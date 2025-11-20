Gracyanne e Belo estão oficialmente divorciados, diz colunista

A musa fitness Gracyanne Barbosa e o cantor Belo tiveram o divórcio decretado pela Justiça nessa quarta-feira (19). A decisão oficializa a separação do casal, anunciada ainda em abril de 2024.

O pedido formal de divórcio foi feito por Gracyanne, e teve concordância expressa de Belo. As informações são da colunista Fábia Oliveira.

À Justiça, o ex-casal declarou que não possui filhos nem bens a partilhar após a união de 16 anos.

A ação judicial para divórcio foi suspensa em setembro, por 30 dias, por pedido da influenciadora, acatado pelo juiz responsável. Segundo informações da colunista, Gracyanne e Belo estariam negociando um entendimento direto.

Isso porque a musa fitness não desejava que a separação, inicialmente litigiosa, fosse sentenciada em um processo judicial.

Gracyanne chegou a declarar que iniciou o processo litigioso porque o cantor se recusava a assinar, o que Belo comentou publicamente que “não era necessário”, afirmando manter carinho e respeito pela ex-companheira.