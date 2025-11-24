Diário do Nordeste
Quem foi Udo Kier? Saiba mais sobre o ator que morreu aos 81 anos

Alemão com um currículo extenso em Hollywood e no cinema europeu, Udo Kier participou de mais de 250 filmes.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:41)
Kier e Madonna no videoclipe de deeper and deeper.
Legenda: Udo Kier aparece em clipe de "Deeper and Deeper", de Madonna.
Foto: Reprodução/YouTube.

Alemão que ficou conhecido no Brasil pelos filmes "Bacurau" e "O Agente Secreto", o ator Udo Kier, que morreu nesse domingo (23), nos Estados Unidos, somou mais de 250 filmes no currículo e participação especial em clipes da rainha do pop Madonna.

Com cerca de 275 obras, Udo Kier tem um currículo mais que extenso em Hollywood e no cinema europeu. A morte dele foi confirmada pelo marido do ator, Delbert McBride, em declaração à Variety

Ele nasceu em Colônia, na Alemanha, em 1944, num hospital que foi bombardeado pelas forças aliadas momentos após o seu nascimento.

O último trabalho do artista foi em "O Agente Secreto" lançado este ano. O longa se passa em Recife, na década de 1970, durante a ditadura militar brasileira.

No longa protagonizado por Wagner Moura, Udo Kier interpreta um sobrevivente judeu do Holocausto. Outra participação do ator em filmes brasileiros foi em "Bacurau" (2019). Os dois filmes são dirigidos por Kleber Mendonça Filho.

Em entrevistas, o ator se mostrava um apreciador do Brasil e lamentava quando não conseguia vir ao País por motivos de trabalho.

Kier e Madonna

Udo e Madonna no clipe de deeper and deeper, tocando a ponta dos dedos um do outro.
Legenda: O artista participou de dois clipes da rainha do pop.
Foto: Reprodução/YouTube.

Com seu olhar azul marcante, Kier chamou a atenção da diva Madonna depois que ela assistiu a "Garotos de Programa".

Em entrevista à Folha de S.Paulo publicada em 2001, o artista revelou que a cantora o contratou para um ensaio fotográfico. Durante as fotos, eles quase não conversaram, mas, mesmo assim, ela o convidou para participar do videoclipe de “Deeper and Deeper”. O alemão também participou do clipe de “Erotic”.

Kier e Madonna no videoclipe de deeper and deeper.
