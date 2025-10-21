Mari Fernandez compartilha imagens de lua de mel com Júlia Ribeiro; veja
Cantora e influenciadora se casaram em cerimônia luxuosa em São Paulo na última semana.
Após promover uma cerimônia de casamento luxuosa, a cantora Mari Fernandez também escolheu viver a lua de mel ao lado da companheira, a influenciadora Júlia Ribeiro, da melhor forma. As duas, que se casaram no último dia 14, seguiram para a República Dominicana com o objetivo de celebrar o enlace.
Nas redes sociais, claro, a cearense compartilhou registros de momentos das duas, que aparecem sorrindo em meio ao cenário paradisíaco das praias de Punta Cana.
Mari e Júlia ainda aproveitaram para combinar as cores do biquíni com as cores do Brasil, verde, amarelo e azul. "Nossa lua de mel", escreveu a cantora ao mostrar uma série de fotos dos momentos românticos.
Além do passeio pela praia, a artista ainda divulgou imagens de um passeio com golfinhos e uma passagem por um cassino.
Casamento em São Paulo
Mari Fernandez, de 24 anos, e a influenciadora digital Júlia Ribeiro, de 22, oficializaram a união no interior de São Paulo, no último dia 14. O evento reuniu cerca de 250 convidados, entre familiares, amigos e diversos famosos, especialmente do universo sertanejo.
Veja também
Entre os convidados estavam nomes como Xand Avião, Murilo Huff e Lauana Prado. Manu Bahtidão foi uma das madrinhas da celebração, que teve decoração repleta de flores brancas e iluminação intimista.