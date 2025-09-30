Luciano Huck anunciará saída de Gracyanne Barbosa do 'Dança dos Famosos', diz colunista

Luciano Huck fará um anúncio importante no próximo “Domingão”, que vai ao ar no dia 5 de outubro, conforme a colunista do Metrópoles Fábia Oliveira. O apresentador confirmará oficialmente a saída de Gracyanne Barbosa do “Dança dos Famosos”, após a influenciadora sofrer uma lesão durante a competição.

Segundo a colunista, a produção do programa negocia levar ao palco o médico responsável pelo tratamento de Gracyanne, que detalhará a natureza da lesão e o tempo estimado de recuperação da musa fitness.

A ex-esposa de Belo se machucou durante a apresentação no ritmo da lambada. O episódio foi exibido no último "Domingão" (28), quando a queda da influenciadora chamou a atenção do público.

Já na madrugada desta segunda-feira (29), Gracyanne usou as redes sociais para mostrar o momento da queda e agradecer as mensagens de apoio que recebeu. Em tom reflexivo, ela comentou sobre o impacto do acidente:

“Num momento, a gente tá vivendo um sonho e, no seguinte, um desafio. Então, acredito que toda queda, e no meu caso foi real uma queda, tem um recomeço”, declarou.

Internada em um hospital no Rio de Janeiro desde então, Gracyanne tem chamado essa fase de “dança da recuperação”. Em mensagem aos seguidores, destacou que pretende compartilhar cada etapa do processo de reabilitação:

“Tô um pouquinho frustrada, com certeza, mas sei dentro de mim que Deus não desperdiça dor nem sonhos interrompidos. Se ele me deu forças pra chegar até aqui, tá do meu lado, com certeza segurando minha mão e preparando um novo caminho. Sei que é só uma pausa e os planos de Deus são bem maiores”.

Com a saída da influenciadora, o quadro de participantes do Dança dos Famosos deve sofrer ajustes nos próximos episódios.