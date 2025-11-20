Diário do Nordeste
Miss Universo: brasileira usa traje de R$ 130 mil inspirado em Nossa Senhora Aparecida

Modelo Maria Gabriela Lacerda desfilou figurino que levou sete meses e 15 profissionais para ser produzido

Maria Gabriela Lacerda desfilou com figurino em homenagem à Nossa Senhora Aparecida.
Legenda: Maria Gabriela Lacerda desfilou com figurino em homenagem à Nossa Senhora Aparecida.
Foto: Reprodução/Instagram.

A brasileira Maria Gabriela Lacerda emocionou o público durante o desfile de trajes típicos do Miss Universo 2025, realizado nessa quarta-feira (19) na Tailândia. Representando o país, ela surgiu com um figurino em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, criação que levou sete meses de trabalho do estilista Mário Cézar Silva e de uma equipe de 15 profissionais.

Avaliado em aproximadamente R$ 130 mil, o traje foi totalmente bordado à mão, tanto na parte superior quanto na inferior. Cada cristal de vidro lapidado foi colocado individualmente, em um processo meticuloso que, segundo o estilista, tornou a peça uma de suas obras mais marcantes.

Mário contou que a ideia de retratar a padroeira surgiu logo no início das conversas com a miss. "Desde a nossa primeira conversa, quando ela mencionou a ideia de representar Nossa Senhora, eu interrompi e disse na mesma hora: ‘É isso. Não tem segunda opção'. Ali começou uma jornada muito intensa e simbólica”, afirmou ao jornal O Globo.

O estilista destacou que o processo foi carregado de emoção por toda a equipe. “A cada etapa concluída, alguém se emocionava, chorava, abraçava. Era como se cada detalhe carregasse uma devoção própria”, relembrou.

Para ele, o impacto do traje vai além da estética. “Ver o Brasil abraçando esse traje, se sentindo representado e emocionado através dela no Miss Universe, me deixa profundamente honrado. E o mais bonito é que essa foi só a primeira entrega. Só temos a agradecer à Gabi por confiar no nosso trabalho e por permitir que o ateliê mostre essa estética e esse cuidado para o mundo inteiro”.

Maria Gabriela segue entre as favoritas ao título segundo diversos rankings especializados, como o Miss Universe Predictions e o Pageants Brasil, que a colocam entre as candidatas mais fortes ao lado das representantes de Guadalupe, Tailândia e Turks e Caicos.

Mário Cézar Silva, responsável também pelos looks que serão usados na final desta quinta-feira (20), comanda a marca Versa, de Londrina (PR), cuja estética combina referências do Art Déco, surrealismo e futurismo, sempre reinterpretadas com assinatura brasileira.

Onde assistir ao Miss Universo 2025

A final do Miss Universo 2025 acontece nesta quinta (20), às 21h30, com transmissão gratuita no RecordPlus e no portal R7, apresentada por Michelle Barros.

