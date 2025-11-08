Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Kelner Macêdo revela desafios para viver Cristian Cravinhos em 'Tremembé'

Ator conta que enfrentou insônia e preparação intensa para interpretar um dos criminosos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Kelner Macêdo passou a ter dificuldade para dormir após viver Cristian Cravinhos em série
Legenda: Kelner Macêdo passou a ter dificuldade para dormir após viver Cristian Cravinhos em série
Foto: Reprodução/X

Desde a estreia de "Tremembé", série de sucesso do Prime Video, Kelner Macêdo passou a ser reconhecido em qualquer lugar. Aos 30 anos, o ator paraibano, que já estudou psicologia e vive em São Paulo há uma década, mergulhou profundamente na construção de Cristian Cravinhos, condenado pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen.

Para dar vida ao personagem, Kelner adotou uma rotina intensa de preparação. Ele contratou um personal trainer e um fonoaudiólogo, criou uma voz mais grave, aprimorou o sotaque paulistano e passou uma hora e meia por dia aplicando tatuagens cenográficas. Foram dois meses de preparação e três de gravações.

O ator também estudou documentos e vídeos reais do julgamento de Cristian. “Eu nunca tive dificuldade de dormir. A partir desse trabalho, comecei a ter”, revelou em entrevista à Folha de S. Paulo. “A gente envia tanto estímulo para o corpo acreditar [que é outra pessoa] que desregula de alguma forma.”

Kelner explica que buscou ir além da simples imitação: “Eu queria construir um corpo desejante, que fizesse contraste com esse ato tão terrível que ele cometeu. De tudo o que ouvi, ele estava muito consciente de estar pagando pelo que cometeu, e precisava existir da melhor maneira possível na cadeia", disse.

Veja também

teaser image
Zoeira

'Tremembé' quebra recordes e se torna série mais vista do Prime Video

teaser image
Zoeira

Por que Tremembé é o presídio dos famosos?

"Diferente do Daniel, que começa a série numa crise louca”, afirmou. “Construí um Cristian que também flana no sol, e mantive o trauma do crime lá no fundo do olho", afirmou. 

Uma das cenas mais comentadas é a que o personagem veste uma calcinha dada pelo namorado na prisão. “Aprendi com o Marcelo Caetano que uma cena de intimidade é como qualquer outra cena de um trabalho. Não é um monstro, é mais uma parte da história que estamos contando. As pessoas também transam, têm fetiches, usam calcinha”, disse o ator.

O sucesso da série trouxe uma enxurrada de novos seguidores: mais de 70 mil em apenas uma semana. Entre as mensagens, uma chamou atenção: uma fã contou que pediu para o marido usar calcinha após assistir à cena.

Depois de "Tremembé", Kelner se prepara para novos papéis desafiadores: o cangaceiro Zé do Bode em "Guerreiros do Sol" e um lutador de MMA na série "Fúria", da Netflix, ao lado de Du Moscovis, Claudia Raia e Alice Carvalho.

Para 2026, o ator planeja voltar aos palcos em uma peça dirigida por Beatriz Barros. “Tenho curiosidade de fazer tudo. Não quero me prender a nada. Todas as experiências me alimentam como ator”, conclui.

Assuntos Relacionados
Dwayne Johnson relatou em podcast com soube da morte de Bin Laden antes
Zoeira

The Rock revela como soube da morte de Osama Bin Laden antes do mundo

Astro de Hollywood contou em podcast que recebeu a informação por um “amigo de um amigo”.

Redação
Há 6 minutos
Kelner Macêdo passou a ter dificuldade para dormir após viver Cristian Cravinhos em série
Zoeira

Kelner Macêdo revela desafios para viver Cristian Cravinhos em 'Tremembé'

Ator conta que enfrentou insônia e preparação intensa para interpretar um dos criminosos.

Redação
Há 13 minutos
Cenas do programa Caldeirão com Mion mostrando o apresentador ao lado do cantor Naldo Benny.
Zoeira

Caldeirão com Mion recebe Naldo Benny e Priscila Senna neste sábado (8)

Programa também apresentará segundo episódio do quadro "Vai ou Não Vai?".

Redação
Há 2 horas
A imagem mostra a influenciadora Virgínia Fonseca em frente a um painel da loja wepink
Zoeira

Marido de vendedora agredida em quiosque da marca de Virgínia desabafa após violência

Artur Felipe contou que Letícia está traumatizada e teme voltar ao atendimento no quiosque da WePink após ser espancada por três mulheres no Rio de Janeiro.

Redação
Há 2 horas
Imagem mostra Elize Matsunaga de blazer preto com olhar fixo na câmera.
Zoeira

Série sobre Elize Matsunaga volta ao topo da Netflix após sucesso de 'Tremembé'

Produção documental revive um dos crimes mais marcantes do país e desperta novo interesse do público por Elize.

Redação
Há 2 horas
Marcela e Dado começaram a namorar em setembro deste ano.
Zoeira

Marcela Tomaszewski anuncia fim com Dado Dolabella e desabafa sobre ataques

Modelo afirma estar “machucada por dentro” após relação conturbada com ator.

Redação
08 de Novembro de 2025
Eliane Giardini confirmou a sequência de Avenida Brasil.
Zoeira

Eliane Giardini confirma sequência de 'Avenida Brasil' e admite receio

Atriz revela que continuação está em desenvolvimento e diz ter “medo” de repetir o sucesso.

Redação
08 de Novembro de 2025
Imagem do médico Vitor Arruda de camisa branca com uma estampa e uma bolsa a tiracolo.
Zoeira

Ex-médico supera burnout e vira influenciador de moda masculina plus size

Vitor Arruda trocou os plantões por conteúdos sobre autoestima, estilo e representatividade nas redes sociais

Redação
08 de Novembro de 2025
Adriane Galisteu em uma das fotos censuradas por Senna para a Playbloy
Zoeira

Adriane Galisteu explica por que Ayrton Senna censurou suas fotos para a Playboy

Apresentadora relembra reação do piloto ao descobrir ensaio inédito de 1993, feito pouco antes do início do namoro.

Redação
08 de Novembro de 2025
O documentário vai mostrar quem era a jovem Eloá Pimentel
Zoeira

Netflix lança documentário sobre o caso Eloá Pimentel

“Caso Eloá – Refém ao Vivo” revisita crime que chocou o Brasil e dá voz à jovem assassinada aos 15 anos

Redação
08 de Novembro de 2025
Na série
Zoeira

Conheça a mulher que quase matou Suzane von Richthofen e é mostrada em 'Tremembé'

Série do Prime Video revive rebelião de 2006 e revela bastidores do plano do PCC para eliminar a detenta

Redação
07 de Novembro de 2025
Imagem mostra banda de rock AC/DC usando roupas em tons escuros sobre fundo branco.
Zoeira

Banda AC/DC fará dois shows extras no Brasil em 2026

Veja valores dos ingressos e datas das apresentações do grupo de rock.

Redação
07 de Novembro de 2025
Maria Bethânia, à esquerda, uma pessoa com cabelos longos e grisalhos veste um conjunto em tons de vinho e dourado. Caetano Veloso, à direita, uma pessoa com cabelos curtos e grisalhos usa um terno amarelo e camisa vermelha. Ambos estão diante de microfones, cantando, com uma banda e um grande telão no fundo do palco.
Zoeira

Veja lista de indicados ao Grammy 2026

Bad Bunny e Lady Gaga figuram como favoritos nas categorias principais.

Redação
07 de Novembro de 2025
O presidente está em um palco, com um microfone na sua frente.
Zoeira

Presidente da Argentina aceita convite falso para cantar com AC/DC

A banda australiana vai entrar em turnê em 2026 e passará pela América Latina.

Redação
07 de Novembro de 2025
montagem de fotos da ativista Luisa Mell com corpo inteiro pintado em protesto na COP30.
Zoeira

Luisa Mell aparece com corpo pintado em protesto na COP30

A ativista da causa animal estava "espetada" por um garfo e deitada em um prato cenográfico.

Redação
07 de Novembro de 2025
Yoná recebe a notícia de que está fora do reality
Zoeira

Quem saiu em 'A Fazenda'? Yoná Sousa é sétima eliminada

A peoa deixou o reality show nesta quinta-feira (6).

Redação
07 de Novembro de 2025
A peoua Yoná Sousa no reality A Fazenda
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado de quem você acha que deve sair do reality

Roça será definida no programa ao vivo desta quinta-feira.

Redação
06 de Novembro de 2025
Aracy Balabanian caracterizada como Dona Armênia.
Zoeira

‘Rainha da Sucata’: relembre os 14 atores do elenco que já faleceram

A novela está no ar no Vale a Pena Ver de Novo.

Redação
06 de Novembro de 2025
Suzane leva vida discreta após deixar a prisão.
Zoeira

Suzane von Richthofen vende produtos artesanais após sair da prisão

Com perfil no Instagram, ela divulga chinelos personalizados e leva vida discreta ao lado da família.

Redação
06 de Novembro de 2025
‘Michael’, cinebiografia de Michael Jackson, tem primeiro trailer liberado; veja prévia
Zoeira

‘Michael’, cinebiografia de Michael Jackson, tem primeiro trailer liberado; veja prévia

Produção passou anos em desenvolvimento e enfrentou bastidores conturbados.

Lucas Monteiro
06 de Novembro de 2025