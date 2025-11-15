Tony Ramos conta como se adaptou à rotina com cão surdo

Tony Ramos compartilhou detalhes emocionantes sobre sua convivência com Zeca, o cão que adotou após a morte de sua labradora Mel. Surdo de nascença, o cachorro trouxe desafios inesperados para o ator e sua esposa, Lidiane, que só descobriram a condição do filhote depois de alguns dias com ele.

Mesmo assim, Tony lembra que todo o processo se transformou em uma experiência carinhosa, marcada por diálogos afetivos, ou, como ele definiu, “um papo gostoso”.

Em entrevista ao “É de Casa” neste sábado (15), o ator revelou que a adoção aconteceu de maneira inesperada. Após perder Mel durante a pandemia, Tony já havia decidido que não teria mais animais.

Mas tudo mudou quando a enfermeira de sua sogra ofereceu dois filhotes recém-nascidos. Inicialmente, ele e Lidiane hesitaram. "Eu olhei para a Lidiane e falei: 'não, não, não… Esquece'. Mas não era um 'não' forte, era um 'vamos pensar melhor”, relatou.

Horas depois, os cãezinhos chegaram à casa do casal. Junto de Zeca, branquinho, veio também Eva, de pelagem em tons de cinza. Nos primeiros dias, Tony reparou que os dois filhotes reagiam de formas distintas: enquanto Eva respondia a comandos e sons, Zeca permanecia indiferente.

A suspeita de surdez foi levantada por um tratador e confirmada mais tarde em um centro veterinário, após vários exames.

A partir do diagnóstico, a casa entrou em fase de aprendizado. Tony contou que Lidiane mergulhou em pesquisas para entender como se comunicar com o cão. "A Lidiane começou a buscar informações de comunicação com o cão. Não é só fazer isso ou aquilo [demonstra comandos com as mãos], ela foi conversando, ela tem esse dom mesmo”, explicou.

Ele afirmou que o vínculo com Zeca se fortaleceu à medida que ambos desenvolviam uma linguagem própria, baseada em gestos e observação. Hoje, o cachorro reconhece sinais simples, como o que indica a hora da comida. "Eu falo com ele, faço assim [sinal de comer], ele se anima", disse o ator.

Tony também contou que a rotina ganhou novos significados. Ao voltar para casa, é recebido com demonstrações de carinho. "Eu fico olhando aquilo… É um papo gostoso", comentou, emocionado.

O ator destacou ainda que a parceria com Lidiane tem sido fundamental no processo. Segundo ele, o aprendizado com Zeca é diário, e o afeto que envolve essa relação especial trouxe leveza à casa, especialmente após a perda de Mel.