como ela desafia e renova a poesia da América Latina.
Verso

Conheça Cristina Peri Rossi, escritora uruguaia que versa romance e poesia

Escritora uruguaia teve os livros "Nossa Vingança é o Amor" e "A Insubmissa" publicados no Brasil neste ano

Beatriz Rabelo
02 de Outubro de 2025
Seu filho não aceita seu novo relacionamento? O que fazer?
Ana Grasieli Lustosa

Seu filho não aceita seu novo relacionamento? O que fazer?

Confira dicas práticas para mães, pais e novos parceiros

Ana Grasieli Lustosa
02 de Outubro de 2025
Milton Nascimento em documentário sobre sua biografia.
Verso

Milton Nascimento é diagnosticado com demência, diz filho

O artista convive com a Demência por Corpos de Lewy

Redação
02 de Outubro de 2025
Na imagem, bailarinas e bailarinos da companhia Edisca durante apresentação do espetáculo
Verso

Espetáculo histórico da Edisca volta ao palco 27 anos depois

“Koi-Guera” reflete sobre grave situação dos povos originários enquanto convoca público à ação por meio de 40 bailarinas e bailarinos

Diego Barbosa
02 de Outubro de 2025
Imagem da peça de teatro Oz, do Grupo Alumiar Cenas & Cirandas, para matéria sobre programação da Mostra de Teatro Transcendental em Fortaleza.
Verso

Confira programação da Mostra de Teatro Transcendental em Fortaleza

Evento gratuito já circulou por dez cidades cearenses

Redação
01 de Outubro de 2025
Amanda Seyfried em foto de close do rosto. Ela aparece com cabelos presos e vestido preto
Elaine Quinderé

Botox, preenchimento e autenticidade em Hollywood

A atriz Amanda Seyfried revelou ter ficado um ano sem fazer botox para interpretar Ann Lee no novo filme da diretora Mona Fastvold.

Elaine Quinderé
01 de Outubro de 2025
Imagem mostra Geraldo Paulo Duarte, fundador do sebo O Geraldo, um dos mais tradicionais do Centro de Fortaleza, em 2014. Com expressão série e vestindo blusa azul escura listrada de laranja, calça também em azul-escuro e boina branca, ele posa ao lado no porta de entrada do sebo ao lado de uma placa que diz sebo do geraldo.
Verso

Morre Geraldo Paulo, fundador do sebo O Geraldo, aos 83 anos

Estabelecimento de venda de livros usados é um dos mais tradicionais de Fortaleza

Carol Melo
01 de Outubro de 2025
Na imagem, os integrantes da banda Hanoi Hanoi, Arnaldo Brandão, Sérgio Vulcanis, Ricardo Bacelar e Marcelo da Costa
Verso

Banda Hanoi Hanoi celebra 30 anos com álbum ao vivo

Sucesso na década de 1980 e com coleção de hits, formação se reencontrou para show especial, disponível no streaming

Diego Barbosa
01 de Outubro de 2025
Zélia Duncan, Wesley Safadão, banda As Caramelas, Luh Lívia são algumas das atrações musicais de outubro em Fortaleza
Verso

Confira agenda de shows para ver em Fortaleza em outubro

Apresentações de rock, forró, rap, MPB e mais gêneros musicais estão prevista para este mês na capital cearense

Ana Beatriz Caldas e João Gabriel Tréz
01 de Outubro de 2025
Bailarina de 11 anos emociona comunidade ao ensinar balé para outras crianças em Fortaleza
Verso

Bailarina de 11 anos emociona comunidade ao ensinar balé para outras crianças em Fortaleza

Os pais da bailarina ajudaram a reformar a sala em que ela dá aula

Gabriel Bezerra*
30 de Setembro de 2025
Na imagem, padre Júlio Lancellotti está sentado em sofá do Sistema Verdes Mares e sorri durante entrevista; ele traja o colete da Pastoral do Povo da Rua
Diego Barbosa

Padre Júlio Lancellotti mostra que amar é enxergar Deus no humano

Lembrado pelo trabalho com pessoas em situação de rua, sacerdote compartilha o que entende do amor e como vive algo tão concreto quanto revolucionário

Diego Barbosa
30 de Setembro de 2025