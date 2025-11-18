Record retoma Miss Universo 2025 com Michelle Barros na apresentação

O Miss Universo 2025 voltará a ser transmitido no Brasil após um intervalo de quase cinco anos. A Record exibirá o evento gratuitamente nesta quinta-feira (20), às 21h30, pelo RecordPlus e pelo portal R7, com apresentação de Michelle Barros.

Michelle comandará a cobertura acompanhada de Natália Guimarães, Miss Brasil 2007 e vice-Miss Universo naquele ano, que fará os comentários. Já Júlia Gama, Miss Brasil 2020, participará ao vivo direto da Tailândia, onde também atua como repórter da Telemundo, do grupo NBC Universal. Este será o primeiro trabalho de Michelle Barros na emissora desde sua saída de "A Fazenda 17".

A transmissão marca o retorno do concurso à TV brasileira, que não exibia a competição desde 2021, quando Júlia Gama garantiu o vice-campeonato no Miss Universo 2020, exibido pela TNT. Desde então, o país passou quatro edições sem chegar ao grupo de semifinalistas. Em 2025, a representante brasileira, Maria Gabriela Lacerda, tenta romper o jejum e buscar a terceira coroa nacional, a última conquistada em 1968 por Martha Vasconcellos.

Nas redes sociais, a Organização Miss Universe Brasil Oficial afirmou que o retorno da transmissão só foi possível graças a “muita negociação internacional conduzida pelo diretor nacional Rodrigo Ferro”. O perfil oficial também pediu engajamento dos fãs para demonstrar força e, quem sabe, viabilizar a volta do concurso à TV aberta nas próximas edições.