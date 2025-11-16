Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Bruna Marquezine e Shawn Mendes aparecem juntos em show de Dua Lipa em SP

Atriz e cantor canadense reacendem rumores ao serem flagrados na área VIP acompanhados de amigos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Bruna e Shawn foram flagrados em clima de intimidade
Legenda: Bruna e Shawn foram flagrados em clima de intimidade
Foto: Reprodução/X

Bruna Marquezine voltou a levantar suspeitas de um possível romance com Shawn Mendes após ser vista ao lado do cantor no show de Dua Lipa, em São Paulo, no sábado (15). Os dois, que são alvo de especulações desde 2017, apareceram juntos na área VIP do evento, chamando a atenção de quem estava por perto.

Em vídeos feitos pelo público, Bruna e Shawn surgem aproveitando o espetáculo acompanhados de Sasha Meneghel e João Lucas, amigos próximos da atriz. A presença dos dois lado a lado reforçou a curiosidade dos fãs, que rapidamente movimentaram as redes sociais.

Veja também

teaser image
Zoeira

Luana Piovani critica pensão de Scooby: 'eu me sinto mãe solo'

teaser image
É Hit

Taty Girl reúne quase 40 mil pessoas no Castelão, e defende Silvânia Aquino

Os boatos sobre um possível affair entre a atriz e o músico tiveram início no Rock in Rio de 2017, quando Shawn passou a seguir Bruna nas redes sociais e circulou a informação de que eles teriam se encontrado nos bastidores do show de Justin Timberlake.

Com ambos oficialmente solteiros neste ano, os rumores ganharam novo fôlego. Há poucos meses, surgiram relatos de que os dois teriam sido vistos juntos em um after do Lollapalooza Brasil, festa organizada por João Silva, filho de Faustão. Agora, a aparição no show de Dua Lipa reacende as especulações, e os fãs seguem atentos a cada novo indício.

Beijo entre Tata e Cocielo foi celebrado nas redes sociais
Zoeira

Beijo entre Tata Estaniecki e Júlio Cocielo reacende rumores de volta

Ex-casal, separado desde outubro, surpreendeu convidados ao trocar carinho em festa

Redação
Há 35 minutos
Bruna e Shawn foram flagrados em clima de intimidade
Zoeira

Bruna Marquezine e Shawn Mendes aparecem juntos em show de Dua Lipa em SP

Atriz e cantor canadense reacendem rumores ao serem flagrados na área VIP acompanhados de amigos.

Redação
Há 41 minutos
Ivete Sangalo.
Zoeira

Dança dos Famosos tem Ivete Sangalo como jurada neste domingo (16/11)

A cantora vai julgar apresentações no estilo Dança Cigana.

Redação
Há 56 minutos
Temperatura Máxima exibe o filme 'Resistência' hoje (16/11)
Zoeira

Temperatura Máxima exibe o filme 'Resistência' hoje (16/11)

Longa vai ao ar logo após o 'Esporte Espetacular'.

Redação
16 de Novembro de 2025
Roteirista de ‘Tremembé’ e foto de Suzane von Richthofen.
Zoeira

Roteirista de ‘Tremembé’ diz que foi processado por Suzane von Richthofen

O profissional disse ainda que ela tem se beneficiado do sucesso da série.

Redação
16 de Novembro de 2025
Alexandre Pires é um homem negro de meia idade, careca e de barba rala. Na foto, ele usa terno marrom e camisa de gola alta da mesma cor. Está cantando.
Zoeira

'Viver Sertanejo' tem Alexandre Pires e Luiz Cláudio & Giuliano neste domingo (16)

O programa é apresentado por Daniel e vai ao ar após o Globo Rural.

Redação
16 de Novembro de 2025
Apresentadores do programa Globo Rural.
Zoeira

Globo Rural deste domingo (16) mostra como o agro pode ajudar a reduzir o efeito estufa

O programa começa às 8h30, logo após o Auto Esporte.

Redação
16 de Novembro de 2025
Convidados do Altas Horas posam para fotos
Zoeira

‘Altas Horas’ reúne grandes nomes da dramaturgia e da música neste sábado (15)

Agora ator, Belo canta no palco da atração e fala sobre Misael, seu personagem na novela ‘Três Graças’, do autor Aguinaldo Silva, que também participa do programa.

Redação
15 de Novembro de 2025
À esquerda, uma Thais Carla está usando maiô branco, se prepara para descer um toboágua, acompanhada por funcionários do parque aquático que orientam o procedimento.
Zoeira

Thais Carla realiza sonho de descer em toboágua, no Ceará, após perder 70kg

O momento foi compartilhado no Instagram.

Redação
15 de Novembro de 2025
Imagem de novela com o ator Tony Ramos mais jovem falando e gesticulando.
Zoeira

Globoplay exibirá capítulos de novela, cuja íntegra foi perdida nos acervos da emissora

Internautas pedem que a versão completa, em espanhol, seja disponibilizada com legendas na plataforma.

Redação
15 de Novembro de 2025
Daniel de Oliveira surgiu em foto caracterizado como Alaorzinho, seu novo personagem em
Zoeira

Primeira imagem de Daniel de Oliveira em 'Coração Acelerado' é revelada

Ator vive Alaorzinho, herdeiro da família Amaral, na nova novela das sete.

Redação
15 de Novembro de 2025
Luana Piovani destacou que o conceito de mãe solo não se limita à parte financeira
Zoeira

Luana Piovani critica pensão de Scooby: 'eu me sinto mãe solo'

Atriz afirma que valor pago pelo ex é insuficiente.

Redação
15 de Novembro de 2025
Gabriela Loran vive Viviane em
Zoeira

Estrela de 'Três Graças', Gabriela Loran fala sobre sua transição

Atriz relembra mudanças, inspirações e procedimento na Tailândia.

Redação
15 de Novembro de 2025
Marjorie Estiano relembrou cena da novela
Zoeira

Marjorie Estiano relembra cena submersa em que 'achou que fosse morrer'

Atriz contou que sequência de "A Vida da Gente" quase terminou em tragédia por falta de preparo e dificuldades dentro d’água

Redação
15 de Novembro de 2025
Ângela Diniz foi assassinada por seu então namorado, Doca Street, nos anos 70. Imagem usada em matéria que fala sobre os filhos da vítima.
Zoeira

O que aconteceu com os filhos de Ângela Diniz e Milton Villas Boas

Minissérie reacende interesse pela trajetória da socialite.

Redação
15 de Novembro de 2025
Atualmente, Lindemberg está em regime semiaberto
Zoeira

Como vive Lindemberg hoje, anos após matar Eloá

Condenado por um dos crimes mais marcantes do país, ele voltou ao regime semiaberto.

Redação
15 de Novembro de 2025
O vídeo que mostra Arthur andando de skate emocionou muitos internautas
Zoeira

Menino com paralisia cerebral anda de skate pela 1ª vez

Equipamento especial permitiu que Arthur, de 5 anos, vivesse um momento histórico.

Redação
15 de Novembro de 2025
Luísa Sonza rebateu comentários que insinuavam conflito entre ela e Anitta
Zoeira

Luísa Sonza nega rivalidade com Anitta: 'É nojento'

Cantora reagiu às críticas após entrevista na Argentina e repudiou rumores de rivalidade feminina

Redação
15 de Novembro de 2025
Tony Ramos contou que tem um cão surdo em casa, e explicou como se comunica com o pet
Zoeira

Tony Ramos conta como se adaptou à rotina com cão surdo

Ator relata processo de comunicação com Zeca, adotado após a morte da antiga mascote.

Redação
15 de Novembro de 2025
Convidados do programa Caldeirão com Mion.
Zoeira

Marcos Veras, Miá Mello e Raphael Ghanem são destaques no ‘Caldeirão com Mion’ deste sábado (15)

A cantora Claudia Leitte é a atração musical do programa.

Redação
15 de Novembro de 2025