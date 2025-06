Florinda Meza teve nome alterado em série 'Chespirito'; veja quem é quem na produção

A presença de Florinda Meza, a Dona Florinda, na série “Chespirito: Sem Querer Querendo”, está mais para uma metáfora. A personagem virou Margarita Ruiz (interpretada por Bárbara López), por escolha dos produtores, filhos de Roberto Bolaños.

Basicamente o nome de Florinda foi trocado por questões autorais. A atriz não participou da produção e disse não aprovar o seriado quando as primeiras imagens foram divulgadas. “Sei por uma boa fonte que nesta biografia não há respeito pela minha pessoa e muito menos pela verdade. Isso causaria grande dor ao Roberto. Quem se importa com a autorização ou opinião de alguém que já partiu?”, disse a atriz nas redes sociais.

Meza e Bolaños se envolveram quando o criador de “Chaves” e “Chapolin” ainda era casado com a primeira esposa, Graciela Fernández. Florinda ficou com o ator até a morte dele, em 2014, mas nunca se deu bem com os seis filhos que Roberto teve com Graciela. Dois deles, Roberto Gómez Fernández e Paulina Gómez Fernández, são produtores e roteiristas do seriado.

'Quico' virou Marcos

E Florinda não é a única personagem com nome alterado na série. O ator Carlos Villagrán, que deu vida a Quico, é retratado como “Marcos Barragán”. Entre ele e Bolaños as tretas foram ainda maiores e duraram anos nos bastidores. Villagrán e Roberto viveram, com Florinda, um triângulo amoroso que culminou em uma série de desentendimentos e na saída conturbada de “Quico” do vilarejo.

A produção decidiu, então, não comprar mais brigas com o veterano de 81 anos.

Escolha do elenco

Roberto Gómez Fernández levou dois anos na escolha do elenco. Para viver o pai, ele escalou Pablo Cruz, um ator de 1,75m (13 cm a mais que Bolaños) que chegou a ouvir que era alto demais para o papel: "Foi a primeira vez que me disseram isso na minha carreira".

Já a atriz que interpreta a Chiquinha não poderia ser outra: Paola Montes de Oca fez uma espécie de curso de Chiquinha com María Antonieta de las Nieves, que interpretou a personagem original. “Fiz a melhor atuação que poderia fazer, o mais parecido possível com a original”.

Miguel Islas dá vida a Ramón Valdés, o intérprete de Seu Madruga. O ator já é conhecido por séries de TV mexicanas e agora vive o amigo de Chespirito.

Arturo Barba foi o escalado para viver Rubén Aguirre, o professor Girafales, ator, diretor e escritor, com forte ligação com o próprio Chespirito. Barba já passou por novelas, séries e filmes mexicanos.

Dona Clotilde, a eterna Bruxa do 71, é interpretada na série por Andrea Noli. Angelines Fernández é retratada como uma mulher reservada e dedicada à arte, que tem um passado como atriz de cinema e como ícone na beleza.

O ator que deu vida a Seu Barriga/Nhonho, Eugenio Bartilotti, é feito por Edgar Vivar, que tem no currículo passagem por novelas e comédias mexicanas. Na trama, Bartilotti ajuda a capturar o humor no universo que ajudou a construir entre 1970-1995.

Por fim, a atriz colombiana Paulina Dávila é quem dá vida à primeira esposa de Chespirito, Graciela Fernández, retratada na série como a fiel escudeira do ator nos primeiros anos de fama.

A série estreou na última quinta-feira (5) no serviço de streaming HBO Max e terá, ao todo, oito episódios que contam parte da vida e da obra do criador de "Chaves" e "Chapolin".