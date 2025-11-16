Bruna Marquezine e Shawn Mendes aparecem juntos em show de Dua Lipa em SP

Bruna Marquezine voltou a levantar suspeitas de um possível romance com Shawn Mendes após ser vista ao lado do cantor no show de Dua Lipa, em São Paulo, no sábado (15). Os dois, que são alvo de especulações desde 2017, apareceram juntos na área VIP do evento, chamando a atenção de quem estava por perto.

Em vídeos feitos pelo público, Bruna e Shawn surgem aproveitando o espetáculo acompanhados de Sasha Meneghel e João Lucas, amigos próximos da atriz. A presença dos dois lado a lado reforçou a curiosidade dos fãs, que rapidamente movimentaram as redes sociais.

Os boatos sobre um possível affair entre a atriz e o músico tiveram início no Rock in Rio de 2017, quando Shawn passou a seguir Bruna nas redes sociais e circulou a informação de que eles teriam se encontrado nos bastidores do show de Justin Timberlake.

Com ambos oficialmente solteiros neste ano, os rumores ganharam novo fôlego. Há poucos meses, surgiram relatos de que os dois teriam sido vistos juntos em um after do Lollapalooza Brasil, festa organizada por João Silva, filho de Faustão. Agora, a aparição no show de Dua Lipa reacende as especulações, e os fãs seguem atentos a cada novo indício.