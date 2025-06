Importância da ligação na rede de esgoto é foco de campanha com Nas Garras da Patrulha

Com o intuito de convocar a população cearense a aderir à rede de esgotamento sanitário e de informar sobre os benefícios ligados à coleta e o tratamento de esgoto, a Ambiental Ceará, parceira da Cagece na operação e ampliação dos serviços em 24 municípios da Região Metropolitana de Fortaleza e do Cariri, está promovendo uma campanha de conscientização que tem como protagonistas os personagens do Nas Garras da Patrulha.

A “Patrulha do Saneamento”, liderada por Chico Pezão, Froxilda, Cinira Beiçuda e Danduska Tsunami, está disseminando conteúdo educativo sobre saneamento básico e a importância do serviço para a saúde da comunidade e do meio ambiente, de forma descomplicada e com bom humor característico.

Em Fortaleza, mais de 151 mil imóveis já podem se conectar à rede de esgoto nas regiões onde a infraestrutura está disponível. A população pode consultar os territórios com rede operante por meio dos canais oficiais da Cagece, que segue responsável pelo atendimento ao cliente, pelo aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) ou por meio da Gesse, assistente virtual que atende no portal da companhia (www.cagece.com.br), além da Central de Atendimento (0800.275.0195).

Atualmente, a cobertura da rede de esgotamento sanitário é de 64% na Capital. A meta da Ambiental Ceará é alcançar os 90% até 2033, não apenas no território, mas em todas as cidades atendidas em parceria com a Cagece – que estima beneficiar 4,3 milhões de cearenses.

“A campanha é uma maneira leve e descontraída de aproximar a população dessa responsabilidade que é coletiva. E a Aegea, controladora da Ambiental Ceará, é uma empresa que preza pela valorização da cultura e o respeito aos costumes de cada território. Aqui no estado, nada melhor do que os personagens do Garras da Patrulha que usam o bom humor e conseguem se comunicar com os cearenses de todas as faixas etárias”, destaca o diretor-presidente da Ambiental, André Facó.

Além de campanhas de conscientização, agentes da companhia visitam diariamente as residências, com o objetivo de sensibilizar a população. “A gente só vai alcançar os benefícios de ter essa infraestrutura se conectarmos o maior número de casas à rede”, explica Facó.

Realizada em parceria com o Sistema Verdes Mares, a campanha entrou no ar em junho e deve chegar aos lares cearenses em inserções na televisão, rádio e plataformas digitais.