Lore Improta e Léo Santana anunciam gravidez do segundo filho

A dançarina Lore Improta e o cantor Léo Santana serão pais novamente. Os artistas usaram as redes sociais, nesta quarta-feira (22), para anunciar que estão à espera do segundo filho. Eles já são pais de Liz, de 4 anos, "promovida a irmã mais velha", segundo a publicação.

"Agora somos quatro, minha gente. Estamos tão felizes", escreveu Lore no Instagram.

O vídeo do anúncio apresenta o ultrassom do bebê.

Relacionamento

Léo Santana e Lore Improta são casados desde 2021. Em 2023, eles anunciaram que planejavam ter o segundo filho no ano seguinte. "Estamos planejando para o ano que vem. Passei por coisas ruins e boas na minha primeira gestação. A maternidade, no entanto, não me traumatizou", desabafou a dançarina à revista Vogue.

Ela disse ainda que, antes da primogênita, era "brincalhona", mas hoje se sente "madura, segura e forte".