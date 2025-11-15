Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Tony Ramos conta como se adaptou à rotina com cão surdo

Ator relata processo de comunicação com Zeca, adotado após a morte da antiga mascote.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:28)
Zoeira
Tony Ramos contou que tem um cão surdo em casa, e explicou como se comunica com o pet
Legenda: Tony Ramos contou que tem um cão surdo em casa, e explicou como se comunica com o pet
Foto: Reprodução/X

Tony Ramos compartilhou detalhes emocionantes sobre sua convivência com Zeca, o cão que adotou após a morte de sua labradora Mel. Surdo de nascença, o cachorro trouxe desafios inesperados para o ator e sua esposa, Lidiane, que só descobriram a condição do filhote depois de alguns dias com ele.

Mesmo assim, Tony lembra que todo o processo se transformou em uma experiência carinhosa, marcada por diálogos afetivos, ou, como ele definiu, “um papo gostoso”.

Em entrevista ao “É de Casa” neste sábado (15), o ator revelou que a adoção aconteceu de maneira inesperada. Após perder Mel durante a pandemia, Tony já havia decidido que não teria mais animais.

Veja também

teaser image
Zoeira

Luísa Sonza nega rivalidade com Anitta: 'É nojento'

teaser image
Zoeira

O que aconteceu com os filhos de Ângela Diniz e Milton Villas Boas

Mas tudo mudou quando a enfermeira de sua sogra ofereceu dois filhotes recém-nascidos. Inicialmente, ele e Lidiane hesitaram. "Eu olhei para a Lidiane e falei: 'não, não, não… Esquece'. Mas não era um 'não' forte, era um 'vamos pensar melhor”, relatou.

Horas depois, os cãezinhos chegaram à casa do casal. Junto de Zeca, branquinho, veio também Eva, de pelagem em tons de cinza. Nos primeiros dias, Tony reparou que os dois filhotes reagiam de formas distintas: enquanto Eva respondia a comandos e sons, Zeca permanecia indiferente.

A suspeita de surdez foi levantada por um tratador e confirmada mais tarde em um centro veterinário, após vários exames.

A partir do diagnóstico, a casa entrou em fase de aprendizado. Tony contou que Lidiane mergulhou em pesquisas para entender como se comunicar com o cão. "A Lidiane começou a buscar informações de comunicação com o cão. Não é só fazer isso ou aquilo [demonstra comandos com as mãos], ela foi conversando, ela tem esse dom mesmo”, explicou.

Ele afirmou que o vínculo com Zeca se fortaleceu à medida que ambos desenvolviam uma linguagem própria, baseada em gestos e observação. Hoje, o cachorro reconhece sinais simples, como o que indica a hora da comida. "Eu falo com ele, faço assim [sinal de comer], ele se anima", disse o ator.

Tony também contou que a rotina ganhou novos significados. Ao voltar para casa, é recebido com demonstrações de carinho. "Eu fico olhando aquilo… É um papo gostoso", comentou, emocionado.

O ator destacou ainda que a parceria com Lidiane tem sido fundamental no processo. Segundo ele, o aprendizado com Zeca é diário, e o afeto que envolve essa relação especial trouxe leveza à casa, especialmente após a perda de Mel.

Daniel de Oliveira surgiu em foto caracterizado como Alaorzinho, seu novo personagem em
Zoeira

Primeira imagem de Daniel de Oliveira em 'Coração Acelerado' é revelada

Ator vive Alaorzinho, herdeiro da família Amaral, na nova novela das sete.

Redação
Há 37 minutos
Luana Piovani destacou que o conceito de mãe solo não se limita à parte financeira
Zoeira

Luana Piovani critica pensão de Scooby: 'eu me sinto mãe solo'

Atriz afirma que valor pago pelo ex é insuficiente.

Redação
Há 53 minutos
Gabriela Loran vive Viviane em
Zoeira

Estrela de 'Três Graças', Gabriela Loran fala sobre sua transição

Atriz relembra mudanças, inspirações e procedimento na Tailândia.

Redação
Há 59 minutos
Marjorie Estiano relembrou cena da novela
Zoeira

Marjorie Estiano relembra cena submersa em que 'achou que fosse morrer'

Atriz contou que sequência de "A Vida da Gente" quase terminou em tragédia por falta de preparo e dificuldades dentro d’água

Redação
Há 1 hora
Ângela Diniz foi assassinada por seu então namorado, Doca Street, nos anos 70
Zoeira

O que aconteceu com os filhos de Ângela Diniz e Milton Villas Boas

Minissérie reacende interesse pela trajetória da socialite.

Redação
Há 1 hora
Atualmente, Lindemberg está em regime semiaberto
Zoeira

Como vive Lindemberg hoje, anos após matar Eloá

Condenado por um dos crimes mais marcantes do país, ele voltou ao regime semiaberto.

Redação
Há 1 hora
O vídeo que mostra Arthur andando de skate emocionou muitos internautas
Zoeira

Menino com paralisia cerebral anda de skate pela 1ª vez

Equipamento especial permitiu que Arthur, de 5 anos, vivesse um momento histórico.

Redação
Há 1 hora
Luísa Sonza rebateu comentários que insinuavam conflito entre ela e Anitta
Zoeira

Luísa Sonza nega rivalidade com Anitta: 'É nojento'

Cantora reagiu às críticas após entrevista na Argentina e repudiou rumores de rivalidade feminina

Redação
Há 1 hora
Tony Ramos contou que tem um cão surdo em casa, e explicou como se comunica com o pet
Zoeira

Tony Ramos conta como se adaptou à rotina com cão surdo

Ator relata processo de comunicação com Zeca, adotado após a morte da antiga mascote.

Redação
Há 1 hora
Convidados do programa Caldeirão com Mion.
Zoeira

Marcos Veras, Miá Mello e Raphael Ghanem são destaques no ‘Caldeirão com Mion’ deste sábado (15)

A cantora Claudia Leitte é a atração musical do programa.

Redação
Há 1 hora
Patrícia Poeta celebrou a alta do filho, mas continua sem dar detalhes do que aconteceu.
Zoeira

Patrícia Poeta celebra alta do filho após quase dois meses internado

Apresentadora agradece apoio e relata período de apreensão vivido pela família

Redação
14 de Novembro de 2025
O resultado da harmonização facial de Gaby Spanic chamou atenção nas redes sociais.
Zoeira

Gaby Spanic faz harmonização facial após desistência de 'A Fazenda 17'

Atriz venezuelana, conhecida por “A Usurpadora”, renovou o visual durante temporada no Brasil.

Redação
14 de Novembro de 2025
foto de lady gaga com cabelo vermelho.
Zoeira

Lady Gaga cancelou viagem ao Brasil após surto psicótico

Cantora relembrou fase crítica de 2017 e explicou como conseguiu se recuperar

Redação
14 de Novembro de 2025
Imagem mostra o modelo Matheus Martins, peão eliminado na oitava roça do reality show A Fazenda 17.
Zoeira

Quem saiu em A Fazenda? Matheus é eliminado em oitava roça

O peão foi o menos votado e deixou o reality nessa quinta-feira (13).

Redação
14 de Novembro de 2025
Viviane Araújo irá atua com o ex, o cantor Belo, na novela.
Zoeira

Viviane Araújo se junta ao elenco de 'Três Graças' em novo papel

Atriz celebra convite inesperado e retorna a uma obra de Aguinaldo Silva.

Redação
13 de Novembro de 2025
Colagem mostrando os participantes da roça, Carol, Matheus e Toninho.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda 17': Veja resultado de quem você acha que deve sair do reality

Roça será definida no programa ao vivo desta quinta-feira.

Redação
13 de Novembro de 2025
Fotos de Chitãozinho e Xororó e Liniker.
Zoeira

Confira lista dos vencedores do Grammy Latino 2025

Os primeiros vencedores da noite foram Chitãozinho e Xororó.

Redação
13 de Novembro de 2025
toninho
Zoeira

Parcial da Enquete A Fazenda mostra Toninho Tornado como eliminado

Peão disputa com Carol Lekker e Matheus Martins.

Redação
13 de Novembro de 2025
Julio é cantor e figura histórica do rock gaúcho.
Zoeira

Músico gaúcho Julio Reny é agredido com troféu e perde parte da visão após show

Ícone do rock do RS, artista de 66 anos foi atacado dentro de casa por um ex-produtor.

Redação
13 de Novembro de 2025
Doca Street faleceu em 2020, aos 86 anos.
Zoeira

O que aconteceu com Doca Street? O destino do homem que matou Ângela Diniz

Quase 50 anos após o crime, a nova série da HBO Max reacende o debate sobre o caso e o destino do empresário condenado.

Redação
13 de Novembro de 2025