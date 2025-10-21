Diário do Nordeste
Gabriel Medina explica post sobre gravidez

Após postagem de ultrassom com prancha de surfe, surfista diz que está lançando marca voltada ao público infantil.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:11)
Zoeira
Gabriel Medina e Isabella, namorados. ela leva comida à boca dele. ele usa bone branco e roupa escura.
Legenda: Gabriel Medina e Isabella assumiram o namoro publicamente em agosto deste ano.
Foto: Reprodução/Instagram

Gabriel Medina movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (20) após rumores de que a namorada, Isabella Arantes, estaria grávida.

Tudo começou no domingo (19), quando o surfista publicou uma imagem de um ultrassom mostrando um bebê segurando uma prancha de surfe. Foi o suficiente para que muitos acreditassem que se tratava de um anúncio de gravidez do casal.

No entanto, a história é bem diferente. Aos 31 anos, o atleta revelou que o “bebê” em questão é, na verdade, o nascimento de uma marca infantil, a Medininha Oficial.

“E assim nasce o Medininha, um personagem inspirado na minha história, criado para levar o esporte e o amor pela natureza às novas gerações. Ele representa a infância, a pureza, os primeiros passos e o começo de um sonho. Em breve, novidades”, escreveu Medina nas redes sociais.

A publicação ainda recebeu um comentário carinhoso de Isabella, de 28 anos, que reagiu com humor à repercussão. “Nasceu”, brincou a influenciadora, nos comentários.

Em nota à revista Quem, o assessor de imprensa de Isabella confirmou que o casal não espera um bebê. “É um novo projeto do Medina, o Medininha. É algo novo voltado para crianças e, por isso, fizeram as postagens”, explicou.

Nos comentários do post, amigos e fãs do surfista se divertiram com a confusão. “Enganou todo mundo”, escreveu um seguidor. “Deus abençoe sempre”, comentou outro, celebrando o novo projeto.

Gabriel Medina e Isabella Arantes assumiram o relacionamento publicamente no fim de agosto, durante uma viagem romântica à Península de Maraú, na Bahia. Desde então, os dois vêm sendo vistos juntos em eventos, como jogos da NFL, e compartilhando momentos de carinho nas redes sociais.

