Viviane Araújo se junta ao elenco de 'Três Graças' em novo papel

Atriz celebra convite inesperado e retorna a uma obra de Aguinaldo Silva.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Viviane Araújo irá atua com o ex, o cantor Belo, na novela.
Legenda: Viviane Araújo irá atua com o ex, o cantor Belo, na novela.
Foto: Fábio Rocha/Globo.

Viviane Araújo está pronta para estrear em “Três Graças”. A atriz começa a gravar suas primeiras cenas em dezembro e reforça o elenco da novela escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva. Esta será a terceira parceria de Viviane com Aguinaldo, após marcar presença em “Império” e “O Sétimo Guardião”.

Na trama das nove, ela interpretará Consuelo, figura importante do passado de Misael, personagem vivido por Belo, que deve movimentar a história ambientada na comunidade da Chacrinha.

Mesmo já acompanhando de perto o desenvolvimento da novela, Viviane conta que não esperava ser chamada. “Minha ficha ainda não caiu, porque é uma personagem diferente das que já fiz. Sei pouco ainda sobre ela, mas posso adiantar que será uma mulher forte e corajosa. Sou amiga e fã do Aguinaldo, e estava acompanhando a construção de ‘Três Graças’, mas não imaginava que o convite chegaria, com a novela em andamento”, afirma.

Mesmo casada desde 2021 com Guilherme Militão, ela aceitou o desafio após uma reunião nos Estúdios Globo, quando descobriu que sua personagem teria ligação direta com Misael, decisão tomada após consulta prévia ao cantor.

Viviane, que não participou de um documentário sobre Belo lançado pelo Globoplay no ano passado, assumirá agora um papel fundamental na virada da trama. Sua estreia está prevista para acontecer por volta do capítulo 100.

Viviane Araújo irá atua com o ex, o cantor Belo, na novela.
