Luciano Huck anunciará saída de Gracyanne Barbosa do 'Dança dos Famosos', diz colunista

Musa fitness se recupera de lesão e deve ter médico no palco para explicar quadro de saúde

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Luciano Huck deve confirmar a saída de Gracyanne do Dança dos Famosos
Legenda: Artista se lesionou no último programa
Foto: Divulgação/Globo

Luciano Huck fará um anúncio importante no próximo “Domingão”, que vai ao ar no dia 5 de outubro, conforme a colunista do Metrópoles Fábia Oliveira. O apresentador confirmará oficialmente a saída de Gracyanne Barbosa do “Dança dos Famosos”, após a influenciadora sofrer uma lesão durante a competição.

Segundo a colunista, a produção do programa negocia levar ao palco o médico responsável pelo tratamento de Gracyanne, que detalhará a natureza da lesão e o tempo estimado de recuperação da musa fitness.

A ex-esposa de Belo se machucou durante a apresentação no ritmo da lambada. O episódio foi exibido no último "Domingão" (28), quando a queda da influenciadora chamou a atenção do público.

Já na madrugada desta segunda-feira (29), Gracyanne usou as redes sociais para mostrar o momento da queda e agradecer as mensagens de apoio que recebeu. Em tom reflexivo, ela comentou sobre o impacto do acidente:

“Num momento, a gente tá vivendo um sonho e, no seguinte, um desafio. Então, acredito que toda queda, e no meu caso foi real uma queda, tem um recomeço”, declarou.

Internada em um hospital no Rio de Janeiro desde então, Gracyanne tem chamado essa fase de “dança da recuperação”. Em mensagem aos seguidores, destacou que pretende compartilhar cada etapa do processo de reabilitação:

“Tô um pouquinho frustrada, com certeza, mas sei dentro de mim que Deus não desperdiça dor nem sonhos interrompidos. Se ele me deu forças pra chegar até aqui, tá do meu lado, com certeza segurando minha mão e preparando um novo caminho. Sei que é só uma pausa e os planos de Deus são bem maiores”.

Com a saída da influenciadora, o quadro de participantes do Dança dos Famosos deve sofrer ajustes nos próximos episódios.

'De Férias com Você' ganha primeiro teaser da Netflix
Zoeira

'De Férias com Você' ganha primeiro teaser da Netflix

Filme é inspirado no livro homônimo de Emily Henry, lançado pela editora Verus no Brasil

Beatriz Rabelo
Há 14 minutos
Duas fotos de Niara. À esquerda, ela em passarela de desfile, com vestido preto longo em adornos prateados e detalhes complexos. À direita, mesma mulher com mesmo vestido em escada, com foto tirada de cima, posando.
Zoeira

Niara Meirele desfila na passarela do Paris Fashion Week

Modelo e apresentadora do 'Se Liga' esteve, pela primeira vez, em uma passarela internacional

Milenna Murta*
30 de Setembro de 2025
Imagem mostra rapper Sean Diddy Combs com expressão, usando smokin branco com gravata borboleta preta, posando em tapete de evento. Ao fundo, desfocado, aparecem fotógrafos com câmeras apontadas para as costas do artista.
Zoeira

Promotores dos EUA pedem mais 11 anos de prisão para Diddy

Membros da acusação ainda solicitam que rapper pague uma multa de cerca de R$ 2,6 milhões

Redação e AFP
30 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (30/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Setembro de 2025
Cena da próxima temporada de Bridgerton, com um casal dancando usando máscaras
Zoeira

Netflix divulga pôster da 4ª temporada de Bridgerton e anuncia estreia para 2026

Plataforma já renovou a produção para mais duas temporadas

Redação
29 de Setembro de 2025
Keith Urban e Nicole Kidman se abraçam em tapete vermelho de premiação country
Zoeira

Após 19 anos de casamento, Nicole Kidman e Keith Urban se separam

Segundo pessoas próximas ao casal, atriz vem tentando manter o casamento, mas foi o cantor quem saiu de casa

Redação
29 de Setembro de 2025
Boi “Churrasco” conquista a internet ao ser flagrado assistindo TV no interior do Rio
Zoeira

Boi “Churrasco” conquista a internet ao ser flagrado assistindo TV no interior do Rio

Criado como ajudante para controlar o mato em uma chácara de Sapucaia, animal da raça tabanel virou xodó da família e ganhou perfil nas redes sociais

Maria Clarice Sousa*
29 de Setembro de 2025
Um homem canta ao microfone em um evento, usando camisa clara, anel e relógio. Ele está sorrindo e transmite energia no palco.
Zoeira

Morre aos 66 anos Marquinho PQD, referência do samba no Rio

Sambista construiu carreira de mais de 40 anos e deixou parcerias marcantes com grandes nomes da música

Redação
29 de Setembro de 2025