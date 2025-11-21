Walcyr Carrasco exibe presente de luxo de quase R$ 10 mil que ganhou de Larissa Manoela

O autor de “Êta Mundo Melhor!” Walcyr Carrasco, que completa 74 anos em 1º de dezembro, recebeu antecipadamente um presente especial de Larissa Manoela, intérprete da personagem Estela na novela das 6 da Globo. A atriz enviou ao dramaturgo um porta-celular da grife italiana Prada, avaliado em R$ 9,6 mil, segundo o site oficial da marca.

Animado com o mimo, Walcyr gravou um vídeo de agradecimento e compartilhou com os seguidores. “Amigos, vejam que bolsa linda a Larissa Manoela me mandou de aniversário. Muito obrigado, não só pelo presente, como pela gentileza e por lembrar de mim. Beijão!”, disse.

Larissa respondeu com carinho nos comentários: “Com todo o amor para você. Use muito”. A publicação rapidamente atraiu mensagens de famosos e fãs, que anteciparam as felicitações ao autor. “Feliz aniversário, amor e muita saúde”, escreveu Eliana. “Feliz aniversário meu amigo”, comentou Matheus Rocha. Um admirador também celebrou: “Feliz aniversário, tudo de mais maravilhoso na sua vida sempre”.