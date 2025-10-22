'Rainha da Sucata' substitui 'A Viagem' no Vale a Pena Ver de Novo; veja detalhes
Clássica dos anos 1990, novela tem estreia marcada para o próximo dia 3 de novembro
A novela "Rainha da Sucata", clássico da televisão brasileira em 1990, vai substituir "A Viagem" no Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo. O anúncio foi confirmado nesta quarta-feira (22), e a estreia do folhetim está prevista para 3 de novembro.
Escrita por Silvio de Abreu e dirigida por Jorge Fernando, a trama conta a história da emergente Maria do Carmo, vivida por Regina Duarte, e a socialite falida Laurinha Figueroa, interpretada por Glória Menezes.
O elenco tem nomes como Aracy Balabanian, Lima Duarte, Nicette Bruno, Antônio Fagundes, Renata Sorrah, Marcello Novaes, Maurício Mattar, Mônica Torres e Flávio Migliaccio.
Veja também
A expectativa é de que a produção seja exibida em uma espécie de "dobradinha" com os últimos capítulos de "A Viagem", algo já realizado pela emissora em outras ocasiões.
História de "A Rainha da Sucata"
O folhetim é ambientado em São Paulo e retrata o universo dos novos-ricos e da decadente elite paulista. Rica por meio dos negócios do pai, Onofre (Lima Duarte), Maria do Carmo sonha em fazer parte da alta sociedade.
Todos os conflitos se iniciam com o cruzamento do caminho de Maria do Carmo com Edu (Tony Ramos), playboy que a humilhava no colégio. O homem agora vive a falência ao lado da tradicional família Albuquerque Figueroa, de Laurinha, e Maria do Carmo enxerga no fato a oportunidade de vingança.
Na época da exibição, "Rainha da Sucata" ainda criou tendência na moda, com as roupas extravagantes dos personagens e acessórios desejados, como chapéus e bolsas com correntes.