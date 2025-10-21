Débora Bloch curte férias em Portugal após sucesso como Odete Roitman

Depois de encerrar uma intensa maratona de gravações, Débora Bloch decidiu fazer uma pausa merecida. A atriz, que conquistou o público ao interpretar a icônica vilã Odete Roitman no remake de “Vale Tudo”, está curtindo dias de descanso em Portugal.

Nas redes sociais, Débora compartilhou vídeos e fotos de sua viagem pelo Alentejo, região conhecida por suas paisagens bucólicas e vinhedos. Sorridente, a artista mostrou trechos de estrada, campos ensolarados e momentos de descontração.

“Férias deliciosas”, escreveu na legenda da publicação que encantou os fãs.

'Destino de Odete Roitman'

Nos comentários, não faltaram brincadeiras e mensagens carinhosas. “Sabemos o destino da Odete”, ironizou um internauta. “Odete, vou aí te ver, estou em Portugal”, comentou outro seguidor. Houve ainda quem entrasse no clima da vilania: “Com certeza já está na companhia de um novo garotão”, escreveu um fã bem-humorado.

A repercussão mostra o carinho do público pela personagem, cuja última aparição foi ao ar em 17 de outubro. No capítulo final, o remake revelou que Odete sobreviveu ao tiro disparado por Marco Aurélio (Alexandre Nero) e fugiu com a ajuda de Freitas (Luis Lobianco), deixando todos enganados.

Com o fim da novela, Débora Bloch agora aproveita o merecido descanso, e, pelo visto, o público segue acompanhando cada passo da inesquecível Odete Roitman, mesmo fora da ficção.