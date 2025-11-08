Kleber Mendonça anuncia livro com roteiro de 'O Agente Secreto'

O diretor Kleber Mendonça Filho anunciou o início da pré-venda do livro que reúne o roteiro de "O Agente Secreto", longa que ele dirigiu neste ano e que foi o escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026.

Em publicação feita no Instagram, o cineasta mostrou uma galeria de imagens da edição encadernada, lançada pela Amarcord Editora, que traz ainda posfácio assinado por Wagner Moura, protagonista do filme.

“O texto [está] como foi deixado na versão pré-filmagem, em junho de 2024. Creio que o livro defende naturalmente o roteiro de cinema como um texto livre, que pode ter um tom novelístico, livre e sugestivo sobre o filme que poderá ser. De fato, foi o roteiro de O Agente Secreto que viabilizou o filme que existe hoje”, definiu Mendonça, na legenda da publicação.

O lançamento oficial do livro está marcado para o dia 24, e a pré-venda já está disponível online.

Sinopse

Ambientado em Recife, em 1977, "O Agente Secreto" acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna à cidade natal em busca de tranquilidade, mas acaba mergulhado em uma trama de vigilância, segredos e repressão política.

Além do roteiro completo, o livro traz prefácio de Kleber Mendonça Filho, oferecendo ao público um olhar aprofundado sobre os bastidores e a construção narrativa do filme que se tornou um dos maiores sucessos do cinema brasileiro recente.