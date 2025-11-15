Luana Piovani critica pensão de Scooby: 'eu me sinto mãe solo'

Luana Piovani voltou a falar publicamente sobre a pensão alimentícia paga por Pedro Scooby e afirmou que, apesar da ajuda financeira, sente-se responsável quase integralmente pela criação de dois dos três filhos do ex-casal.

“Eu me sinto mãe solo de duas crianças. Já me senti mãe solo de três, hoje me sinto de duas. O pai dos meus filhos paga pensão alimentícia, porém de valor bem inferior ao gasto que eu tenho com as crianças. Inclusive, essa é uma das nossas questões que está em processo de julgamento”, disse a atriz à revista Quem.

Luana se refere aos gêmeos Bem e Liz, de 10 anos, que vivem com ela em Portugal. O filho mais velho, Dom, de 13, mora no Rio de Janeiro com Scooby, a madrasta Cintia Dicker e a irmã mais nova, Aurora, de 2 anos. A atriz destacou que o conceito de mãe solo não se limita à parte financeira. Segundo ela, envolve tempo, decisões e presença constante.

“É uma mulher que tem a responsabilidade total sobre a criação dos filhos, não só financeira, mas dedicação de tempo, atenção, tomada de decisões, urgências que acontecem e que alguém tem que resolver, lidar com todos os compromissos que as responsabilidades materna e paterna acarretam".

Críticas sobre a mudança para Portugal

Piovani também rebateu críticas sobre sua mudança para Portugal, dizendo que a decisão foi tomada em conjunto com o surfista. “O que as pessoas não entendem, acho que inclusive o pai das crianças também não, é que a decisão de vir para Portugal foi tomada por um casal. Eu não peguei meus filhos e trouxe sozinha. Houve um pensamento acerca da segurança e da liberdade das crianças morando aqui. O fato de ele ter feito uma nova família e ter voltado para o Brasil não muda o pensamento nem a realidade que fez com que nós tomássemos, juntos, essa decisão".

Ela ainda comentou o desafio de manter a rotina no exterior sem a presença constante do pai das crianças: “Não acho justo jogar todo o sacrifício que fizemos ao atravessarmos o Atlântico porque ele resolveu voltar para o Brasil e ser feliz com aquela vida irada que ele consegue levar em meio àquela realidade violenta que o carioca tem que aturar".

Em resposta, Scooby disse à revista que ambos fazem “o máximo” para estar presentes na vida dos filhos. Segundo ele, as crianças passam longos períodos das férias com ele e o surfista visita Portugal sempre que possível.

“Claro que com as crianças morando com ela, ela acaba tomando mais decisões sobre a vida do Bem e da Liz, e eu mais decisões sobre a vida do Dom. Mas a gente está sempre se comunicando, eu com ela, ela comigo. Eu acho ela uma ótima mãe, uma atriz incrível, uma pessoa muito bonita e desejo tudo de melhor pra ela”, declarou.