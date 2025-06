Pai de Thommy Schiavo comenta trabalho do filho em 'Guerreiros do Sol' e relata luto

Quase um ano após a morte, Thommy Schiavo vai aparecer em um trabalho inédito. O ator, que faleceu em julho de 2024, está no elenco de "Guerreiros do Sol", série que estreia nesta quarta-feira (11) no Globoplay Novelas e no streaming da plataforma. Na trama, ele interpreta um policial envolvido na caçada ao bando liderado por Josué, personagem de Thomás Aquino.

Para a família, a estreia tem um sabor agridoce. Horacio Ramos, pai do artista, falou à coluna Play, do jornal O Globo, sobre a expectativa de ver o filho novamente atuando. Segundo ele, Thommy costumava compartilhar fotos e vídeos dos bastidores durante as gravações, em Alagoas. “Ele mandava fotos para mim de todo trabalho que fazia”, relembra.

Thommy Schiavo morreu aos 39 anos, após cair de um prédio de dois andares em Cuiabá.

A família está mobilizada para acompanhar a estreia, um momento que mistura saudade e orgulho. A dor da perda, no entanto, ainda é profunda. Horacio descreve o luto como “a pior coisa do mundo”. “O Thommy faz uma falta 24 horas todos os dias”, lamenta. Segundo ele, o filho estava em plena ascensão na carreira, especialmente após o destaque em "Pantanal". “O mundo ficou mais cinzento. Antes, era bem colorido”, reflete o pai.

Thommy deixou uma filha, Lara, fruto do relacionamento com a maquiadora Angra Monaliza, com quem se envolveu durante as gravações da novela das nove. Horacio conta que a conexão com a neta tem sido uma forma de manter viva a presença do filho. “Quase toda semana falamos com ela”, comenta. Angra, segundo ele, faz questão de colocar a criança em chamadas de vídeo com os avós paternos. No fim do mês, a família planeja ir ao Rio de Janeiro para comemorar o aniversário de dois anos da menina.