Gravação de vinheta da Globo reúne famosos e familiares

A clássica vinheta de fim de ano da Globo começou a ser gravada nesta terça-feira (21), nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Este ano, a vinheta temática reúne famosos e seus familiares.

Artistas e jornalistas como Taís Araújo, Renata Vasconcellos, Rafa Kalliman e William Bonner marcaram presença. O vídeo estreará na TV no dia 1º de dezembro, no intervalo da novela Três Graças. As informações são do Gshow.

FAMOSOS QUE MARCARAM PRESENÇA

A cearense Fátima do Prado foi a acompanhante da filha Mariana Ximenes, atriz que recentemente interpretou a personagem Mirna Vargas na novela Dona de Mim, da Rede Globo.

Renata Vasconcellos e a irmã gêmea, Lanza Mazza, chegaram as gravações com roupas idênticas. As duas chamaram atenção pela semelhança e por terem escolhido áreas de trabalho tão distintas: Renata se consagrou no jornalismo, enquanto Lanza se dedica à carreira de estilista.

Legenda: Renata Vasconcellos e sua irmã gêmea, a estilista Lanza Mazza. Foto: reprodução/Instagram

O casal de globais Taís Araújo e Lázaro Ramos também marcou presença. "Esta chamada a gente cresceu ouvindo. Eu acho legal ter a família. É uma alegria, porque também há chance de encontrar os amigos. O pessoal do jornalismo, por exemplo, que fica do outro lado da cidade, que quase nunca encontra... É a hora que a gente celebra", afirmou Taís em entrevista ao Gshow.

Os jornalistas William Bonner e o sucessor dele no Jornal Nacional, César Tralli, também estiveram presentes acompanhados das respectivas esposas, a fisioterapeuta Natasha Dantas e Ticiane Pinheiro, apresentadora da RecordTV.

Grávida da filha Zuza, a influenciadora e apresentadora Rafa Kalimann chegou à gravação com a mãe, Genilda Fernandes. Rafa comentou sobre a gravidez, disse que pretende ter um parto normal, mas que "o que tiver de ser no momento, vai ser".

Legenda: Rafa Kalimann e sua mãe Genilda Fernandes. Foto: Reprodução/Instagram.

O ator Otávio Müller também chegou acompanhado da filha Maria Junqueira. O ator participou pela primeira da vinheta de fim de ano em 1988, quando estreou na TV, como o Sardinha, da primeira versão de "Vale Tudo".

Otávio, que foi casado com Preta Gil e é pai do único filho da cantora, contou em entrevista como a família vem lidando com a morte precoce da artista. "Ontem [segunda-feira] fez três meses. Estamos na luta, sendo fortes. Não tem outro jeito".

EDIÇÕES MARCANTES DA VINHETA

Gravada em 1971, a primeira vinheta de fim de ano da Globo reuniu nomes como Chacrinha e Silvio Santos, que na época trabalhavam na emissora.

Durante a edição de 1991, que teve a temática "tente, invente, faça um 92 diferente", o elenco global apareceu mostrando habilidades desconhecidas pelo público. Fátima Bernardes deu um show no sapateado e Adriana Esteves encarnou uma bailarina profissional.

A edição de 1998, "Mães e Filhos", trouxe as atrizes Claudia Raia, Malu Mader, Lilia Cabral e Andrea Beltrão ao lado dos filhos.

Em 2011, a vinheta na voz de Roberto Carlos brincou com o tema "e se o elenco da Globo tivesse outra profissão?". No vídeo, Luciano Huck virou taxista, William Bonner virou carteiro, Serginho Groisman, sorveteiro, e Ana Maria Braga, cozinheira.

*Estagiária supervisionada pela jornalista Mariana Lazari.