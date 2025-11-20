Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja cinco curiosidades sobre o concurso Miss Universo 2025

Candidatas com mais de 40 anos, trans e estreia de palestina são destaques.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:22)
Zoeira
Miss Angola Maria Da Cunha (frente direita) sobe ao palco com outras concorrentes durante a apresentação nacional de figurinos do Miss Universo 2025 em Nonthaburi, ao norte de Bangkok, em 19 de novembro de 2025.
Legenda: Candidatas em desfile do Miss Universo 2025.
Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP.

A diversidade marca o concurso Miss Universo 2025, que reúne 121 candidatas na Tailândia e promete uma das edições mais simbólicas dos últimos anos, com estreias históricas, representantes acima dos 40 anos e vozes potentes de inclusão. A grande final do concurso de beleza da 74ª edição ocorre na sexta-feira (21), em Bangkok.

A reportagem separou cinco curiosidades da edição deste ano do Miss Universo que merecem ser destacadas:

1. A estreia histórica da Palestina

Miss Palestine Nadeen Ayoub sobe ao palco durante a apresentação nacional de figurinos do Miss Universo 2025 em Nonthaburi, ao norte de Bangkok, em 19 de novembro de 2025.
Legenda: Miss Palestine Nadeen Ayoub sobe ao palco durante a apresentação nacional de figurinos do Miss Universo 2025 em Nonthaburi, ao norte de Bangkok, em 19 de novembro de 2025.
Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP

Pela primeira vez, a Palestina participa do Miss Universo. A representante é a modelo Nadeen Ayoub, 30, cuja nomeação gerou forte repercussão internacional.

Em agosto, ao ser anunciada, ela publicou uma mensagem potente: “Subirei ao palco não apenas com um título, mas com uma verdade. Enquanto a Palestina sofre com a dor — especialmente em Gaza —, carrego a voz de um povo que se recusa a ser silenciado".

2. Duas concorrentes com mais de 40 anos

A edição de 2025 marca um avanço na inclusão etária. Pela primeira vez, duas mulheres acima dos 40 participam do concurso:

  • Nicole Peiliker, Miss Bonaire, 42
  • Solange Keita, Miss Ruanda, 42

Ambas ajudam a reforçar a mensagem de que beleza e protagonismo não têm idade.

3. As caçulas da competição

As mais jovens do certame têm apenas 18 anos:

  • Alena Kucheruk, Miss Bielorrússia
  • Aadya Srivastava, Miss Irlanda

Apesar da pouca idade, as duas já chegam ao concurso com experiência em causas sociais e incentivo ao empoderamento juvenil.

4. A representatividade trans no palco

Mulher com cabelo preto longo e ondulado, em um vestido de gala justo e transparente coberto de brilhos dourados e prateados, usando um colar e brincos de diamantes proeminentes. O fundo é preto com formas geométricas verticais, brilhantes e roxas. O texto no topo diz:
Legenda: Imagem de divulgação de Huong Giang Nguyen no Miss Universo 2025.
Foto: Reprodução/Instagram

Após um ano sem candidatas trans, o Miss Universo volta a contar com uma representante da comunidade.

Em 2025, quem ocupa esse posto é Huong Giang Nguyen, 33, a Miss Vietnã. Figura conhecida no ativismo LGBTQIA+ em seu país, ela reforça o compromisso do concurso com diversidade e inclusão.

5. A concorrente mais alta da edição

Com 1,91m de altura, a croata Laura Gnjatovic, 23, é a candidata mais alta deste ano. Com salto, pode facilmente ultrapassar os dois metros. Apesar da altura digna das passarelas, ela revela que nunca trabalhou como modelo. Fora dos holofotes, dedica-se à enfermagem — profissão em que diz “salvar vidas no tempo livre”.

O que é avaliado no concurso de Miss Universo?

O caminho até a coroa do Miss Universo passa por uma maratona intensa de atividades. Desde o início do concurso, as candidatas participam de sessões de fotos, provas de figurinos, ensaios, compromissos de imprensa, entrega de faixas, passeios turísticos por Bangkok, jantares de gala e eventos culturais — etapas que ajudam a preparar e apresentar cada candidata ao público e aos jurados.

Mas a disputa ganha peso decisivo quando elas sobem ao palco para dois momentos fundamentais: o desfile de trajes nacionais e a competição preliminar. É nessa fase que os jurados avaliam de perto o desempenho das participantes, tanto nas entrevistas quanto na passarela. As notas obtidas determinam quem avança para o ranking oficial, que anuncia as 30 semifinalistas.

Em 2025, o formato traz uma novidade: após o anúncio das 30 classificadas, todas voltam à passarela em traje de banho, mas apenas 12 seguem adiante. Esse grupo reduzido é quem ganha a chance de desfilar em traje de gala, etapa que leva ao corte seguinte, até chegar ao top 5.

A partir daí, a competição se afunila. As cinco finalistas enfrentam a tradicional rodada de perguntas e respostas, que define o top 3 e testa não apenas oratória, mas segurança, posicionamento e capacidade de lidar com pressão. Na etapa final, as três últimas concorrentes participam da rodada decisiva que, finalmente, revela ao mundo a nova Miss Universo.

Por que o Brasil não ganha o Miss Universo?

O jejum brasileiro no Miss Universo, que já ultrapassa cinco décadas, continua gerando debates entre especialistas e fãs de concursos de beleza. Para alguns, trata-se de uma questão estrutural; para outros, é apenas uma combinação de circunstâncias que fogem ao controle das candidatas.

Em entrevista ao portal Splash, do Uol, o jornalista e missólogo Roberto Macedo disse acreditar que a resposta pode ser mais simples do que muitos imaginam. “Creio que [não ganham] simplesmente por falta de sorte. [...] Antes as garotas eram completamente naturais, sem cirurgias ou implantes. Imagine que Martha Vasconcellos em menos de um mês se tornou Miss Bahia, Miss Brasil e Miss Universo, sem as cirurgias de hoje, sem o botox ou os cursos de passarela e maquiagem. Antes havia mais poesia, mais lirismo”.

Também ouvida pelo site paulista, Marthina Brandt, diretora do Miss Brasil e Top 15 no Miss Universo 2015, reforça que parte dos critérios usados pelos jurados continua sendo um mistério — inclusive para quem trabalha com concursos.

“Mas afirmo com 100% de certeza que as que estão no top é porque se dedicam incansavelmente até o último momento. Se entregam e vivem o processo. Ser Miss é dedicação e estratégia”, declarou Brandt.

Assuntos Relacionados
Maria Caporusso é uma mulher branca de cabelo acobreado. Na foto, ela está debatendo com uma pessoa.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado final de quem você acha que deve sair do reality

Duda Wendling, Wallas Arrais e Maria Caporusso disputam a preferência do público.

Redação
Há 16 minutos
Miss Angola Maria Da Cunha (frente direita) sobe ao palco com outras concorrentes durante a apresentação nacional de figurinos do Miss Universo 2025 em Nonthaburi, ao norte de Bangkok, em 19 de novembro de 2025.
Zoeira

Veja cinco curiosidades sobre o concurso Miss Universo 2025

Candidatas com mais de 40 anos, trans e estreia de palestina são destaques.

Redação
Há 39 minutos
Um jovem sentado em ambiente interno, olhando com expressão séria para o lado. Ele tem cabelo loiro ondulado, um pouco comprido, e veste uma blusa de moletom cinza. Ao fundo, o cenário é desfocado, com luz natural entrando por grandes janelas e plantas visíveis, criando um clima suave e iluminado.
Zoeira

'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita' ganha data de estreia e teaser inédito; veja

A narrativa revisita o passado de Panem com foco na experiência de Haymitch Abernathy.

Redação
Há 2 horas
Maria Gabriela Lacerda desfilou com figurino em homenagem à Nossa Senhora Aparecida.
Zoeira

Miss Universo: brasileira usa traje de R$ 130 mil inspirado em Nossa Senhora Aparecida

Modelo Maria Gabriela Lacerda desfilou figurino que levou sete meses e 15 profissionais para ser produzido

Redação
20 de Novembro de 2025
Imagem mostra influenciadora fitness Gracyanne Barbosa abraçada ao ex-marido, o cantor Belo.
Zoeira

Gracyanne e Belo estão oficialmente divorciados, diz colunista

União de 16 anos foi encerrada por decreto judicial.

Redação
20 de Novembro de 2025
Gabrielle Henry conquistou o título de Miss Jamaica 2025 em agosto e também é médica oftalmologista.
Zoeira

Miss Universo 2025: Miss Jamaica cai no palco e é hospitalizada

Gabrielle Henry sofreu acidente em etapa preliminar e teve ferimentos leves.

Redação
20 de Novembro de 2025
Imagem mostra colagem com fotos de Duda Wendling, Wallas Arrais e Maria Caporusso, participantes de A Fazenda que estão na nona roça do programa.
Zoeira

Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na roça? Vote

Duda, Wallas e Maria disputam a preferência do público.

Redação
20 de Novembro de 2025
Imagem mostra o jornalista Dudu Camargo usando chapéu de fazendeiro em A Fazenda 17.
Zoeira

A Fazenda 17: Dudu vence a Prova do Fazendeiro e escapa da Roça

Veja como foi a disputa pelo chapéu e como ficou a nona berlinda.

Redação
20 de Novembro de 2025
Leticia Prisco ao lado de Heloisa, durante uma festa.
Zoeira

Heloísa Périssé confirma namoro com a diretora de TV Leticia Prisco

Atriz assume relacionamento após meses de circulação discreta ao lado da parceira.

Redação
19 de Novembro de 2025
A última temporada de Stranger Things estreia este mês na Netflix.
Zoeira

Confira as datas dos últimos episódios de 'Stranger Things' na Netflix

Série será dividida em três partes e apresenta novos personagens na reta final.

Redação
19 de Novembro de 2025
Saiba quais são as favoritas a vencer o Miss Universo 2025
Zoeira

Saiba quais são as favoritas para vencer o Miss Universo 2025

Brasileira pode quebrar jejum de 57 anos

Diddy é acusado de novos crimes sexuais.
Zoeira

Produtor acusa Diddy de novos abusos sexuais entre 2020 e 2021

Jonathan Hay relatou agressões e entregou material às autoridades.

Redação
19 de Novembro de 2025
Buzeira sorrindo para a câmera, com macaco preto no ombro, em meio a veículos de alto luxo como um helicóptero e carros esportivos.
Zoeira

Justiça nega habeas corpus a Buzeira, preso por lavagem de dinheiro

Influenciador seguirá detido após TRF-3 considerar justificadas as suspeitas de ligação com esquema internacional do tráfico.

Redação
19 de Novembro de 2025
foto do cantor Robbie Williams em show.
Zoeira

Robbie Williams diz estar 'quase cego' após uso de remédios para emagrecer

Cantor fez um alerta sobre problemas de saúde por conta de medicamentos como Ozempic e Mounjaro.

Redação
19 de Novembro de 2025
Imagem mostra colegem com fotos de Duda Wendling, Dudu Camargo e Maria Caporusso, participantes de A Fazenda que disputam a Prova do Fazendeiro.
Zoeira

Enquete: Quem deve vencer a Prova do Fazendeiro e se livrar da roça?

Vote e aponte quem você quer que seja o próximo fazendeiro.

Redação
19 de Novembro de 2025
Michelle Barros comandará a cobertura do Miss Universo 2025.
Zoeira

Record retoma Miss Universo 2025 com Michelle Barros na apresentação

Concurso volta à TV brasileira após quase cinco anos e terá participação de Natália Guimarães e Júlia Gama.

Redação
18 de Novembro de 2025
Sandrão diz que soube da estreia de Tremembé apenas pela imprensa.
Zoeira

Sandrão processa Amazon por 'Tremembé' e pede R$ 3 milhões

Ex-detenta afirma que série distorce fatos, usa sua imagem sem autorização e reacende ameaças em Mogi das Cruzes.

Redação
18 de Novembro de 2025
Larissa Manoela se pronunciou sobre boato que estaria processando os pais.
Zoeira

Larissa Manoela esclarece ação judicial e afasta boatos sobre os pais

Atriz pede que Justiça reconheça danos morais por contrato firmado na infância.

Redação
18 de Novembro de 2025
Natacha é ex-bailarina do Faustão.
Zoeira

Ex-bailarina do Faustão relata terror na prisão: 'Comida estragada'

Natacha Horana diz que não entendeu a prisão e descreve condições precárias na cela.

Redação
18 de Novembro de 2025
Ana e sua companheira inseparável, Isis, uma golden de 5 anos.
Zoeira

Brasileira deixa emprego para rodar o mundo com cadela em carro

Aos 25 anos, Ana Clara trocou o emprego fixo pela vida na estrada ao lado de Isis, golden retriever de 5 anos.

Redação
18 de Novembro de 2025