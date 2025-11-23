Ludmilla leva novo álbum ao palco do ‘Fantástico’ deste domingo (23)

Ludmilla aparece no palco do "Fantástico" desde domingo (23) para apresentar faixas de “Fragmentos”, seu sexto álbum e o mais ousado da carreira.

Depois de transitar pelo funk, pop e pagode, a artista mergulha de vez no R&B, gênero que sempre influenciou suas composições, mas que assume protagonismo pela primeira vez.

Em entrevista a Poliana Abritta, Ludmilla conta que trabalhou no disco por cerca de dois anos, gravou vozes em um estúdio lendário de Los Angeles — onde Michael Jackson já registrou músicas — e decidiu não adicionar elementos de pagode às faixas, preservando a estética pura do R&B. Entre as canções apresentadas estão “Whiskey com Água de Choro”, “Paraíso” e “Dopamina”.

O programa também exibe uma reportagem exclusiva sobre o menino brasileiro de nove anos que teve parte dos dedos amputados em uma escola em Portugal. A família contesta a versão da instituição, que tratou o caso como uma “brincadeira”.

Outra matéria da noite no Show da Vida revela como pescadores do Caribe vivem sob tensão devido à ofensiva dos Estados Unidos contra narcotraficantes da Venezuela, operação que coloca civis em risco de ataques por engano.

Que horas começa o Fantástico hoje (23)?

O "Fantástico" vai ao ar logo após o "Domingão com Huck", às 20h30, na TV Globo e no Globoplay. A previsão de término é às 23h35.