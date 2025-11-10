Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Versão turca de 'Avenida Brasil' estreia no Globoplay em novembro

Produzida em parceria com a Globo, novela “Leyla – Sombras do Passado” adapta o sucesso brasileiro com elenco turco.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
A atriz Cemre Baysel está no elenco de Leyla – Sombras do Passado.
Legenda: A atriz Cemre Baysel está no elenco de “Leyla – Sombras do Passado”.
Foto: Divulgação.

A Globo vai lançar ainda neste mês a adaptação turca de “Avenida Brasil”, um dos maiores fenômenos de sua teledramaturgia. A nova versão, intitulada “Leyla – Sombras do Passado”, foi produzida em 2024 pela Ay Yapim, principal produtora de dramas da Turquia, em parceria com a emissora brasileira.

A trama chega ao catálogo do Globoplay no dia 24 de novembro, com todos os episódios disponíveis de uma só vez. Já no canal pago Globoplay Novelas, a exibição começa em 15 de dezembro, substituindo “Dolunay”.

Estrelada por Cemre Baysel, Alperen Duymaz e Gonca Vuslateri, a história acompanha Leyla (Baysel), uma jovem cuja infância foi marcada por tragédias provocadas pela madrasta Nur (Vuslateri), responsável pela morte do pai e pelo roubo de sua herança.

Veja também

teaser image
Zoeira

Kleber Mendonça anuncia livro com roteiro de 'O Agente Secreto'

teaser image
Zoeira

Kelner Macêdo revela desafios para viver Cristian Cravinhos em 'Tremembé'

Anos depois, Leyla retorna sob uma nova identidade e se infiltra na vida da inimiga como chef de cozinha em Istambul, determinada a se vingar. No entanto, o reencontro com um antigo amor ligado a Nur coloca em xeque seus planos, dividindo-a entre o desejo de justiça e sentimentos do passado.

Apesar do grande investimento e da curiosidade internacional, “Leyla – Sombras do Passado” não repetiu o mesmo sucesso de audiência do original em outros países. A novela conta com 127 capítulos e promete despertar o interesse dos fãs brasileiros de “Avenida Brasil”.

