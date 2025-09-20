Diário do Nordeste
Mariana Ximenes relembra infância no Ceará e memória com bode e pé de seriguela

A mãe da atriz é de Sobral e a bisavó de Groaíras

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Montagem com duas fotos. À esquerda, Mariana Ximenes ainda criança aparece ao lado da mãe, da avó e da bisavó, todas reunidas em um retrato familiar. À direita, a atriz surge já adulta, com vestido preto elegante, cabelo loiro solto e maquiagem marcada.
Legenda: À esquerda, Mariana Ximenes ainda criança aparece ao lado da mãe, da avó e da bisavó, todas reunidas em um retrato familiar. À direita, a atriz surge já adulta
Foto: Reprodução/Instagram/Globo/ Manoella Mello

Filha de cearense, a atriz Mariana Ximenes compartilhou fotos da infância em Groaíras (CE), em rede social, neste sábado (20). De passagem por Fortaleza, por ocasião do Cine Ceará, ela relembrou de momentos ao lado da bisavó e avó.

No Instagram, a atriz postou momentos ao lado da família materna. Ximenes apareceu em cliques com a "tia Eriana, as primas Alessandra e Sandra Helena, o avô Eneas, o primo Leandro, a avó Maria do Carmo e o irmão Rafael".

Veja fotos da família cearense de Mariana Ximenes:

Mariana Ximenes nasceu em São Paulo. Ela é filha da cearense Fátima Ximenes do Prado. Em diferentes entrevistas, a atriz revelou que a avó teve 15 filhos. Segunda ela, 30 primos, entre diretos e de segundo grau, são do Ceará.

Em uma das lembranças, ela contou que viveu momentos marcantes no quintal da bisavó, no interior do Ceará. Ela recordou subir em um pé de seriguela enquanto os primos distraíam o bode que “guardava” o quintal.

Sou feita de todas elas. Sou desta terra, para ela e sempre que retorno, transbordo de emoção, sentindo uma conexão profunda com minha ancestralidade
Mariana Ximenes
Atriz

Além dos registros familiares, Mariana publicou a vista do mar a partir da janela do quarto de hotel na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza. Ela agradeceu ao festival pelo reencontro com as raízes.

“Hoje, ao pisar novamente nessa terra, sinto-me tomada por um resgate profundo das minhas preciosas raízes. Resgate de mim”, concluiu Mariana Ximenes.

Redação
Há 18 minutos
