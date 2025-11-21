Quem ganhou o Miss Universo 2025? Mexicana vence após polêmica

A mexicana Fátima Bosch, de 25 anos, venceu o Miss Universo 2025 e foi coroada, na noite dessa quinta-feira (20), em uma cerimônia realizada em Bangkok, na Tailândia. A brasileira Maria Gabriela Lacerda chegou ao Top 30 da premiação.

Fátima Bosch nasceu em 19 de maio de 2000 em Teapa, Tabasco, no México. Com vasta experiência em concursos de beleza, ela construiu carreira com formação internacional em moda, área em que atua como modelo, criadora e embaixadora de assuntos relacionados ao empoderamento feminino.

Ela é a quarta mexicana a ser coroada Miss Universo: Lupita Jones venceu em 1991, Ximena Navarrete, em 2010, e Andrea Meza, em 2021.

Polêmica com organizador do concurso

A participação da mexicana no concurso foi marcada por uma polêmica envolvendo um dos organizadores do evento. No início de novembro, o executivo tailandês Nawat Itsaragrisil fez insultos contra Fátima durante uma transmissão ao vivo, chamando a miss de "estúpida".

Segundo o executivo, a modelo não publicava conteúdo suficiente sobre a Tailândia, pais que sedia o concurso, em suas redes sociais.

A crítica causou muita comoção, e candidatas de diversos países se levantaram do evento em solidariedade à mexicana. Fátima deixou o local acompanhada da Miss Iraque.

"O que o diretor fez foi desrespeitoso. Ele me chamou de estúpida”, desabafou Bosch após o episódio. "O mundo precisa ver isso porque somos mulheres empoderadas e esta é uma plataforma para a nossa voz", afirmou.

A Organização Miss Universo publicou uma nota condenando a postura do executivo. “Não permitirei que os valores de respeito e dignidade para com as mulheres sejam violados”, disse o presidente do concurso, Raúl Rocha.

"Infelizmente, Nawat se esqueceu do verdadeiro significado de ser um anfitrião genuíno", continuou Raúl. Ele ainda acusou o executivo de "agressão pública".

Posteriormente, Nawat se pronunciou em uma coletiva de imprensa, chorando e dizendo ter sido "traído". Mesmo após a polêmica, participou da cerimônia de abertura do concurso e pediu desculpas publicamente.