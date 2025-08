Como fica divisão de bens entre Carlinhos Maia e Lucas Guimarães? Influenciador abriu o jogo

Carlinhos Maia, de 34 anos, usou as redes sociais para falar sobre a divisão de bens após o término do relacionamento com Lucas Guimarães. Por meio dos stories do Instagram, nessa sexta-feira (1º), o influenciador explicou alguns dos próximos passos do ex-casal.

O alagoano revelou que Lucas está procurando um lugar para morar, e alertou aos 35 milhões de seguidores que os dois não saíram inimigos da relação. “Não brigamos. Olhamos um no olho do outro e percebemos que chegou a hora para não nos machucar”.

Em seguida, ele respondeu aos questionamentos sobre a divisão de bens.

"Outra pergunta que me fazem, uns por preocupação, outros por curiosidade e para querer ver guerra: ‘Carlinhos, todos os imóveis são seus? Não são do casal?’. Presta atenção! O Lucas não é pobre, não, meus amores. O Lucas ganha milhões de reais. Entenderam? A gente sempre foi muito claro nas nossas coisas. A gente casou com separação de bens", afirmou Carlinhos.

"Vocês sabem que eu sempre gostei dessa coisa de casa, decorei a casa. O Lucas nunca foi dessa vibe. Lucas é artista, mais artista do que eu. Essa casa, o meu apartamento em Maceió, era o meu maior sonho, um sonho meu. Coloquei todo o meu dinheiro ali, investi. Eu sou o cara das casas. Mas tudo que ele precisar, ele não vai ter metade. Ele me tem por inteiro, para sempre, para o que ele quiser. A gente nunca foi mesquinho com dinheiro". Carlinhos Maia Influenciador digital

Sócios

O influenciador destacou que ex, que apresenta o "Eita, Lucas!", no SBT, não é a pessoa que alguns estão querendo pregar. “O Lucas tem dinheiro. Tem os próprios milhões dele. E digo mais: vou ser sócio do produto dele, que era uma coisa que ele sempre quis. Cada um trabalhou nas suas coisas separados. Mas ele vende igual água. Então não achem que ele é um pobrinho, um coitado. E só vai ficar muito melhor”, finalizou Carlinhos.

No último sábado (26), Carlinhos e Lucas anunciaram a separação. Os dois ficaram juntos por 15 anos. Eles oficializaram a união em 2019, com uma festa para mais de 500 convidados, e chegaram a se separar em 2022, reatando pouco tempo depois.