Michelle Barros expõe fim do casamento em 'A Fazenda 17'

A jornalista Michelle Barros surpreendeu ao abrir o coração durante a festa Detetive, realizada na noite dessa sexta-feira (17) em “A Fazenda 17”. A peoa revelou que seu casamento chegou ao fim, mesmo ainda morando com o marido, e acabou protagonizando mais um capítulo do “quase romance” com Shia Phoenix.

“Eu pensei: ‘Sou muito canalha?’ Mas entendi que meu relacionamento acabou faz tempo”, confessou Michelle, explicando que, apesar da convivência sob o mesmo teto, os dois são hoje praticamente amigos após diversas idas e vindas.

A peoa também fez questão de elogiar o companheiro, demonstrando respeito e carinho mesmo após o fim. “Ele é uma pessoa maravilhosa, excepcional, e não merece nada do que estamos passando agora”, afirmou.

Shia, por sua vez, reagiu de forma apaixonada à sinceridade da jornalista. “Assim como a culpa de eu não dormir é sua, a forma como eu acordo também é sua. Eu acordo querendo só te olhar”, declarou o peão, deixando o clima ainda mais quente na festa.

Embora não costume mostrar o marido nas redes sociais, Michelle já havia contado durante participação no programa “Superpop”, em abril, que é casada, mas que o parceiro prefere se manter longe dos holofotes. Ela é mãe de Arthur Barros, de 26 anos, com quem aparece frequentemente em publicações na internet.