Estrela de 'Três Graças', Gabriela Loran fala sobre sua transição

Nos próximos capítulos de “Três Graças”, Viviane (Gabriela Loran) abrirá o jogo com Leonardo (Pedro Novaes) e revelará que é uma mulher trans, uma confissão que promete mexer com o início do romance. Fora das telas, Gabriela sempre tratou seu processo de transição com transparência, compartilhando cada etapa para dar visibilidade ao tema e combater o preconceito.

Nas redes sociais, a atriz reúne fotos antigas e relatos sobre sua história. Em 2022, publicou uma imagem de antes da transição para explicar como a admiração por Miley Cyrus influenciou sua trajetória.

“Ela faz parte da minha vida muito antes da minha transição de gênero, e suas músicas fizeram parte de todo o meu processo também. Miley foi minha cúmplice e, inclusive, me fez entender que toda rosa tem seu espinho ('Every rose has its thorn') ou que eu poderia viver o melhor dos dois mundos ('Best both worlds'), quando sem ninguém saber, já existe a Gabriela na minha fase gamer, lá atrás. Através dela, eu já podia me expressar, mesmo sem saber, já assumia a minha dupla identidade", escreveu.

Gabriela também costuma revisitar lembranças da infância em São Gonçalo (RJ). “Sempre fui uma criança sorridente, apesar das maldades do mundo”, recordou em um post. Em outra foto, publicou uma mensagem marcante sobre autodescoberta: “Sempre sonhei com uma grande mulher. Até descobrir que eu me tornaria essa grande mulher”.

Cirurgia de redesignação sexual

O processo de transição incluiu cirurgias importantes. Em 2021, ela realizou uma frontoplastia. A etapa mais esperada veio em janeiro de 2024, quando passou pela cirurgia de redesignação sexual na Tailândia. Ela mesma revelou os custos: “Paguei R$ 100 mil só na cirurgia... Além disso, gastei cerca de R$ 17 mil com as passagens”, contou no podcast Queencast. A preparação levou anos. “Demorei oito anos para fazer do jeito que eu queria. Ficou muito perfeita”, afirmou.

A decisão pelo procedimento foi amadurecida com cuidado. “Desde que comecei a tomar hormônio, aos 24 anos, sempre busquei muita informação... Tive muita calma e paciência, porque queria ter certeza de que era o melhor para mim". No pós-operatório, ela dividiu com seguidores o desafio da recuperação. “Estou amando viver esse processo tão sonhado... Foi a experiência mais desafiadora da minha vida, mas também a mais incrível até agora".

No ar em horário nobre, Gabriela vive seu papel de maior destaque desde que fez história em “Malhação” como a primeira atriz trans a interpretar uma personagem trans na TV. Em “Três Graças”, seu trabalho ao lado de Pedro Novaes ganha ainda mais força após a cena do elevador, que marcou a química do casal.

Fora da novela, Gabriela vive há um ano um relacionamento com o ator e influenciador Ipojucan Icaro, de 32 anos, vice-campeão do “No Limite” 2022. Juntos, estrelam campanhas publicitárias e dividem a rotina nas redes sociais.