Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Michelle Barros expõe fim do casamento em 'A Fazenda 17'

A jornalista revelou a Shia Phoenix que o relacionamento com o marido terminou "faz tempo"

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Michelle mais uma vez protagonizou um momento de quase romance com Shia.
Legenda: Michelle mais uma vez protagonizou um momento de "quase romance" com Shia.
Foto: Reprodução/Record.

A jornalista Michelle Barros surpreendeu ao abrir o coração durante a festa Detetive, realizada na noite dessa sexta-feira (17) em “A Fazenda 17”. A peoa revelou que seu casamento chegou ao fim, mesmo ainda morando com o marido, e acabou protagonizando mais um capítulo do “quase romance” com Shia Phoenix.

“Eu pensei: ‘Sou muito canalha?’ Mas entendi que meu relacionamento acabou faz tempo”, confessou Michelle, explicando que, apesar da convivência sob o mesmo teto, os dois são hoje praticamente amigos após diversas idas e vindas.

A peoa também fez questão de elogiar o companheiro, demonstrando respeito e carinho mesmo após o fim. “Ele é uma pessoa maravilhosa, excepcional, e não merece nada do que estamos passando agora”, afirmou.

Veja também

teaser image
Zoeira

Quem saiu em 'A Fazenda'? Fernando Sampaio é eliminado

teaser image
Zoeira

Cocielo anuncia término com Tata Estaniecki: 'Não tocaremos mais nesse assunto'

Shia, por sua vez, reagiu de forma apaixonada à sinceridade da jornalista. “Assim como a culpa de eu não dormir é sua, a forma como eu acordo também é sua. Eu acordo querendo só te olhar”, declarou o peão, deixando o clima ainda mais quente na festa.

Embora não costume mostrar o marido nas redes sociais, Michelle já havia contado durante participação no programa “Superpop”, em abril, que é casada, mas que o parceiro prefere se manter longe dos holofotes. Ela é mãe de Arthur Barros, de 26 anos, com quem aparece frequentemente em publicações na internet.

Assuntos Relacionados
Imagem mostra um homem fantasiado de Superman, vendado e com crianças ao redor. Eles parecem estar brincando.
Zoeira

Namorado de Sandy vira 'Superman' no Dia do Médico

Pedro Andrade celebrou a data em postagem no Instagram

Redação
Há 20 minutos
Debora Bloch como Odete Roitman em um jatinho.
Zoeira

Só quatro pessoas sabiam o fim de 'Vale Tudo', revela diretor da novela

As gravações com o final da novela só foram entregues no dia de ir ao ar, para evitar qualquer vazamento

Redação
Há 33 minutos
Michelle mais uma vez protagonizou um momento de quase romance com Shia.
Zoeira

Michelle Barros expõe fim do casamento em 'A Fazenda 17'

A jornalista revelou a Shia Phoenix que o relacionamento com o marido terminou "faz tempo"

Redação
Há 1 hora
Imagem mostra uma mulher, a atriz Malu Galli, com os braços abertos e as mãos apoiadas em um guarda corpo. Ela está vestindo uma roupa vermelha e usa uma pequena bolsa preta de lado.
Zoeira

Malu Galli se despede de 'tia Celina' e conta 'receio' no início de 'Vale Tudo'

Atriz também falou sobre a experiência de ser abordada nas ruas ao longo da novela

Redação
Há 2 horas
Cena final de Freitas e Odete durante fuga de empresária.
Zoeira

Sigilo, print no WhatsApp e equipe enxuta: Lobianco revela como foi última cena com Odete

O intérprete de Freitas no remake de "Vale Tudo" disse que as cenas foram gravadas há três semanas

Redação
18 de Outubro de 2025
Grupo de artistas reunidos no programa com o apresentador Marcos Mion
Zoeira

'Caldeirão com Mion' faz homenagem a Arlindo Cruz

Diogo Nogueira, Sombrinha, Feyjão, Gabrielzinho do Irajá e Thaís Macedo participarão de roda de samba

Redação
18 de Outubro de 2025
Felipe Poeta é fruto do relacionamento de Patrícia Poeta e Amauri Soares
Zoeira

Saiba quem é o filho de Patrícia Poeta que está com problema de saúde

Durante o "Encontro", apresentadora se emocionou ao revelar que o filho enfrenta uma fase difícil

Redação
18 de Outubro de 2025
Léo Pereira venceu o processo movido pela ex Tainá Castro
Zoeira

Justiça dá vitória a Léo Pereira em ação movida por ex-mulher

Zagueiro do Flamengo é isentado de dívidas com Tainá Castro Militão, que agora deverá pagar R$ 200 mil em custas e honorários

Redação
18 de Outubro de 2025
Odete em fuga do país de helicóptero.
Zoeira

Cinco motivos que levaram Odete a forjar morte e fugir em 'Vale Tudo'

Crimes de falsidade ideológica, fiscais e até homicídios estão na lista

João Lima Neto
18 de Outubro de 2025
Marco Aurélio com uma arma na mão. Ele esconde digitais segurando um pano
Zoeira

Veja reação de Alexandre Nero surpreso ao descobrir que Marco Aurélio atirou em Odete

Ator declarou que vai 'descansar' com o término de 'Vale Tudo'

Redação
18 de Outubro de 2025
Deborah Bloch em cena de Vale Tudo.
Zoeira

Linha do tempo: as pistas que indicavam o suposto assassino de Odete Roitman

Marco Aurélio tenta matar Odete, mas vilã sobrevive com ajuda de Freitas

Lucas Monteiro
17 de Outubro de 2025
Imagem de Odete Roitman dentro de helicóptero.
Zoeira

Confira reação do público com final de Odete Roitman na novela 'Vale Tudo'

A vilã mais odiada do Brasil passou a ser amada pelos internautas

Bergson Araujo Costa
17 de Outubro de 2025
Deborah Bloch em cena como Odete Roitman na novela remake de Vale Tudo.
Zoeira

Odete Roitman não morreu no remake de 'Vale Tudo'; veja desfecho da personagem

‘Vale Tudo’ tem reviravolta chocante no último capítulo

Lucas Monteiro
17 de Outubro de 2025
foto da personagem Odete Roitman (Débora Bloch), na novela Vale Tudo.
Zoeira

Quem matou Odete Roitman? Tudo o que você precisa saber sobre o final de 'Vale Tudo'

Além de responder a famosa pergunta, a trama deve revelar os segredos que cercam os personagens da trama

Redação
17 de Outubro de 2025
Guilherme Magon falou sobre ter interpretado Leonardo no Mais Você.
Zoeira

Guilherme Magon revela bastidores sigilosos de 'Vale Tudo'

Ator comenta sobre o segredo em torno de Leonardo Roitman

Redação
17 de Outubro de 2025
Morte de Odete Roitman, personagem de Deborah Bloch, em Vale Tudo
Zoeira

As hipóteses de fãs mais criativas e inusitadas para a morte de Odete Roitman

Desfecho de "Vale Tudo" movimenta redes sociais e promete marcar, mais uma vez, audiência brasileira

Mylena Gadelha
17 de Outubro de 2025
Colagem com duas fotos, sendo uma de Patrícia Poeta com um buquê de flores no seu programa, e na outra ela ao lado do filho, Felipe.
Zoeira

O que houve com o filho de Patrícia Poeta? Apresentadora chora durante o ‘Encontro’

Felipe Poeta, de 23 anos, está internado há dois meses

Redação
17 de Outubro de 2025
Luana Piovani em selfie e Neymar durante jogo do Santos
Zoeira

Luana Piovani é condenada em processo por injúria contra Neymar

Atriz se pronunciou sobre o assunto e apontou que "tudo está sob controle"

Redação
17 de Outubro de 2025
Imagem mostra personagem Odete Roitman usando roupa preta e com expressão de susto em remake de Vale Tudo.
Zoeira

'Vale Tudo': enquete indica quem matou Odete Roitman

Parcial revela que queridinha do público pode ser a assassina

Redação
17 de Outubro de 2025
Isabel Veloso compartilhou a notícia da internação nas redes sociais.
Zoeira

Isabel Veloso é internada para transplante de medula óssea em Curitiba

A influenciadora fará o procedimento no dia 24 de outubro

Redação
17 de Outubro de 2025