João Vicente nega rumores de namoro com Gracyanne Barbosa: 'Coisa mais louca que ouvi'

Rumores de que o ator João Vicente e a influenciadora fitness Gracyanne Barbosa estariam vivendo um romance tomaram conta da internet nesta quinta-feira (16), após publicação do colunista Leo Dias. Os boatos de namoro entre os artistas, no entanto, foram desmentidos.

Segundo João e Gracyanne, eles nutrem uma relação de admiração um pelo outro, mas que não passa de uma amizade.

'Coisa mais louca que ouvi'

João Vicente detalhou, em entrevista à revista Quem, que já encontrou a ex-mulher de Belo pelo menos três vezes, mas nunca houve troca de beijos ou de intimidades. Para ele, o suposto namoro foi "uma das coisas mais loucas" que já ouviu. O ator de "Vale Tudo" disse, inclusive, que está conhecendo melhor outra mulher no momento.

"A gente está tentando entender de onde saiu. Realmente, é uma das coisas mais loucas que ouvi na minha vida. Encontrei ela duas vezes. Uma fofa, maravilhosa, mas nunca beijei. Fiquei muito surpreso. Queria saber de onde veio isso. Acho ela uma querida, mas nunca ficamos", declarou o ator.

Gracyanne Barbosa também negou os rumores de romance com o artista. "Não temos nenhum tipo de affair. O conheço de vista", garantiu a musa fitness.

A ex-BBB também se mostrou assustada com a repercussão dos boatos. "Não sei de onde surgiu isso. Não falei nada sobre ele [João] ao programa. O conheço de vista. Admiro o trabalho, mas apenas isso", declarou.

Gracyanne, assim como Vicente, disse estar conhecendo melhor um novo affair. "Estou com alguém, não estou namorando e não é o João. Ele deve ter dito isso também", afirmou. "Obrigada por ter procurado a verdade", finalizou ela.