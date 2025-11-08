Kelner Macêdo revela desafios para viver Cristian Cravinhos em 'Tremembé'

Desde a estreia de "Tremembé", série de sucesso do Prime Video, Kelner Macêdo passou a ser reconhecido em qualquer lugar. Aos 30 anos, o ator paraibano, que já estudou psicologia e vive em São Paulo há uma década, mergulhou profundamente na construção de Cristian Cravinhos, condenado pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen.

Para dar vida ao personagem, Kelner adotou uma rotina intensa de preparação. Ele contratou um personal trainer e um fonoaudiólogo, criou uma voz mais grave, aprimorou o sotaque paulistano e passou uma hora e meia por dia aplicando tatuagens cenográficas. Foram dois meses de preparação e três de gravações.

O ator também estudou documentos e vídeos reais do julgamento de Cristian. “Eu nunca tive dificuldade de dormir. A partir desse trabalho, comecei a ter”, revelou em entrevista à Folha de S. Paulo. “A gente envia tanto estímulo para o corpo acreditar [que é outra pessoa] que desregula de alguma forma.”

Kelner explica que buscou ir além da simples imitação: “Eu queria construir um corpo desejante, que fizesse contraste com esse ato tão terrível que ele cometeu. De tudo o que ouvi, ele estava muito consciente de estar pagando pelo que cometeu, e precisava existir da melhor maneira possível na cadeia", disse.

"Diferente do Daniel, que começa a série numa crise louca”, afirmou. “Construí um Cristian que também flana no sol, e mantive o trauma do crime lá no fundo do olho", afirmou.

Uma das cenas mais comentadas é a que o personagem veste uma calcinha dada pelo namorado na prisão. “Aprendi com o Marcelo Caetano que uma cena de intimidade é como qualquer outra cena de um trabalho. Não é um monstro, é mais uma parte da história que estamos contando. As pessoas também transam, têm fetiches, usam calcinha”, disse o ator.

O sucesso da série trouxe uma enxurrada de novos seguidores: mais de 70 mil em apenas uma semana. Entre as mensagens, uma chamou atenção: uma fã contou que pediu para o marido usar calcinha após assistir à cena.

Depois de "Tremembé", Kelner se prepara para novos papéis desafiadores: o cangaceiro Zé do Bode em "Guerreiros do Sol" e um lutador de MMA na série "Fúria", da Netflix, ao lado de Du Moscovis, Claudia Raia e Alice Carvalho.

Para 2026, o ator planeja voltar aos palcos em uma peça dirigida por Beatriz Barros. “Tenho curiosidade de fazer tudo. Não quero me prender a nada. Todas as experiências me alimentam como ator”, conclui.