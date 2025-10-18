Xand Avião revela que já cobrou R$ 40 mil por 'alô' em show

O cantor Xand Avião surpreendeu os fãs ao revelar que já cobrou de um “alô” — momento em que ele manda um "oi" para quem paga durante show — o valor de R$ 40 mil. Em entrevista à Tata Estaniecki, no podcast PodDelas, o artista de 43 anos contou como o costume virou uma forma de renda extra.

“Cobro, lógico. Tenho assessores e antes do show eles dizem ‘Xand, Tatá quer que você diga o nome dela’. ‘Tá bom, é tanto. Eu cobro um tanto’. Agora você vai enjoar de ouvir seu nome e, se sair o CD, pronto, está estourada pro resto da vida”, afirmou Xand Avião.

Veja podcast:

Xand fez questão de esclarecer que, durante os shows, "não falo o @, invento alguma coisa”, explicou.

Aí eu pago um pneu, um boleto e por aí vai... Ajuda no combustível do jato Xand Avião Cantor

Há 20 anos, Xand cobra por 'alôs'

O cantor revelou que tudo começou em 2005, quando um fã fez o pedido pela primeira vez.

“Um cara chamado Chico Forrozeiro estava no meu show — e lá no Nordeste tem a tradição de todos os carros terem um som na mala; ele tinha um e queria ouvir eu falar o nome dele. Eu falei ‘cara, é R$ 500’; ele pagou e eu pensei ‘cara, ele pagou muito fácil’”, contou o forrozeiro.

Segundo o cantor, percebendo a oportunidade, o forrozeiro começou a aumentar o valor. “Foi subindo, subindo, e eu cobro até hoje. É como se fosse uma rádio ambulante”, brincou.

O recorde, segundo o próprio Xand, foi a noite em que o fã desembolsou R$ 40 mil apenas para ouvir o nome ser citado. “Já teve uma noite de um cara pagar R$ 40 mil, foi meu recorde. Eu não cantei, foi só ‘alô’. Você não ouvia minha voz em mais nada, só ‘alô’”, relembrou aos risos.