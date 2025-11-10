Versão turca de 'Avenida Brasil' estreia no Globoplay em novembro
Produzida em parceria com a Globo, novela “Leyla – Sombras do Passado” adapta o sucesso brasileiro com elenco turco.
A Globo vai lançar ainda neste mês a adaptação turca de “Avenida Brasil”, um dos maiores fenômenos de sua teledramaturgia. A nova versão, intitulada “Leyla – Sombras do Passado”, foi produzida em 2024 pela Ay Yapim, principal produtora de dramas da Turquia, em parceria com a emissora brasileira.
A trama chega ao catálogo do Globoplay no dia 24 de novembro, com todos os episódios disponíveis de uma só vez. Já no canal pago Globoplay Novelas, a exibição começa em 15 de dezembro, substituindo “Dolunay”.
Estrelada por Cemre Baysel, Alperen Duymaz e Gonca Vuslateri, a história acompanha Leyla (Baysel), uma jovem cuja infância foi marcada por tragédias provocadas pela madrasta Nur (Vuslateri), responsável pela morte do pai e pelo roubo de sua herança.
Anos depois, Leyla retorna sob uma nova identidade e se infiltra na vida da inimiga como chef de cozinha em Istambul, determinada a se vingar. No entanto, o reencontro com um antigo amor ligado a Nur coloca em xeque seus planos, dividindo-a entre o desejo de justiça e sentimentos do passado.
Apesar do grande investimento e da curiosidade internacional, “Leyla – Sombras do Passado” não repetiu o mesmo sucesso de audiência do original em outros países. A novela conta com 127 capítulos e promete despertar o interesse dos fãs brasileiros de “Avenida Brasil”.