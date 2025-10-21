Ex-atriz mirim da Globo deixa a TV para se dedicar à ioga

Famosa por protagonizar a minissérie “Hoje é Dia de Maria” e por interpretar a vilã mirim Gabriela em “Páginas da Vida”, Carolina Oliveira vive hoje uma fase completamente diferente da que o público brasileiro se acostumou a ver. Aos 30 anos, a artista mora em Barcelona, na Espanha, onde se reinventou profissionalmente.

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (21), Carolina revelou que é professora de ioga, está se formando em Terapia Gestalt e também mantém uma agência de marketing.

Falo cinco idiomas. Essa paixão por contar histórias me levou a criar a minha própria agência de marketing. Atuando como diretora criativa e social midia manager, ajudo as empresas a contar suas histórias. Agora estou me formando como terapeuta Gestalt. Também estudo muito sobre medicina tradicional chinesa, reiki e também sou professora de ioga”. Carolina Oliveira Ex-atriz mirim

A atriz, que se mudou para a Espanha em 2021 com o marido, o músico argentino Juan Ciancio, voltou recentemente ao Brasil para retomar brevemente sua carreira no cinema. Em agosto, ela esteve no Pará para gravar o longa “Juliano Contra o Jambeiro do Diabo pelo Coração de João Batista”.

“Um pouco mais de quatro anos depois de sair do Brasil, eu retorno para fazer aquilo o que eu mais amo: um filme. Nesses últimos tempos descobri muitas coisas sobre mim mesma, e uma delas foi que eu posso, sim, ser feliz sem atuar. Então, confesso que tinha um pouco de dúvidas sobre como eu me sentiria voltando a esse que durante a maior parte da minha vida foi o lugar onde eu mais me sentia à vontade no mundo. E foi mágico”, escreveu nas redes.

Trajetória

Afastada da televisão há quatro anos, a ex-atriz mirim também se aventurou na música. Em julho de 2024, lançou o primeiro single em espanhol, “Ese amor del que hablan las canciones”.

Em seu site oficial, Carolina relembra sua trajetória no Brasil e explica a decisão de mudar de país. “Após ter construído uma carreira de sucesso de quase 20 anos que me levou a ser a primeira atriz brasileira indicada ao Emmy Awards Internacional e a trabalhar com diretores renomados dentro e fora do meu país, minha intuição me disse: ‘Você tem que mudar para a Espanha’. Não consegui silenciá-la”, afirmou.

Entre novas paixões, Carolina Oliveira parece ter encontrado um equilíbrio entre arte, autoconhecimento e espiritualidade.