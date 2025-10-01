Gracyanne Barbosa recebe carinho da ex-sogra após alta hospitalar no RJ
Após cirurgia no joelho por lesão sofrida na “Dança dos Famosos”, musa fitness foi acolhida em casa por dona Teresinha, mãe de Belo
Na terça-feira (30), Gracyanne Barbosa voltou para casa, no Rio de Janeiro, depois de passar um período internada em recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo. O procedimento foi necessário após a dançarina sofrer uma ruptura de tendão durante as gravações do quadro “Dança dos Famosos”, exibido no "Domingão com Huck".
Assim que chegou, a musa fitness mostrou nas redes sociais que foi recebida com muito carinho por dona Teresinha, mãe de Belo e sua ex-sogra. “Cheguei e fui recebida assim, cheia de amor. Te amo, dona Teresinha, vamos vencer juntas”, escreveu a influenciadora ao compartilhar o reencontro.
Apesar da separação do cantor Belo, Gracyanne continua vivendo na mesma casa com dona Teresinha e as filhas dele. Questionada anteriormente sobre a convivência, ela ressaltou que os laços familiares se mantêm firmes, independentemente do rompimento conjugal. “Somos uma família, e família não se desfaz assim, né? Temos uma ligação muito forte”, disse.
Relação de Gracyanne com a sogra
A ex-sogra, inclusive, espera a dançarina diariamente para as refeições e sente falta dela quando Gracyanne viaja. Em julho deste ano, a ex-BBB chegou a organizar a festa de aniversário de dona Teresinha, evento que contou também com a presença de Belo, demonstrando que a união segue prevalecendo.
O caso da lesão, que afastou Gracyanne da competição, aconteceu durante sua apresentação no programa da Globo. O diagnóstico de ruptura do tendão exigiu uma intervenção cirúrgica e semanas de recuperação. Agora, em casa e cercada pelo carinho da família, a musa fitness segue focada em sua reabilitação.