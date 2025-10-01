Gracyanne Barbosa recebe carinho da ex-sogra após alta hospitalar no RJ

Na terça-feira (30), Gracyanne Barbosa voltou para casa, no Rio de Janeiro, depois de passar um período internada em recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo. O procedimento foi necessário após a dançarina sofrer uma ruptura de tendão durante as gravações do quadro “Dança dos Famosos”, exibido no "Domingão com Huck".

Assim que chegou, a musa fitness mostrou nas redes sociais que foi recebida com muito carinho por dona Teresinha, mãe de Belo e sua ex-sogra. “Cheguei e fui recebida assim, cheia de amor. Te amo, dona Teresinha, vamos vencer juntas”, escreveu a influenciadora ao compartilhar o reencontro.

Apesar da separação do cantor Belo, Gracyanne continua vivendo na mesma casa com dona Teresinha e as filhas dele. Questionada anteriormente sobre a convivência, ela ressaltou que os laços familiares se mantêm firmes, independentemente do rompimento conjugal. “Somos uma família, e família não se desfaz assim, né? Temos uma ligação muito forte”, disse.

Relação de Gracyanne com a sogra

A ex-sogra, inclusive, espera a dançarina diariamente para as refeições e sente falta dela quando Gracyanne viaja. Em julho deste ano, a ex-BBB chegou a organizar a festa de aniversário de dona Teresinha, evento que contou também com a presença de Belo, demonstrando que a união segue prevalecendo.

O caso da lesão, que afastou Gracyanne da competição, aconteceu durante sua apresentação no programa da Globo. O diagnóstico de ruptura do tendão exigiu uma intervenção cirúrgica e semanas de recuperação. Agora, em casa e cercada pelo carinho da família, a musa fitness segue focada em sua reabilitação.