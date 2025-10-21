Gabriel Medina explica post sobre gravidez

Gabriel Medina movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (20) após rumores de que a namorada, Isabella Arantes, estaria grávida.

Tudo começou no domingo (19), quando o surfista publicou uma imagem de um ultrassom mostrando um bebê segurando uma prancha de surfe. Foi o suficiente para que muitos acreditassem que se tratava de um anúncio de gravidez do casal.

No entanto, a história é bem diferente. Aos 31 anos, o atleta revelou que o “bebê” em questão é, na verdade, o nascimento de uma marca infantil, a Medininha Oficial.

“E assim nasce o Medininha, um personagem inspirado na minha história, criado para levar o esporte e o amor pela natureza às novas gerações. Ele representa a infância, a pureza, os primeiros passos e o começo de um sonho. Em breve, novidades”, escreveu Medina nas redes sociais.

A publicação ainda recebeu um comentário carinhoso de Isabella, de 28 anos, que reagiu com humor à repercussão. “Nasceu”, brincou a influenciadora, nos comentários.

Em nota à revista Quem, o assessor de imprensa de Isabella confirmou que o casal não espera um bebê. “É um novo projeto do Medina, o Medininha. É algo novo voltado para crianças e, por isso, fizeram as postagens”, explicou.

Nos comentários do post, amigos e fãs do surfista se divertiram com a confusão. “Enganou todo mundo”, escreveu um seguidor. “Deus abençoe sempre”, comentou outro, celebrando o novo projeto.

Gabriel Medina e Isabella Arantes assumiram o relacionamento publicamente no fim de agosto, durante uma viagem romântica à Península de Maraú, na Bahia. Desde então, os dois vêm sendo vistos juntos em eventos, como jogos da NFL, e compartilhando momentos de carinho nas redes sociais.