Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Estrela de 'Três Graças', Gabriela Loran fala sobre sua transição

Atriz relembra mudanças, inspirações e procedimento na Tailândia.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Gabriela Loran vive Viviane em
Legenda: Gabriela Loran vive Viviane em "Três Graças"
Foto: Reprodução/Instagram

Nos próximos capítulos de “Três Graças”, Viviane (Gabriela Loran) abrirá o jogo com Leonardo (Pedro Novaes) e revelará que é uma mulher trans, uma confissão que promete mexer com o início do romance. Fora das telas, Gabriela sempre tratou seu processo de transição com transparência, compartilhando cada etapa para dar visibilidade ao tema e combater o preconceito.

Nas redes sociais, a atriz reúne fotos antigas e relatos sobre sua história. Em 2022, publicou uma imagem de antes da transição para explicar como a admiração por Miley Cyrus influenciou sua trajetória.

“Ela faz parte da minha vida muito antes da minha transição de gênero, e suas músicas fizeram parte de todo o meu processo também. Miley foi minha cúmplice e, inclusive, me fez entender que toda rosa tem seu espinho ('Every rose has its thorn') ou que eu poderia viver o melhor dos dois mundos ('Best both worlds'), quando sem ninguém saber, já existe a Gabriela na minha fase gamer, lá atrás. Através dela, eu já podia me expressar, mesmo sem saber, já assumia a minha dupla identidade", escreveu.

Veja também

teaser image
Zoeira

Marjorie Estiano relembra cena submersa em que 'achou que fosse morrer'

teaser image
Zoeira

Luísa Sonza nega rivalidade com Anitta: 'É nojento'

Gabriela também costuma revisitar lembranças da infância em São Gonçalo (RJ). “Sempre fui uma criança sorridente, apesar das maldades do mundo”, recordou em um post. Em outra foto, publicou uma mensagem marcante sobre autodescoberta: “Sempre sonhei com uma grande mulher. Até descobrir que eu me tornaria essa grande mulher”.

Cirurgia de redesignação sexual 

O processo de transição incluiu cirurgias importantes. Em 2021, ela realizou uma frontoplastia. A etapa mais esperada veio em janeiro de 2024, quando passou pela cirurgia de redesignação sexual na Tailândia. Ela mesma revelou os custos: “Paguei R$ 100 mil só na cirurgia... Além disso, gastei cerca de R$ 17 mil com as passagens”, contou no podcast Queencast. A preparação levou anos. “Demorei oito anos para fazer do jeito que eu queria. Ficou muito perfeita”, afirmou.

A decisão pelo procedimento foi amadurecida com cuidado. “Desde que comecei a tomar hormônio, aos 24 anos, sempre busquei muita informação... Tive muita calma e paciência, porque queria ter certeza de que era o melhor para mim". No pós-operatório, ela dividiu com seguidores o desafio da recuperação. “Estou amando viver esse processo tão sonhado... Foi a experiência mais desafiadora da minha vida, mas também a mais incrível até agora". 

No ar em horário nobre, Gabriela vive seu papel de maior destaque desde que fez história em “Malhação” como a primeira atriz trans a interpretar uma personagem trans na TV. Em “Três Graças”, seu trabalho ao lado de Pedro Novaes ganha ainda mais força após a cena do elevador, que marcou a química do casal.

Fora da novela, Gabriela vive há um ano um relacionamento com o ator e influenciador Ipojucan Icaro, de 32 anos, vice-campeão do “No Limite” 2022. Juntos, estrelam campanhas publicitárias e dividem a rotina nas redes sociais.

Daniel de Oliveira surgiu em foto caracterizado como Alaorzinho, seu novo personagem em
Zoeira

Primeira imagem de Daniel de Oliveira em 'Coração Acelerado' é revelada

Ator vive Alaorzinho, herdeiro da família Amaral, na nova novela das sete.

Redação
Há 49 minutos
Luana Piovani destacou que o conceito de mãe solo não se limita à parte financeira
Zoeira

Luana Piovani critica pensão de Scooby: 'eu me sinto mãe solo'

Atriz afirma que valor pago pelo ex é insuficiente.

Redação
Há 1 hora
Gabriela Loran vive Viviane em
Zoeira

Estrela de 'Três Graças', Gabriela Loran fala sobre sua transição

Atriz relembra mudanças, inspirações e procedimento na Tailândia.

Redação
Há 1 hora
Marjorie Estiano relembrou cena da novela
Zoeira

Marjorie Estiano relembra cena submersa em que 'achou que fosse morrer'

Atriz contou que sequência de "A Vida da Gente" quase terminou em tragédia por falta de preparo e dificuldades dentro d’água

Redação
Há 1 hora
Ângela Diniz foi assassinada por seu então namorado, Doca Street, nos anos 70
Zoeira

O que aconteceu com os filhos de Ângela Diniz e Milton Villas Boas

Minissérie reacende interesse pela trajetória da socialite.

Redação
Há 1 hora
Atualmente, Lindemberg está em regime semiaberto
Zoeira

Como vive Lindemberg hoje, anos após matar Eloá

Condenado por um dos crimes mais marcantes do país, ele voltou ao regime semiaberto.

Redação
Há 1 hora
O vídeo que mostra Arthur andando de skate emocionou muitos internautas
Zoeira

Menino com paralisia cerebral anda de skate pela 1ª vez

Equipamento especial permitiu que Arthur, de 5 anos, vivesse um momento histórico.

Redação
Há 1 hora
Luísa Sonza rebateu comentários que insinuavam conflito entre ela e Anitta
Zoeira

Luísa Sonza nega rivalidade com Anitta: 'É nojento'

Cantora reagiu às críticas após entrevista na Argentina e repudiou rumores de rivalidade feminina

Redação
Há 1 hora
Tony Ramos contou que tem um cão surdo em casa, e explicou como se comunica com o pet
Zoeira

Tony Ramos conta como se adaptou à rotina com cão surdo

Ator relata processo de comunicação com Zeca, adotado após a morte da antiga mascote.

Redação
Há 1 hora
Convidados do programa Caldeirão com Mion.
Zoeira

Marcos Veras, Miá Mello e Raphael Ghanem são destaques no ‘Caldeirão com Mion’ deste sábado (15)

A cantora Claudia Leitte é a atração musical do programa.

Redação
Há 1 hora
Patrícia Poeta celebrou a alta do filho, mas continua sem dar detalhes do que aconteceu.
Zoeira

Patrícia Poeta celebra alta do filho após quase dois meses internado

Apresentadora agradece apoio e relata período de apreensão vivido pela família

Redação
14 de Novembro de 2025
O resultado da harmonização facial de Gaby Spanic chamou atenção nas redes sociais.
Zoeira

Gaby Spanic faz harmonização facial após desistência de 'A Fazenda 17'

Atriz venezuelana, conhecida por “A Usurpadora”, renovou o visual durante temporada no Brasil.

Redação
14 de Novembro de 2025
foto de lady gaga com cabelo vermelho.
Zoeira

Lady Gaga cancelou viagem ao Brasil após surto psicótico

Cantora relembrou fase crítica de 2017 e explicou como conseguiu se recuperar

Redação
14 de Novembro de 2025
Imagem mostra o modelo Matheus Martins, peão eliminado na oitava roça do reality show A Fazenda 17.
Zoeira

Quem saiu em A Fazenda? Matheus é eliminado em oitava roça

O peão foi o menos votado e deixou o reality nessa quinta-feira (13).

Redação
14 de Novembro de 2025
Viviane Araújo irá atua com o ex, o cantor Belo, na novela.
Zoeira

Viviane Araújo se junta ao elenco de 'Três Graças' em novo papel

Atriz celebra convite inesperado e retorna a uma obra de Aguinaldo Silva.

Redação
13 de Novembro de 2025
Colagem mostrando os participantes da roça, Carol, Matheus e Toninho.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda 17': Veja resultado de quem você acha que deve sair do reality

Roça será definida no programa ao vivo desta quinta-feira.

Redação
13 de Novembro de 2025
Fotos de Chitãozinho e Xororó e Liniker.
Zoeira

Confira lista dos vencedores do Grammy Latino 2025

Os primeiros vencedores da noite foram Chitãozinho e Xororó.

Redação
13 de Novembro de 2025
toninho
Zoeira

Parcial da Enquete A Fazenda mostra Toninho Tornado como eliminado

Peão disputa com Carol Lekker e Matheus Martins.

Redação
13 de Novembro de 2025
Julio é cantor e figura histórica do rock gaúcho.
Zoeira

Músico gaúcho Julio Reny é agredido com troféu e perde parte da visão após show

Ícone do rock do RS, artista de 66 anos foi atacado dentro de casa por um ex-produtor.

Redação
13 de Novembro de 2025
Doca Street faleceu em 2020, aos 86 anos.
Zoeira

O que aconteceu com Doca Street? O destino do homem que matou Ângela Diniz

Quase 50 anos após o crime, a nova série da HBO Max reacende o debate sobre o caso e o destino do empresário condenado.

Redação
13 de Novembro de 2025