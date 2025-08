Gracyanne Barbosa explica pedido de divórcio litigioso contra Belo: 'Ainda somos casados'

Gracyanne Barbosa e Belo continuam oficialmente casados, mesmo após anúncio do divórcio. O motivo? Segundo a influenciadora fitness, o ex-marido não assinou documento que comprova a separação do casal, o que a motivou a entrar com um pedido de divórcio litigioso contra o cantor.

"Foi litigioso porque é quando a gente não consegue que a outra parte assine… A gente tem que entrar no litígio, né?", disse ela em entrevista ao Portal Léo Dias. As informações são do jornal Extra.

A declaração foi dada na noite do último sábado (2), quando Gracyanne foi coroada rainha de bateria da União da Ilha, escola da série ouro do carnaval carioca.

Segundo ela, o pedido de divórcio litigioso aconteceu em 18 de julho por meio de uma solicitação protocolada na 6ª Vara de Família da Comarca da Capital, no Rio de Janeiro.

"Não estou oficialmente divorciada, ainda somos casados. Mas está na Justiça e já já vai acontecer". Também questionada sobre o porquê de o ex-marido ainda não ter assinado a documentação, ela confessou: "É uma pergunta que tem que fazer pra ele. Não sei".

O que é um divórcio litigioso

O divórcio litigioso acontece quando um ex-casal não consegue chegar a um acordo sobre os termos da separação, a exemplo de divisão de bens, guarda dos filhos ou pensão alimentícia. Nesses casos, a decisão é tomada por um juiz em um processo judicial.

Belo e Gracyanne Barbosa começaram a namorar em 2007, quando o artista ainda cumpria pena em regime semiaberto. Eles oficializaram a união em 2012, em uma cerimônia luxuosa no Rio de Janeiro.

Desde a data, tornaram-se um dos casais mais populares da mídia.