O que aconteceu com Glória Menezes? Atriz está fora das novelas há uma década

O público está podendo rever um dos papéis mais marcantes de Glória Menezes: a inesquecível vilã Laurinha Figueroa, de “Rainha da Sucata”, no Vale a Pena Ver de Novo.

A atriz, hoje com 91 anos, está longe das novelas desde "Totalmente Demais", mas segue muito presente no carinho do público. Glória vive atualmente no Rio de Janeiro, para onde se mudou após a morte do marido, Tarcísio Meira, vítima de Covid-19 em 2021.

Em entrevistas raras, ela contou que decidiu deixar São Paulo após se sentir sozinha, já que parte da família do ator vivia no estado. Hoje, mora perto dos filhos Tarcísio Filho e Maria Amélia.

Em 2024, Glória fez uma aparição pública no lançamento do livro de Boni, no Leblon, quando surgiu em uma cadeira de rodas empurrada pelo filho. Sempre bem-humorada, explicou que usa a cadeira apenas por conforto em eventos, e garantiu: “Eu ando todo dia de manhã, por uma hora. Todo santo dia.”

Legenda: Hoje,Glória Menezes mora perto dos filhos Tarcísio Filho e Maria Amélia. Foto: Reprodução / Redes sociais.

A atriz também apareceu em registros familiares publicados nas redes: celebrou o aniversário em outubro e, meses antes, posou descontraída dividindo um Aperol com a nora, Mocita Fagundes, durante um almoço em família no Rio.

Glória ganhou ainda uma homenagem na série Tributo, da Globo, celebrando sua trajetória — que inclui o protagonismo de "2-5499 Ocupado", a primeira novela diária da TV brasileira, além de títulos como "Pai Herói", "Brega e Chique" e "Senhora do Destino".

As maldades de Laurinha Figueroa

A vilã começou a trama como uma socialite falida, mas logo revelou toda a perversidade que a tornaria um dos grandes nomes das antagonistas brasileiras.

Guerra contra Maria do Carmo

Apaixonada por Edu, o próprio enteado, Laurinha passou a novela inteira infernizando Maria do Carmo (Regina Duarte). Tentou sabotar o casamento da rival e chegou a forjar cartas anônimas para incriminá-la.

A morte de Betinho

A vilã foi responsável por trocar chocolates dietéticos por bombons açucarados e substituir insulina por glicose, levando Betinho à morte e desencadeando uma reviravolta na trama.

Segredos e armações

O passado de Laurinha envolvia um caso com Vado — revelação que mostrava que um dos filhos não era de Betinho. E ela ainda armou para que Maria do Carmo fosse humilhada e presa.

O golpe final

Na reta final, sem saída, Laurinha decide se matar, mas arma a cena para que pareça que foi empurrada por Maria do Carmo. Antes de saltar, ainda dispara: “Sua vida acaba agora.”

O plano quase destrói a protagonista, até que Edu desmascara a farsa.